Orbitals llegará a Nintendo Switch 2 con nuevas opciones para disfrutar su aventura cooperativa

¡Es oficial! Tenemos nuevas formas de disfrutar de Orbitals, el próximo juego del distribuidor y estudio creativo Kepler Interactive y el desarrollador con sede en Tokio, Shapefarm.

Recordemos que Orbitals llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 el 3 de septiembre.

¡Ya está disponible el nuevo sitio web cooperativo para 2 jugadores!

Descubre el sitio web multijugador único de Orbitals y conoce más sobre sus personajes y su mundo. Inspirado en los clásicos manuales de instrucciones impresos de las décadas de los ochentas y noventas, dos jugadores deberán acceder al sitio al mismo tiempo y resolver acertijos juntos para avanzar por sus páginas y descubrir todos sus secretos.

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(Image credit: Kepler Interactive)

¡Juega Orbitals en gamescom esta semana, antes de su lanzamiento!

Los fans que asistan a la edición de este año de gamescom en Colonia, Alemania, podrán jugar el demo de Orbitals Global Friend's Pass antes de su lanzamiento. En colaboración con Nintendo, los jugadores podrán formar equipo con un amigo en el Pabellón 9, disfrutar del demo y llevarse una exclusiva hoja de stickers cósmicos de Orbitals, disponibles hasta agotar existencias.

El Global Friend's Pass se lanzará como una aplicación gratuita descargable al mismo tiempo que Orbitals, el 3 de septiembre, ofreciendo otra forma práctica de disfrutar del juego, además de la opción de jugar en modo local en un mismo sistema y mediante GameShare con dispositivos Nintendo Switch compatibles.

¡La banda sonora digital de Orbitals se lanzará el 3 de septiembre!

Junto con el lanzamiento de Orbitals el 3 de septiembre, la banda sonora original completa del juego también estará disponible para escuchar y descargar en las principales plataformas de música ese mismo día. Además, en colaboración con Laced Records, ya está disponible para reservar un vinilo de 7 pulgadas que incluye los temas de apertura y cierre de Orbitals, así como sus versiones karaoke en el lado B. Descubre más en Laced Records o síguelos en sus redes sociales.

(Image credit: Kepler Interactive)

Orbitals llegará en exclusiva para Nintendo Switch 2 el 3 de septiembre y ya está disponible para su reserva . Una edición física se lanzará junto con la edición digital del juego, y los fans también podrán adquirir la edición Digital Deluxe, que incluye bonos adicionales.