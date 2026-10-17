Compré por impulso el Mobile Tripod de Peak Design y ahora no imagino usar mi celular sin él

Llegué un poco tarde a la tendencia, pero hace seis meses compré el Peak Design Mobile Tripod y lo acoplé a mi Pixel 8 Pro. Desde entonces, no se ha separado de mi teléfono.

Este pequeño tripié magnético se adhiere a cualquier teléfono compatible con MagSafe o Qi2, aunque la sujeción es bastante débil. Por eso, también compré la funda para celular SlimLink de Peak Design, diseñada específicamente para este accesorio y que ofrece una unión firme y segura en la que puedo confiar.

Cuando está plegado, tiene un grosor de apenas 0.8 cm (0.3 pulgadas) y, al colocarlo verticalmente, se adapta perfectamente al perfil del teléfono. Usar el tripié en esta orientación es muy sencillo. También es posible girar el teléfono 90 grados para colocarlo en posición horizontal, aunque el proceso requiere un poco más de maña. De todos modos, no tardas en acostumbrarte.

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Al principio compré el Mobile Tripod para grabar videos y tomar fotografías sin tener que sostener el teléfono, ya que es ideal para colocarlo sobre una mesa. Sin embargo, pronto también empecé a usarlo para ver contenido con las manos libres, algo perfecto para las mesas plegables de los trenes y aviones.

Fue liberador poder descansar las manos y colocar el teléfono fácilmente en la posición exacta que quería, sobre todo para ver contenido de larga duración. También descubrí que su tamaño compacto resulta muy útil para experimentar con técnicas creativas de fotografía, como el modo de exposición prolongada del Pixel. Por ejemplo, cabe perfectamente sobre un poste de cerca con la parte superior plana.

Por todo esto, el Peak Design Mobile Tripod se ha convertido en el accesorio para celular que más utilizo. Cuesta $80 dólares / £75 / AU$125, por lo que es bastante caro, como suele ocurrir con los accesorios de Peak Design. Sin embargo, obtienes un producto de calidad prémium.

Entonces, ¿el Peak Design Mobile Tripod es perfecto?

En pocas palabras, no. Como mencioné, para conseguir una sujeción segura, definitivamente necesitarás la funda SlimLink compatible de Peak Design, disponible para iPhone, Galaxy y Pixel. La funda que compré tiene un diseño muy atractivo. Sin embargo, bloqueó la función de pago sin contacto de mi teléfono, por lo que tenía que quitarla cada vez que necesitaba hacer un pago. Fue bastante frustrante.

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En cuanto al tripié, es maravillosamente compacto, pero eso también significa que sus patas son muy cortas y, por lo tanto, su altura máxima es mínima. Eso sí, el diseño de las patas es ingenioso, ya que se pliegan dentro de la placa magnética del tripié.

Las patas se unen a la placa mediante una rótula cuya tensión puede ajustarse con una pequeña llave hexagonal que se guarda dentro de las propias patas. Ajustar con precisión el ángulo de la rótula y, por consiguiente, la posición del teléfono es muy sencillo. Además, con la tensión adecuada, la sujeción es completamente segura incluso con un Pixel 8 Pro o un teléfono más grande: una vez que colocas el tripié, no se mueve.

Me gustaría que las patas pudieran extenderse un poco más, pero no si eso implicara un producto más grande y menos seguro. Precisamente, que se acople al teléfono y solo añada 76 g (2.7 oz) de peso y 0.8 cm (0.3 pulgadas) de grosor es la razón por la que sigue en mi dispositivo. Si fuera más voluminoso, lo habría usado menos. Sí, sigue siendo una configuración más pesada que llevar el teléfono sin tripié, pero pronto me acostumbré al peso adicional.

Después de unos cuatro meses de usar el Mobile Tripod, descubrí que el pequeño imán que mantiene sujeta la llave hexagonal se había desprendido. Sin embargo, la llave seguía unida magnéticamente al teléfono, así que no la perdí. Además, bastó un poco de pegamento instantáneo para volver a fijar el imán en su sitio.

A pesar de estos pequeños inconvenientes, el Peak Design Mobile Tripod ha permanecido en mi teléfono desde que lo compré. Es una recomendación fácil si alguna vez necesitas tener las manos libres para grabar videos, tomar fotografías o simplemente ver contenido.

¿Y cuál es la bolsa ideal para el día a día?

Otro producto de Peak Design que he estado usando durante el mismo periodo es la Travel Weekender 25L. Forma parte de una nueva línea de bolsas de viaje de la marca. Recibí la versión en color verde salvia antes de su lanzamiento oficial y, la verdad, tiene una apariencia estupenda.

En uno de sus lados cabe mi MacBook Pro de 17 pulgadas, mientras que el compartimento principal está dividido de forma práctica en dos espacios abiertos. Cada pared interior cuenta con bolsillos elásticos para guardar accesorios pequeños, y el propio separador incorpora un bolsillo con cierre.

Me ha encantado usarla en los días en que viajo con una laptop, una cámara y un par de lentes o accesorios, que guardo en una mitad de la bolsa, además de artículos para el día a día y ropa de repuesto, que coloco en la otra. También es compatible con varios Camera Cubes de Peak Design, los modelos más pequeños, que ofrecen protección acolchada adicional para el equipo.

La bolsa hace honor a su nombre Weekender, pero también es una excelente opción para los traslados diarios. Además, cuenta con un lazo exterior en uno de sus lados que permite colocarla sobre el asa de una maleta de cabina con ruedas. La he combinado con gusto con la maleta Roller Pro de Peak Design durante un par de escapadas urbanas.

La Weekender 25L está disponible en tres colores y tiene un precio de $200 dólares / £170.

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