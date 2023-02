Apple Watch Ultra 2: últimos rumores y todo lo que sabemos hasta ahora

El Apple Watch Ultra 2 podría ser el mejor smartwatch (opens in new tab) del año, suponiendo que se lance este año, aunque hay razones para pensar que podría no ser así.

A continuación explicaremos por qué, pero ya estamos escuchando filtraciones y rumores sobre lo que podría ofrecer el Apple Watch Ultra 2. Eso incluye una pantalla aún más grande fabricada con una tecnología aún mejor que la del actual Apple Watch Ultra.

Hemos incluido todas las filtraciones y rumores clave en este artículo, así que sigue leyendo para saber todo lo que hemos oído hasta ahora sobre este wearable de gama alta. Y vuelve pronto, porque actualizaremos este artículo cada vez que sepamos algo nuevo.

Directo al grano

¿De qué se trata? El próximo Apple Watch de gama alta

El próximo Apple Watch de gama alta ¿Cuándo saldrá? Posiblemente en septiembre, o posiblemente no hasta el 2024 o más tarde

Posiblemente en septiembre, o posiblemente no hasta el 2024 o más tarde ¿Cuánto costará? Puede que entre 900€ y 1000€

Apple Watch Ultra 2: fecha de lanzamiento

Podríamos ver el Apple Watch Ultra 2 en septiembre, junto con el Apple Watch 9. Después de todo, el Apple Watch Ultra original llegó en septiembre del 2022, por lo que septiembre de 2023 parecería el momento de lanzamiento obvio para el Apple Watch Ultra 2, especialmente porque los modelos estándar del Apple Watch se han estado lanzando cada septiembre desde el Apple Watch 2.

Más concretamente, es muy posible que se anuncie en la primera quincena de septiembre, teniendo en cuenta los lanzamientos anteriores del Apple Watch. Pero no se trata de un Apple Watch estándar, sino del comienzo de una nueva línea, por lo que no podemos estar seguros de que Apple lo vaya a tratar de la misma manera.

De hecho, hay razones para pensar que podríamos no ver un Apple Watch Ultra 2 hasta 2024 o incluso 2025. Por un lado, las filtraciones que estamos escuchando hasta ahora (detalladas a continuación) hablan de un modelo del 2024 o 2025.

There might not be a successor to the Apple Watch Ultra for a long time (Image credit: TechRadar)

No mencionan el Apple Watch Ultra 2 por su nombre, sino que hablan de un futuro Apple Watch Ultra, pero uno pensaría que también habríamos oído hablar del lanzamiento en el 2023, si es que hay uno planeado.

Además, la línea Apple Watch SE no es anual, con el Apple Watch SE 2 aterrizando dos años después del modelo original, por lo que Apple bien podría hacer algo similar con el Apple Watch Ultra.

Basándose en el primer Ultra, se trata de relojes grandes y llamativos, con precios altísimos, por lo que Apple podría tener que presentar algunas actualizaciones dignas de mención para justificar su existencia, lo que de nuevo sugiere que podríamos esperar más de un año entre uno y otro.

Así que la espera hasta el Apple Watch Ultra 2 podría ser bastante larga, pero aún no estamos seguros de nada.

Apple Watch Ultra 2: precio

Aún no hay noticias sobre lo que podría costar el Apple Watch Ultra 2, pero como referencia el Apple Watch Ultra original cuesta 999€, así que es probable que el próximo modelo cueste al menos eso.

En todo caso, el precio podría aumentar, sobre todo si no lo vemos hasta dentro de un par de años. Un informe de Display Supply Chain Consultants (opens in new tab) (según Forbes (opens in new tab)) sugiere exactamente eso, citando como causa la nueva tecnología de pantallas.

Con todo, al menos en el modelo actual sólo hay una configuración, así que si eso mismo ocurre con el Apple Watch Ultra 2, no habrá que pagar precios cada vez más altos para conseguir más almacenamiento o cosas por el estilo.

El Apple Watch Ultra ya es bastante caro (Image credit: TechRadar)

Apple Watch Ultra 2: noticias y filtraciones

Si pensabas que el Apple Watch Ultra era grande, con su pantalla de 1,92 pulgadas, aún no has visto nada, ya que un futuro Apple Watch Ultra podría tener una pantalla aún más grande, según una filtración.

Esta información proviene de DigiTimes (opens in new tab), que afirma (según BGR (opens in new tab)) que en el 2024, Apple lanzará una versión del Apple Watch Ultra con una pantalla de 2,1 pulgadas. Al parecer, también utilizará tecnología de pantalla micro-LED, en lugar de OLED.

Este último cambio podría hacer que la pantalla fuera más brillante, capaz de mostrar colores más vivos y más fácil de ver en ángulo que la actual pantalla OLED. Según un informe de enero del 2023 de Mark Gurman (un conocido filtrador) que hace la misma afirmación de micro-LED, esto también haría que la pantalla pareciera casi como si estuviera pintada encima del cristal; un giro de frase que hemos oído vinculado a productos anteriores de Apple, cuando la compañía ofreció su primer iPad con una pantalla totalmente laminada en el iPad Air 2 del 2014.

En cuanto al aumento de tamaño, pasar de 1,92 pulgadas a 2,1 pulgadas puede no sonar dramático, pero como referencia el Apple Watch 8 solo tiene una pantalla de 1,69 pulgadas, y señalamos en nuestro análisis del Apple Watch Ultra que puede parecer gigantesco si se pasa de un modelo más antiguo y pequeño. Así que un nuevo aumento de tamaño es ciertamente notable.

Por supuesto, no es necesariamente algo malo, ya que consideramos que la pantalla del Ultra es un punto fuerte en general, con su gran tamaño que hace que sea fácil interactuar con ella y clara de ver.

En cuanto a la posibilidad de que esto ocurra, parece bastante probable. El analista Jeff Pu (según MacRumors (opens in new tab)) afirmó recientemente lo mismo que DigiTimes, tanto en lo que respecta al tamaño como a los cambios tecnológicos.

While everyone else reported that the MicroLED Apple Watch would launch in 2024, we remained steadfast that it would be 2025, now essentially confirmed by its MicroLED supplier Osram: pic.twitter.com/gI9T6xcKfUFebruary 7, 2023 See more

Dicho esto, es posible que tengamos que esperar incluso más del 2024 para ver un Apple Watch Ultra con micro LED, porque Ross Young, de la mencionada DSCC (que tiene un buen historial), afirmó en un tuit (opens in new tab) que no llegará hasta el 2025, citando un informe del esperado proveedor de micro LED que menciona el 2025 como el año en que empezará a tener ingresos serios de la tecnología.

Esto no significa necesariamente que tengamos que esperar hasta el 2025 o incluso el 2024 para ver un Apple Watch Ultra 2, sino que podría ser el Apple Watch Ultra 3 o 4 el que incorpore estas mejoras.

Otra mejora que podríamos ver en un futuro modelo de Apple Watch Ultra es la incorporación de una cámara. Apple ha registrado varias patentes a lo largo de los años para Apple Watches con cámaras, la más reciente una en la que la cámara está en la parte inferior del dispositivo, y emparejada con una correa que te permite quitar fácilmente el cuerpo del reloj de dicha correa cuando quieres tomar una foto.

Sin embargo, muchas patentes nunca llegan a utilizarse en dispositivos comerciales, así que no contaremos con ver esto, y si ocurre no hay ninguna indicación real de que este sistema esté listo a tiempo para el Apple Watch Ultra 2.