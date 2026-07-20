La Leica SL3-P llega oficialmente a México con fotografía de 44 MP y video en 8K

¡La espera terminó! Leica presentó la nueva SL3-P en México, se trata de su cámara más avanzado con sistema SL.

Diseñada para fotógrafos, videógrafos y creadores visuales que buscan una herramienta capaz de responder a las exigencias de los flujos de trabajo contemporáneos, la nueva integrante del sistema SL combina fotografía de alto rendimiento, capacidades de video profesional y una experiencia de uso intuitiva en un solo equipo.

Equipada con un sensor full-frame BSI de 44 megapíxeles, la Leica SL3-P ofrece una calidad de imagen excepcional, un amplio rango dinámico y la flexibilidad necesaria para trabajar en distintos entornos creativos. Su nuevo sistema de enfoque automático híbrido y la posibilidad de capturar imágenes de alta resolución permiten responder con precisión tanto a proyectos editoriales y comerciales como a producciones audiovisuales de gran formato.

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En video, la SL3-P incorpora grabación de hasta 8K y herramientas diseñadas para producciones profesionales, ofreciendo una solución integral para quienes trabajan en formatos híbridos donde fotografía y video convergen cada vez con mayor frecuencia.

Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva generación es su enfoque en la autenticidad y trazabilidad del contenido. La cámara incorpora tecnología Content Credentials, desarrollada bajo los lineamientos de la Content Authenticity Initiative (CAI), permitiendo registrar metadatos verificables que ayudan a proteger la autoría y procedencia de las imágenes.

La conectividad también ocupa un lugar central dentro del ecosistema SL3-P. Gracias a la integración con Leica FOTOS, Adobe Lightroom Classic, Capture One y Adobe Frame.io, los usuarios pueden optimizar sus flujos de trabajo y compartir archivos de forma más eficiente entre dispositivos, equipos de producción y plataformas de edición.

Fiel a la filosofía de diseño de Leica, la nueva SL3-P presenta una estética minimalista y discreta, eliminando el tradicional punto rojo para privilegiar una apariencia sobria y profesional. Fabricada en Alemania, combina una construcción robusta con protección contra polvo y salpicaduras, ofreciendo la confiabilidad que caracteriza a la marca.

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Junto con la nueva cámara, Leica amplía el sistema SL con la incorporación de dos nuevos objetivos: el Summilux-SL 50 f/1.4 ASPH., diseñado para ofrecer máxima calidad óptica en un formato sorprendentemente compacto, y el APO-Macro-Elmarit-SL 100 f/2.8, un objetivo que destaca por su precisión, versatilidad y capacidad para capturar detalles extraordinarios tanto en fotografía macro como en retrato.

Con esta presentación, Leica reafirma su compromiso con la innovación y con el desarrollo de herramientas capaces de acompañar a una nueva generación de creadores visuales que buscan combinar excelencia técnica, libertad creativa y confianza en cada imagen.

La Leica SL3-P estará disponible en Leica Store & Gallery Mexico City, distribuidores autorizados y canales oficiales de la marca en todo México.