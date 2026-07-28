Nikon presenta las mejores cámaras para comenzar el nuevo ciclo escolar

¿Disfrutando de tus vacaciones? No queremos asustarte, pero el regreso a clases parece estar a la vuelta de la esquina y, eso significa que muchos se están enfrentando al reto de elegir por primera vez o de reemplazar sus equipos, ya sea de cómputo o fotografía y video, que los ayudarán en sus proyectos escolares y su futuro profesional.

Seleccionar un adecuado equipo fotográfico y de video es fundamental porque impacta directamente en el rendimiento académico y en el desarrollo técnico y de habilidades del estudiante. Por ello, Nikon presenta las siguientes cámaras de foto y video ideales para hacer equipo en este inicio de ciclo escolar:

Nikon Z 5II

(Image credit: Nikon)

Cámara que integra las últimas funciones de los equipos Nikon de alta gama en un cuerpo ligero que despertará la creatividad de cualquier estudiante. Ofrece capturas con calidad de imagen de cuadro completo, de 24.5 MP, procesador de imagen EXPEED 7 de alta potencia con un rendimiento increíble y un enfoque automático extremadamente rápido, con detección de sujetos impulsada por tecnología de aprendizaje profundo (IA). Además, incorpora un sensor CMOS retroiluminado (BSI) de alta sensibilidad para una hermosa representación de texturas y detalles, incluso en situaciones de poca luz, como interiores o paisajes nocturnos, con un ruido mínimo.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

El equipo se vende en México en versión:

1. Z 5II versión Cuerpo

2. Z 5II versión Kit de un lente NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3

Nikon COOLPIX P1100

Cámara digital compacta que cuenta con un increíble zoom óptico súper telefoto de 125x, con funciones creativas que ayudan a los usuarios a crear fotos y videos increíbles desde las distancias más extremas.

La COOLPIX P1100 permitirá a los curiosos estudiantes disfrutar fácilmente del mundo de la fotografía con súper telefoto gracias a la capacidad de capturar imágenes dinámicas de sujetos a los que es difícil acercarse, como pájaros y cuerpos celestes. Esta cámara cuenta con VR óptico de detección dual y puede capturar grabaciones de películas en 4K UHD/30p y super lapse, ayudando al usuario a hacer videos creativos de la naturaleza y el cielo nocturno.

Nikon Z f

Una cámara sin espejo de cuadro completo de 24.5 MP. que armoniza una estética atemporal con lo mejor de la tecnología de cámaras de próxima generación de Nikon. De diseño funcional que encenderá en los estudiantes el deseo de crear una imagen. Ofrece una potencia de rendimiento moderno impulsada por el motor de procesamiento EXPEED 7 que permite un sistema AF inteligente, con detección automática de 9 sujetos: personas, aves, perros, gatos, coches, bicicletas, motos, trenes y aviones, a una velocidad impresionante y una asombrosa capacidad en condiciones de poca luz.

Creatividad integrada diseñada para inspirar, con modo dedicado en blanco y negro con el movimiento de un interruptor. Además, este equipo reaviva la era del cine con la función de grano de película auténtica de Nikon que permite ajustar con precisión el tamaño y la intensidad del grano, e incluso combinarla con controles de imagen y recetas de imagen para una experiencia cinematográfica sin esfuerzo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El equipo se vende en México en versión:

1. Z f versión Cuerpo

2. Z f versión kit de un lente 40 mm f/2 (SE)

3. Z f versión Kit de un lente NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

Nikon Z 30

(Image credit: Nikon)

Diseñada para creadores de contenido de video, vloggers y streamers. Pequeña, liviana y llena de funciones que brinda a los estudiantes creadores la capacidad de producir fácilmente contenido de video atractivo.

Con la Z 30, se pueden crear videos 4K UHD de aspecto profesional con un enfoque nítido, hermosos fondos desenfocados y un audio atractivo, todo en la primera toma. Cuenta con LCD frontal giratorio y lámpara REC, salida de micrófono y mejor rendimiento con poca luz. Controles simples, está repleta de funciones más avanzadas que ayudan a los creadores a llevar tu contenido y su canal más lejos.

El equipo se vende en México en versión:

1. Z 30 solo cuerpo.

2. Z 30 kit de un lente con el Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

3. Z 30 kit de dos lentes con el Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR el Nikkor Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR

Nikon Z fc

Cámara formato DX que combina lo último en tecnología sin espejo, con un diseño y funcionalidad clásicos. Será la compañera diaria compacta y liviana que evocará en el estudiante la necesidad de crear y tomarse el tiempo para disfrutar el momento. Cuenta con un diseño clásico, controles analógicos fáciles de ajustar y una artesanía que es única y funcional.

Incorpora un sensor CMOS formato DX de 20.9 MP, combinado con el procesador EXPEED 6 y las ventajas de la captación de luz de la montura Z más amplia. Además, brinda videos e instantáneas con claridad y de aspecto profesional, incluso en condiciones de poca luz.