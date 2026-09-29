Final Fantasy VII Revelation: el cierre de la trilogía reimagina su combate

Tras la prueba del Fibal Fantasy VII Revelation, en México, a la que asistieron nuestros colegas de geekzilla.tech, desglosamos las principales novedades en combate, jugabilidad y apartados técnicos de una de las entregas más esperadas del género

Gracias a una invitación exclusiva de Square Enix a los medios y a la cobertura realizada por Jorge Sánchez para geekzilla.tech, se tuvo acceso a los detalles clave de la demo de Final Fantasy VII Revelation presentada en el Tokyo Game Show. Esta entrega no solo busca cerrar la ambiciosa trilogía que inició con Remake y Rebirth, sino también adaptar sus sistemas para ofrecer una experiencia de juego considerablemente más dinámica.

A continuación, analizamos las claves principales de este primer contacto con la última versión de prueba del título, el cual tiene su lanzamiento programado para el 8 de abril de 2027, con soporte completo de textos y subtítulos en español latinoamericano.

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(Image credit: Square Enix)

La evolución del combate: dinamismo y roles únicos con Cid y Vincent

Uno de los pilares fundamentales observados en la prueba fue la evolución del sistema de combate. Si bien la estructura base mantiene la esencia vista en Final Fantasy VII Remake y Rebirth, la jugabilidad en Revelation se percibe más activa y demandante en términos de estrategia en tiempo real.

El jugador mantiene la capacidad de pausar el tiempo para tomar decisiones tácticas y alternar entre personajes, pero se añaden mecánicas de combate únicas diseñadas para cada integrante del grupo:

Cid Highwind (Mecánica de ritmo): Incorpora un sistema basado en la precisión del tiempo. Durante la ejecución de sus ataques, la interfaz muestra un indicador visual que permite enlazar secuencias de combos avanzados. En caso de no acertar el ritmo, el juego no penaliza al usuario de forma severa, permitiendo que Cid continúe con su secuencia de ataques estándar.

Incorpora un sistema basado en la precisión del tiempo. Durante la ejecución de sus ataques, la interfaz muestra un indicador visual que permite enlazar secuencias de combos avanzados. En caso de no acertar el ritmo, el juego no penaliza al usuario de forma severa, permitiendo que Cid continúe con su secuencia de ataques estándar. Vincent Valentine (Daño a distancia y transformación): Orientado a la ofensiva a distancia mediante el uso de armas de fuego, su estilo se centra en encadenar combos prolongados. Asimismo, sus habilidades especiales le permiten transformarse en criaturas para infligir daño masivo y aplicar estados alterados a los enemigos.

(Image credit: Square Enix Latam)

(Image credit: Square Enix Latam)

El regreso del sistema de trabajos: herencia clásica en un entorno moderno

Otra de las adiciones más destacadas es la reincorporación del sistema de trabajos (Jobs), una característica emblemática que rinde homenaje a títulos clásicos de la franquicia como Final Fantasy III, Final Fantasy V y Final Fantasy Tactics.

En Final Fantasy VII Revelation, las clases no solo modifican los parámetros y habilidades operativas de cada héroe, sino que también alteran su aspecto visual para reflejar el rol equipado. Por ejemplo, la clase de Invocador se enfoca prioritariamente en la invocación de criaturas en batalla, mientras que las variantes de Mago se especializan en magia ofensiva o en soporte defensivo para la plantilla.

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Desempeño gráfico y exploración: qué esperar del producto final

Aunque la versión de demostración estuvo acotada a una estructura de recorrido lineal (de un punto A a un punto B) para poner a prueba el sistema de combate, el apartado técnico dejó ver el potencial del motor gráfico de Square Enix.

A pesar de que las zonas mostradas en el demo se desarrollaron en entornos mayoritariamente oscuros, el nivel de detalle en texturas, modelado de personajes y efectos de iluminación confirma una escala visual superior a la de sus antecesores. La promesa del desarrollo final incluye la exploración de un amplio mundo abierto sin pantallas de carga intermitentes ni interrupciones al desplazarse en nave entre distintas regiones del mapa.

Final Fantasy VII Revelation apunta a ser uno de los lanzamientos más relevantes de 2027 para la comunidad de videojuegos en el mundo.