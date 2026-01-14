Este accesorio de DJI, que cuesta 14 dólares, es esencial para los vlogs y las cámaras de acción. A continuación te explicamos por qué

¿Tienes unos micrófonos inalámbricos de DJI? De ser así, tenemos el accesorito perfecto para ti, y lo mejor de todo es que lo puedes adquirir por menos de 14 dólares. ¿Estás listo para cambiar por completo tu flujo de trabajo?{

Se llama DJI Mic Series Mobile Receiver y está diseñado para que los micrófonos DJI sean mucho más fáciles de usar con tu teléfono inteligente. Es un argumento convincente, pero los micrófonos DJI ya funcionan con teléfonos inteligentes, así que, ¿por qué me ha entusiasmado tanto este accesorio?

¿Qué problemas resuelve el receptor móvil?

Permítanme comenzar explicando los inconvenientes actuales. Para utilizar un micrófono inalámbrico DJI con su teléfono (y deberían hacerlo, ya que son algunos de los mejores micrófonos inalámbricos, incluidos el DJI Mic 2 o el Mic 3), pueden emparejarlo a través de Bluetooth o utilizar el receptor de la cámara conectado al puerto USB del teléfono.

La conectividad Bluetooth es cómoda, pero créanme, la calidad es pésima. Sinceramente, suena tan mal que es mejor utilizar el micrófono integrado del teléfono la mayor parte del tiempo. El uso del receptor (en la imagen de abajo) produce el audio de alta calidad que se espera, pero el formato dista mucho de ser ideal.

El receptor estándar DJI Mic 2 conectado al Vivo X300 Pro. (Image credit: Future)

Los receptores inalámbricos que vienen incluidos con el DJI Mic 2, Mic 3 y Mini están diseñados pensando en las cámaras sin espejo, no en los teléfonos. Esto significa que tienen una conexión de zapata fría y una carcasa relativamente voluminosa. Funcionan con teléfonos inteligentes gracias a los adaptadores USB con clip, pero sobresalen de una manera extraña, y siempre tengo miedo de golpear accidentalmente el receptor y que se salga de su sitio o, peor aún, dañar el conector USB.

Hay otros problemas, como el hecho de que no se puede cargar el teléfono mientras el receptor está conectado, ya que no hay alimentación de paso. Para empeorar las cosas, hay que acordarse de cargar el receptor antes de grabar, algo que se me ha olvidado más de una vez.

Cómo funciona el receptor móvil

El receptor móvil soluciona todos estos problemas y añade algunas ventajas más. Es un dispositivo diminuto con menos de 9 mm de grosor, aproximadamente el mismo ancho que la mayoría de los teléfonos insignia. Sobresale aproximadamente un centímetro del puerto USB-C de la base del teléfono y pesa muy poco. Nunca tendrás que preocuparte de que se suelte.

Además, se alimenta del propio teléfono, por lo que no hay que preocuparse por la carga. También cuenta con un puerto USB-C con alimentación de paso, para que puedas mantener tu teléfono cargado durante las grabaciones más largas. Sinceramente, estas características por sí solas son suficientes para que sea una compra imprescindible para cualquiera que grabe vídeos con regularidad con un teléfono, pero aún hay más.

Yo personalmente tengo el DJI Mic 2 y el DJI Mic Mini. Con mi Osmo Pocket 3, puedo grabar audio con ambos simultáneamente, pero con mi cámara sin espejo y mi teléfono, tengo que elegir uno u otro, ya que vienen con receptores diferentes.

Sin embargo, el receptor móvil me permite emparejar ambos micrófonos al mismo tiempo, igual que hago con el Pocket 3, lo cual es muy práctico.

El receptor móvil DJI apenas sobresale de la base de tu teléfono (Image credit: Future)

Este receptor no solo es útil para teléfonos. Puede que sea antiguo en términos tecnológicos, pero sigo usando mi cámara de acción DJI Action 2 con bastante frecuencia. El problema es que salió al mercado antes que los micrófonos inalámbricos de DJI y, por lo tanto, no es compatible con ninguno de ellos.

Afortunadamente, basta con conectar el receptor móvil y ya funciona, sin necesidad de configuración. Estoy seguro de que ocurrirá lo mismo con las cámaras Insta360 y GoPro. Esta es otra razón por la que su pequeño tamaño es crucial. Por supuesto, se podría utilizar el receptor de tamaño normal, pero quedaría ridículo colgando del lateral de una cámara de acción. Este es tan pequeño que se puede ocultar entre las líneas de unión de una cámara 360.

(Image credit: Future)

Cómo utilizar el receptor móvil

Si eres un observador astuto, habrás notado que el receptor móvil no tiene pantalla. Entonces, ¿cómo se cambian los ajustes? Afortunadamente, DJI ha tenido esto en cuenta.

Hay un control deslizante de tres posiciones en la base de la unidad que te permite cambiar el nivel de cancelación de ruido, y también hay un botón físico de emparejamiento, pero por lo demás, todo se maneja desde la aplicación DJI Mimo en tu teléfono.

El receptor móvil se empareja igual que lo haría una cámara DJI y, dentro de la aplicación, puedes acceder a todos los mismos ajustes detallados que se encuentran en el menú del receptor estándar. Están todos los básicos, como el ajuste de ganancia, el modo estéreo y las opciones de corte de graves. Además de otras funciones más específicas, como la posibilidad de apagar los indicadores LED.

Se accede al menú de configuración a través de la aplicación DJI Mimo en su teléfono (Image credit: Future)

Si tienes un DJI Mic 2, Mic 3 o Mini (no funciona con el DJI Mic original) y alguna vez grabas con tu teléfono, creo que el receptor móvil DJI Mic Series es una compra imprescindible. Por solo 14 $/14 £, este pequeño accesorio ha cambiado por completo mi proceso de grabación. Aporta tanta versatilidad por un precio tan bajo que creo que es una compra obvia.

