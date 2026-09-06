Usé el teléfono insignia de Oppo y un teleconvertidor para fotografiar el eclipse lunar; esto es lo que aprendí

La semana pasada ocurrió un eclipse lunar casi total. En ese momento estaba de vacaciones y no contaba con equipo fotográfico profesional para pasar unos días de campamento, con mucho viento y humedad, en la costa suroeste de Gales, en el Reino Unido. Sin embargo, había llevado conmigo el Oppo Find X9 Ultra, junto con su teleobjetivo de 300 mm (13x).

El eclipse me pareció la prueba perfecta para poner a prueba las capacidades de la cámara de este teléfono insignia. En el lugar donde me encontraba y en Europa, el eclipse alcanzó su máxima cobertura del 96,2 % una hora antes de la puesta de la luna o el amanecer, lo que significaba que la luna estaría baja en el cielo, mientras que en América del Norte y del Sur era plena noche y la luna se encontraba más alta.

Después de poner mi alarma a una hora terriblemente temprana, asomé la cabeza fuera de mi tienda de campaña a las 4:15 a. m. para ver cómo estaba el clima, y me encontré con una vista tentadora del eclipse en su fase parcial, antes de alcanzar su máximo.

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Emocionado, me puse algo de ropa, tomé el equipo Oppo y un trípode, y bajé caminando hasta la playa para prepararme antes del máximo del eclipse, que ocurriría aproximadamente una hora más tarde.

Las nubes cubrieron la luna antes de que pudiera encender la cámara, pero esperé pacientemente. Y a pesar de no haber podido ver gran parte de la fase parcial del eclipse, afortunadamente, un claro en las nubes me permitió ver el eclipse de luna en su punto máximo —y pude comprobar de lo que era capaz el kit de Oppo.

Imágen 1 de 2 Grabación de una secuencia de video en 4K con Dolby Vision del eclipse lunar, con un teleconvertidor acoplado (Crédito de la imagen: Tim Coleman) And here I'm using the phone's 10x optical camera, with no teleconverter (Crédito de la imagen: Tim Coleman) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Preparativos para fotografiar el eclipse con un celular

El Oppo Find X9 Ultra es el único celular actual con un lente óptico de 10x (el Galaxy S23 Ultra fue el único modelo anterior de Samsung), con una distancia focal efectiva de 230 mm que, por sí sola, funciona bastante bien para fotografiar la luna. Sin embargo, para obtener una vista aún más cercana, el teleconvertidor es la mejor opción.

El teleconvertidor es un accesorio de lente diseñado para funcionar con el lente óptico de 3x de mayor calidad del teléfono, lo que proporciona una distancia focal equivalente a 300 mm. Oppo lo indica como un zoom de 13x en el modo dedicado «Hasselblad Teleconverter» de la aplicación de la cámara, que se puede aumentar digitalmente a 30x (690 mm) o 60x (1380 mm).

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Necesitarás usar un trípode para estabilizar el teléfono y capturar fotos nítidas de sujetos distantes, especialmente con poca luz; yo utilicé un trípode Heipi 3 en 1, que incluye una abrazadera específica para teléfonos en su rótula.

Me gusta usar el control de exposición manual para la astrofotografía, pero lamentablemente el modo específico del teléfono para el teleconvertidor es muy limitado (ya lo había probado antes para la fotografía deportiva y la experiencia me dejó frustrado).

Hay tres ajustes de zoom, un modo «escenario», compensación de exposición de ±2 EV y, además, un conjunto básico de controles que incluye HDR automático, relación de aspecto, temporizador y modos de disparo a intervalos. Eso es todo.

Extrañé tener la opción de tomar fotos en formato RAW, el horquillado de exposición (para obtener más detalles de las partes claras y oscuras de la luna), aumentar la resolución de 12 MP a 50 MP y ajustar manualmente el balance de blancos, la velocidad de obturación y el ISO, lo cual, de otra manera, sería posible en el modo «Hasselblad Master» del teléfono (la versión de Oppo de un modo Pro).

Imágen 1 de 2 Una foto de la luna sin recortar ni editar, tomada con el teleconvertidor de 13x. Por defecto, la exposición en la configuración de foto del modo dedicado al teleconvertidor resultaba demasiado oscura, incluso tras aplicar una compensación de exposición de +2 EV. (Crédito de la imagen: Tim Coleman) Here I've punched in to 30x — a digital zoom (Crédito de la imagen: Tim Coleman) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Mi deseo de tener control manual se intensificó cuando el teléfono subexpuso por completo la luna en el modo foto (ver arriba), lo cual me pareció extraño, ya que al cambiar al modo video —donde están disponibles 4K hasta 60 fps con Dolby Vision, estabilización Ultra Steady y bloqueo de enfoque— la exposición estaba bien.

De hecho, es posible usar el teleobjetivo en el modo Hasselblad Master con la cámara 3x y obtener esos controles manuales, en lugar del modo dedicado simplificado. Sin embargo, la imagen aparece al revés (ya que la construcción óptica del teleobjetivo incluye espejos, para reducir su tamaño), además de que se pierden las capacidades de zoom digital; por lo tanto, componer la toma resultaba muy poco práctico al trabajar al revés.

El teleconvertidor es un equipo de gran calidad, pero el modo diseñado para funcionar con él se beneficiaría de incorporar algunos de los controles avanzados de los que es capaz el teléfono (lo cual podría ser totalmente posible con una actualización de firmware).

Aun así, encontré una solución alternativa: con una respuesta rápida al tomar la foto inmediatamente después de cambiar de la grabación de video a la foto, pude capturar imágenes de la luna antes de que la exposición se oscureciera demasiado de nuevo. No fue lo ideal, pero funcionó.

Imágen 1 de 3 Aquí les muestro una foto sin editar tomada con el zoom de 13x y mis primeras reacciones al cambiar del modo de video, donde logré la exposición adecuada para la parte eclipsada de la luna (Crédito de la imagen: Tim Coleman) Since the previous photo is 12MP, I can easily crop for a tighter shot to give you a closer view here (Crédito de la imagen: Tim Coleman) Meanwhile, this is the same shot but taken using the 30x digital zoom setting. Detail is softer, but it's passable. (Crédito de la imagen: Tim Coleman) Imágen 1 de 3 Ver original Imágen 2 de 3 Ver original Imágen 3 de 3 Ver original

¿Qué tan buenas son las imágenes?

No pude componer una toma en la que la luna quedara enmarcada por monumentos o puntos de interés, pero, en pocas palabras, el Oppo Find X9 Ultra montado en un trípode con un teleobjetivo me permitió obtener las fotos del eclipse lunar de mejor calidad que he tomado hasta ahora con un celular.

El ajuste de 13x del teleconvertidor es el mejor, pero el zoom digital de 30x también es útil. El nivel de detalle con el ajuste de 60x me pareció demasiado difuso para mi gusto. Sin embargo, el hecho de haber podido obtener una imagen tan cercana de la luna durante un eclipse casi total, con un celular y un teleobjetivo, demuestra lo mucho que han avanzado las cámaras de los smartphones.

Aún así, yo seguiría optando por mi cámara sin espejo o mi cámara réflex digital con teleobjetivo para obtener fotografías de la luna de la mejor calidad; pero, habiendo descartado anteriormente a los teléfonos para esta tarea, ahora podría viajar con menos equipaje y llevar solo el X9 Ultra.

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