Desarrolladores de GTA 6 sobrevolaron un concierto de Beyoncé y escucharon confesiones criminales durante su investigación en Miami

Jason Schreier, de Bloomberg, afirma que Rockstar Games realizó viajes a Miami para investigar para Grand Theft Auto 6

Rockstar participó en «patrullas policiales» y «terminó sobrevolando un concierto de Beyoncé» en un helicóptero

Los desarrolladores también conocieron a personas que revelaron sus delitos pasados al enterarse de que el equipo trabajaba en GTA

Rockstar Games realizó una investigación exhaustiva sobre Miami para Grand Theft Auto 6 e incluso se encontró con personas que compartieron historias sobre delitos pasados cuando se enteraron de que los desarrolladores trabajaban en GTA.

En un nuevo video de YouTube sobre su paso por Rockstar North y su experiencia detrás de cámaras al ver GTA 6 antes que el público en general, Jason Schreier, de Bloomberg, dijo que le contaron sobre los numerosos viajes que los desarrolladores de Rockstar, incluidos artistas y directivos, realizaron a Miami.

Dado que Miami y Los Ángeles inspiraron Vice City en GTA 6, el equipo decidió realizar una investigación en persona. Realizaron viajes en grupo y «recorrieron todos lados» en busca de inspiración, incluso acompañando a la policía en patrullas y visitando «algunos lugares que daban miedo».

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"En un momento dado, algunos de los artistas estaban en un helicóptero tomando fotos aéreas de la ciudad y terminaron sobrevolando un concierto de Beyoncé", dijo Schreier.

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Hablando más sobre los paseos, Rockstar también conoció a un montón de «personajes realmente pintorescos» en Miami que compartieron sus propias experiencias de vida con los desarrolladores.

El vicepresidente sénior de tecnología, Jonathan Ashcroft, le reveló a Schreier que pasó su cumpleaños número 40 en un club nocturno durante uno de estos viajes y comentó que fue gracioso porque él y otros desarrolladores eran "esos escoceses de piel clara que se veían totalmente fuera de lugar deambulando por el club" y "analizando la iluminación mientras todos a su alrededor estaban de fiesta".

Volviendo a esos "personajes pintorescos" que Rockstar conoció, Ashcroft comentó que solían compartir información sobre delitos pasados cuando se enteraban de que el equipo trabajaba en GTA.

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"En cuanto se enteran de dónde eres, solo quieren contarte todos los delitos que ellos o sus amigos han cometido alguna vez", dijo Ashcroft.

En el mismo video, Schreier reveló que, según se informa, Rockstar Games pasó años desarrollando una nueva interfaz de armas para el juego, pero al final se quedó con la clásica rueda de armas por la que es conocida la serie.

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