Final Fantasy 14: Evercold le dará un nuevo impulso a este MMO de larga trayectoria con contenido y características de juego totalmente nuevas; estas son las tres cosas que más ansío probar

Square Enix se prepara para dar inicio a una nueva era de Final Fantasy XIV con el lanzamiento de la expansión Evercold. Este título, que marca el comienzo del arco narrativo «Godless Realms Saga», llega tras la épica conclusión de una saga que duró una década y es la continuación de Dawntrail, que sentó las bases para esta nueva aventura.

El productor y director del juego, Naoki «Yoshi-P» Yoshida, ya ha dado algunas pistas sobre la nueva amenaza a la que se enfrentarán los jugadores en el DLC —por lo que estoy más que emocionado—, así como sobre una serie de increíbles actualizaciones del sistema que mejorarán la experiencia de juego, nuevo contenido y mejoras en características de jugabilidad que ya estaban desactualizadas.

Parece que será una expansión impresionante que, con suerte, atraerá a aún más jugadores cuando el juego multijugador masivo en línea (MMO) llegue oficialmente a Nintendo Switch 2 el próximo mes, pero hay algunas cosas que tengo muchas ganas de experimentar.

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Abróchense los cinturones, vamos a salvar el mundo otra vez

(Image credit: Square Enix)

Deslinde de responsabilidad A continuación hay revelaciones sobre la trama de Final Fantasy 14

Tras una década de preparación, las expansiones "Shadowbringers" y "Endwalker" vieron cómo las piezas de una historia global finalmente encajaban y concluían la saga de Hydaelyn y Zodiark, dando como resultado una de las mejores historias de Final Fantasy jamás contadas.

Si bien algunos eventos se resolvieron con finales definitivos, quedaron algunas preguntas sin respuesta que abrieron nuevas posibilidades para el MMO, y todo comienza con los Reflejos: mundos espejo creados por la Separación, una gran calamidad que provocó que la Fuente se fragmentara en 13 Fragmentos.