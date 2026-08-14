Tamagotchi Paradise se expande en México con Isla Tropical y Océano Congelado

El universo de Tamagotchi se expande con sus nuevas versiones Paradise Isla Tropical y Océano Congelado.

Cabe destacar que estos dos nuevos modelos llegan con pantalla a color e integran distintos Tama Fields y una función Connection Mini Game. La marca que celebra 30 años este año continúa modernizándose con esta versión evolucionada de las mascotas virtuales más queridas por chicos y grandes.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Bandai Namco) (Crédito de la imagen: Bandai Namco) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Tamagotchi Paradise vio la luz en mercado mexicano el año pasado y debido a su éxito comercial, se reinventa con dos versiones más avanzadas. Estas ediciones se incorporan a los diseños Tierra, Agua y Cielo, que fueron las primeras en ofrecer la interconexión entre dispositivos y la experiencia en pantalla a color. Isla Tropical y Océano Congelado traen consigo nuevos Tama Fields y la función Connection Mini Game, ampliando las posibilidades de exploración e interacción.

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2026 es el año de Tamagotchi, y no solo lo decimos por su aniversario número 30, sino porque los ambientes de las más recientes ediciones de Paradise, traen consigo nuevos Tamas. Las regiones plantean más de 50,000 variaciones de personajes, dependiendo de cómo se cuiden. El usuario podrá descubrir las células Tamagotchi, explorando el planeta minuciosamente, a través de la nueva función Zoom. Estas especies son exclusivas de Isla Tropical y Océano Congelado, por lo que los usuarios de esta interfaz serán los primeros en observar criaturas nunca antes vistas.

La diversidad de Tamas no es lo único que sube de nivel este año, la incorporación de nuevos mini games hace que el usuario pueda adentrarse aún más en el mundo de Tamagotchi Paradise. En estos modelos los juegos ya son interactivos y te retarán a trabajar en equipo para ahuyentar la mayor cantidad de virus antes de que acabe el tiempo o a tener un partido de hockey para demostrar quién puede meter más goles.

Prepárate para descubrir los nuevos mundos que llegan con Isla Tropical y Océano Congelado, ya que estos extraterrestres invadirán el e-commerce de Bandai Namco, las jugueterías y las tiendas departamentales la segunda quincena de agosto. ¡Atrévete a explorar el mundo de Tamagotchi Paradise.