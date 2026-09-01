Sony celebra Be Alpha en CDMX y acerca sus cámaras a más de 500 fotógrafos

¿Te lo perdiste? No te preocupes, aquí tenemos todos los detalles de lo que pasó durante el "Be Alpha" de Sony en la Ciudad de México. ¿Estás listo?

Durante dos días, 25 y 26 de agosto, los asistentes se dieron cita en Lucerna 34, de la colonia Juárez, en la Ciudad de México, un espacio diseñado especialmente para mostrar cómo transformar momentos en recuerdos que se inmortalizan a través de una imagen.

En el sitió, los asistentes pudieron disfrutar de experiencias dedicadas a retrato, fotografía de bodas, naturaleza, deportes, cine, eventos sociales, podcast y fotografía de producto de la mano de una amplia gama de cámaras, lentes y accesorios de Sony.

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“Be Alpha nos permite crear un escenario único en el que los amantes de la fotografía pueden explorar diferentes mundos en un mismo espacio y descubrir que, aunque la fotografía tiene múltiples ángulos, historias, propósitos y formas de expresión, todas comparten algo esencial: la capacidad de inmortalizar momentos y convertirlos en recuerdos que perduran”, mencionó Angelo Marconi, Gerente regional de mercadotecnia de la

categoría Digital Image. “Y, en el centro de todo, está la cámara, una herramienta que nos permite llevar la creatividad a su máxima expresión y transformar nuestra manera de ver y contar el mundo”.

Entre los productos que los asistentes pudieron conocer y probar en Be Alpha destacan la línea APS-C y Cinema Line, diseñadas para responder a las necesidades de los creadores de contenido, así como los lentes G Master y G y la nueva α7R VI. A través de diferentes espacios de experiencias inmersivas, los participantes tuvieron la oportunidad de poner a prueba estas soluciones y descubrir cómo cada una puede ayudarles a capturar lo mejor de cada escena, adaptándose a distintos retos y necesidades de iluminación, color, movimiento y composición.

Adicionalmente, la experiencia se enriqueció con una variedad de actividades diseñadas para acercar a los asistentes al mundo de la fotografía. El programa incluyó dinámicas de Touch & Try, talleres y conferencias, así como el préstamo de equipos para realizar pruebas durante el evento y un servicio especializado de limpieza de cámaras.

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Be Alpha demostró de una manera dinámica que cuando la tecnología se combina con talento, creatividad y una mirada única, es posible transformar la fotografía en momentos extraordinarios. Una invitación a descubrir que capturar una imagen también significa “estar en el momento y lugar correctos” para convertir una escena en una historia que perdure.

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