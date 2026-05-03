Deja de usar la cámara para selfies: este accesorio económico ha sido la solución a un problema que llevaba años dándome dolores de cabeza con mi vlog

Como persona que graba contenido para vlogs con teléfonos inteligentes, hay un problema evidente que resulta difícil de superar: la cámara frontal es la opción más fácil, ya que permite encuadrar bien la toma usando la pantalla, pero suele ser la peor cámara del teléfono, mientras que la mejor está en la parte trasera.

La calidad es importante para mí, así que, muchas veces, le doy la vuelta al teléfono y simplemente intento adivinar el encuadre. A veces sale bien, a veces no, pero hasta ahora las soluciones que he probado están lejos de ser ideales.

La idea que más sentido me ha hecho hasta ahora es un monitor que se pueda acoplar a la parte trasera del teléfono para ofrecer una vista previa de lo que se está grabando. He probado varias versiones diferentes, y la de SmallRig es la que más me ha impresionado, pero sigue siendo un fastidio de usar.

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La versión de SmallRig es útil, pero tiene muchos defectos. (Image credit: Future)

Se conecta al teléfono de forma inalámbrica, lo cual es una buena idea, pero esta conexión inalámbrica genera latencia, y la situación empeora cuanto más tiempo grabas. Además, carece de controles táctiles, la pantalla no es especialmente brillante y la duración de la batería tampoco es nada del otro mundo. Sigue siendo útil, pero hay mucho margen de mejora.

Afortunadamente, Insta360 acaba de entrar en escena con su propia solución, la Snap Selfie Screen, y parece que podría resolver todos estos problemas. La he estado probando durante la última semana para ver qué tal funciona.

Hay una versión con luz de relleno incorporada (Image credit: Future)

Te presentamos la pantalla para selfies de la Insta360 Snap

La pantalla para selfies Insta360 Snap tiene el mismo objetivo que los otros modelos que he probado, pero presenta algunas diferencias. En primer lugar, es una solución con cable que se alimenta del teléfono y no cuenta con batería interna. Gracias a ello, es mucho más delgada y ligera, lo que facilita su transporte.

Precio La pantalla para selfies Insta360 Snap está disponible en dos versiones: la estándar cuesta 79,99$/72,99 £/139,99 AU$, mientras que la versión con luz incorporada cuesta 89,99 $ / 82,99 £ / 154,99 AU$ en Insta360 u otros minoristas líderes; a continuación he incluido enlaces activos a las mejores ofertas.

Los productos de Insta360 siempre me han impresionado por sus detalles de diseño bien pensados, y la pantalla Snap Selfie Screen está fabricada con la misma atención al detalle. Incluye una cubierta integrada para la pantalla que evita los rayones durante el transporte, y se puede girar para cubrir la pantalla de tu teléfono y evitar toques accidentales cuando la Snap está en uso.

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El cable está conectado de forma permanente, pero cuenta con un imán integrado que se adhiere a la cubierta de la pantalla y evita que se mueva dentro de tu bolso. No es algo estrictamente necesario, pero contribuye a una experiencia más refinada. Insta360 se destaca en eso.

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En cuanto a cómo funciona, no podría ser más fácil. Conectas el cable USB-C a tu teléfono, aparece una ventana emergente preguntándote si quieres transmitir la pantalla, eliges "Transmitir" y listo.

La Snap Selfie Screen tiene imanes compatibles con MagSafe en su interior, y si tienes un iPhone o un Android con una funda compatible, solo tienes que pegarla a la parte trasera de tu dispositivo. Si no es así, Insta360 incluye un anillo adaptador adhesivo en la caja.

La Snap Selfie Screen tiene una pantalla táctil, y si usas Android, funcionará al instante. En el iPhone, tienes que ir a los ajustes de accesibilidad y habilitar "Zoom" para que funcione. Parece una solución un poco incómoda, pero bueno, funciona.

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Cómo es utilizarlo

Lo mejor de la pantalla para selfies Insta360 Snap es su comodidad. Puedes configurarla para grabarte en cuestión de segundos y controlarlo todo desde el monitor, en lugar de tener que cambiar a la pantalla principal cada vez que necesites modificar un ajuste.

Por el contrario, con un monitor inalámbrico, es necesario configurar una transmisión de pantalla, lo cual puede resultar complicado y varía según la marca. También tendrás que lidiar con la latencia, y con un iPhone, la latencia es tan mala en 4K que es prácticamente inutilizable.

No hay tales problemas con la última oferta de Insta360, pero hay algo que debes tener en cuenta. No todos los teléfonos admiten la salida de pantalla a través de USB-C, por lo que deberás verificar cuidadosamente si funcionará con tu teléfono antes de realizar el pedido.

(Image credit: Future)

Y no me refiero solo a los teléfonos económicos. Te sorprendería saber cuántos dispositivos de gama alta carecen de esta función. El X300 FE de Vivo, por ejemplo, a pesar de ser un lanzamiento totalmente nuevo de la serie insignia, no es compatible.

La tapa que cubre la pantalla es un gran complemento que mejora la usabilidad. Hay una zona especial que bloquea las entradas táctiles, y siempre y cuando te acostumbres a mantener los dedos en ese lugar, hace que grabar vlogs con una sola mano sea mucho más cómodo.

Sin embargo, no puedo evitar desear que esta solapa fuera extraíble. Está fijada de forma permanente y, aunque se mantiene cerrada magnéticamente cuando la pantalla no está en uso, puede moverse de forma molesta si no la sostienes como se supone que debes hacerlo. También hace que el uso de soportes para el teléfono sea un poco complicado. Supongo que no hay nada que unas tijeras no puedan arreglar.