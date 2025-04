Samsung Galaxy Watch Ultra 2: todo lo que sabemos de la renovación del reloj tope de gama de Samsung - Y lo que queremos ver

El Samsung Galaxy Watch Ultra es uno de los mejores smartwatches que puedes comprar ahora mismo, y el mejor reloj que Samsung ha fabricado nunca (al menos desde el punto de venta técnico).

Fue presentado en 2024, es una alternativa duradera y resistente a las principales opciones de Android, que ha demostrado ser popular entre los que buscan algo parecido al Apple Watch Ultra 2, pero sin pertenecer a ese restringido ecosistema.

Apple ya lleva dos generaciones de su top de gama, siendo el actual el Apple Watch Ultra 2, y se espera que presente un nuevo Apple Watch Ultra 3 este 2025. Ahora la pregunta es, ¿renovará Samsung también su reloj premium?

El Samsung Galaxy Watch Ultra ha sido todo un éxito, y parece casi inconcebible que Samsung no esté preparando algo para renovar su primera generación.

Dicho esto, las filtraciones y los rumores son escasos (por no decir inexistentes), por lo que ahora mismo todo lo que podemos hacer es especular y hablar de lo que nos gustaría ver en un Galaxy Watch Ultra 2.

Sea como sea, hemos reunido a continuación todo lo que se sabe ahoroa mismo, y después hemos elaborado un listado de lo que esperamos ver.

Samsung Galaxy Watch Ultra: vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? De la segunda generación del reloj tope de gama de Samsung; el Galaxy Watch Ultra

De la segunda generación del reloj tope de gama de Samsung; el Galaxy Watch Ultra ¿Cuándo se pondrá a la venta? Este 2025

Este 2025 ¿Qué precio tendrá? El precio de lanzamiento del modelo actual es de 699€ y no esperamos que cambie mucho

Samsung Galaxy Watch Ultra 2: precio y fecha de lanzamiento

(Image credit: Future)

Como ya hemos comentado, por ahora todo son conjeturas, ya que no hay rumores concretos sobre cuándo se lanzará el Galaxy Watch Ultra 2 o qué precio podría tener. Sin embargo, podemos hacer algunas predicciones.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

El Galaxy Watch Ultra cuesta 699€, y uno de los mayores atractivos del reloj es que cuesta menos que el Apple Watch, y es poco probable que Samsung cambie esta exitosa ventaja subiendo el precio. Por lo tanto, esperamos que el Galaxy Watch Ultra 2 cueste aproximadamente lo mismo que el modelo actual.

En cuanto a la fecha de lanzamiento, el Galaxy Watch Ultra se presentó en el Unpacked del año pasado el 10 de julio de 2024, y encima Apple lanzó su Apple Watch Ultra 2 en 2024, justo un año después de la primera iteración, por lo que es de esperar que Samsung renueve su Ultra este 2025, y posiblemente alrededor de julio.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2: noticias y filtraciones

(Image credit: Future)

De momento no hay filtraciones ni rumores detallados sobre el Samsung Galaxy Watch Ultra 2, pero sabemos que Samsung tiene preparadas algunas cosas interesantes.

Quizá el avance más interesante sea la nueva tecnología de baterías en estado sólido de Samsung. La compañía podría haber desarrollado baterías en estado sólido más densas para relojes como el Galaxy Watch Ultra 2. Sin embargo, no se espera que esta tecnología entre en producción hasta 2026, por lo que no estaría lista a tiempo para nuestro lanzamiento especulado de este 2025. Ahora bien, si el Galaxy Watch Ultra 2 llega en 2026 en lugar de este año, podría incorporar esta tecnología.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2: lo que queremos ver

(Image credit: Future)

Curiosamente, tenemos un artículo en el que os hemos hablado de 5 cosas que nos encantan del Samsung Galaxy Watch Ultra y que esperamos que Apple tome prestadas para su próximo Apple Watch Ultra, pero claro, eso no quita que también haya cosas que creemos que se deberían mejorar o añadir en el Galaxy Watch Ultra 2, y aquí te dejamos un listado de ellas:

1. Corona digital

La falta de corona digital es un gran fallo en el Galaxy Watch Ultra, y es algo que echamos bastante de menos cuando pusimos a prueba el reloj. Una corona digintal facilitaría mucho el manejo del Ultra, especialmente con mal tiempo, suciedad o guantes.

2. Un cuerpo más delgado

En comparación con el Apple Watch Ultra 2, el Galaxy Watch Ultra me parece bastante voluminoso. Por eso, me encantaría que el Galaxy Watch Ultra 2 fuera un poco más delgado que su antecesor.

3. Una forma cuadrada con esquinas redondeadas

Ya sé que la pantalla circular es un sello distintivo de los relojes Samsung, pero la verdad es que creo que la pantalla circular dentro del chasis cuadrado se ve un poco extraña. Hace que los biseles parezcan más grandes de lo que realmente son, y hace que la pantalla parezca más pequeña en comparación. Una pantalla en forma cuadrada con las esquinas redondeadas como la del Apple Watch Ultra sería una mejora excelente.

4. Deportes acuáticos

El Galaxy Watch Ultra no puede competir con el Apple Watch Ultra 2 en deportes acuáticos, ya que no tiene una resistencia al agua tan alta y no incluye un sensor de temperatura ni medidor de profundidad, dos elementos que serían muy útiles para el buceo y el snorkel.

5. Más esferas exclusivas

El Apple Watch Ultra presume de un conjunto más rico y atractivo de esferas de reloj dedicadas especialmente al modelo Ultra, y es eso es algo en lo que Samsung podría ahondar trayendo más esferas exclusivas para el Galaxy Watch Ultra 2.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2: conclusión

Sin filtraciones ni rumores que apunten a un dispositivo concreto, el Galaxy Watch Ultra 2 no es más que una quimera a estas alturas, pero hay muchas formas en las que Samsung podría mejorar el reloj y hacer que la segunda generación tuviera más éxito... a ver si ese momento llega pronto.