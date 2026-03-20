Los últimos adelantos del OnePlus 15T indican que no será un dispositivo de gama media cualquiera, y que podría hacerle competencia al Galaxy S26
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- Han aparecido más avances oficiales de OnePlus
- Ahora podemos ver los tres colores
- Habrá varios accesorios oficiales disponibles
OnePlus nunca ha tenido reparos en generar expectación ante el lanzamiento de sus teléfonos, y seguimos recibiendo adelantos oficiales sobre la inminente llegada del OnePlus 15T, incluyendo un video promocional que muestra los tres colores disponibles y un vistazo a algunos accesorios interesantes.
Empecemos por el video promocional, que apareció en una cuenta oficial de OnePlus en redes sociales. El teléfono se muestra desde todos los ángulos, y podemos verlo en verde, marrón y blanco —o Matcha Green, Cocoa Brown y White Chocolate, en la jerga de OnePlus.
OnePlus 15T intro is 🔥 pic.twitter.com/MRJ6dKzywtMarch 19, 2026
Podemos ver una cámara con agujero en la parte superior de la pantalla y los botones estándar en el lateral del dispositivo. También se muestra el módulo de la cámara trasera, que te resultará familiar si has leído nuestra reseña del OnePlus 15 (spoiler: nos encantó).El artículo continúa a continuación
El video coincide con las imágenes que OnePlus ya ha compartido, y sabemos que el teléfono vendrá con una pantalla de 6,3 pulgadas. También se ha revelado que la batería tiene una impresionante capacidad de 7.500 mAh.
Modelos y colores
En otras noticias oficiales, OnePlus también ha revelado algunos accesorios magnéticos que comercializará junto con el OnePlus 15T. Aquí podemos ver una funda y un cargador inalámbrico, así como dos opciones de ventiladores de refrigeración, para esas sesiones intensas de videojuegos.
Más detalles obtenidos a través de la tienda de Oppo revelan que el cargador inalámbrico tiene una potencia de 50 W para recargar el teléfono, y que puede funcionar como soporte si es necesario (similar a los soportes estilo MagSafe disponibles para el iPhone de Apple).
En otras publicaciones de Weibo (según informa GSMArena), OnePlus ha confirmado que el OnePlus 15T vendrá equipado con dos cámaras de 50 MP en la parte trasera del teléfono, una de las cuales será un teleobjetivo capaz de un zoom óptico de 3,5x.
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Todo suena prometedor y, muy posiblemente, es algo de lo que Samsung debería preocuparse, ya que su Galaxy S26 acaba de salir a la venta. El OnePlus 15T es el sucesor del OnePlus 13T y se lanzará en China el 24 de marzo (aún por confirmar su disponibilidad a nivel mundial).
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Dave is a freelance tech journalist who has been writing about gadgets, apps and the web for more than two decades. Based out of Stockport, England, on TechRadar you'll find him covering news, features and reviews, particularly for phones, tablets and wearables. Working to ensure our breaking news coverage is the best in the business over weekends, David also has bylines at Gizmodo, T3, PopSci and a few other places besides, as well as being many years editing the likes of PC Explorer and The Hardware Handbook.
- Antonio QuijanoEditor