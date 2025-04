5 cosas que el Apple Watch Ultra 3 debería copiarle al Samsung Galaxy Watch Ultra

El Apple Watch Ultra se presentó a bombo y platillo en 2022, y el Apple Watch Ultra 2 se lanzó en 2023 actualizando al primer modelo. Después, Apple se saltó el 2024 y no lanzó ningún sucesor para su mejor reloj, pero eso no ha impedido al UItra 2 seguir siendo el mejor smartwatch del mercado por un amplio margen.

Sin embargo, se rumorea que Apple planea presentar finalmente el Apple Watch Ultra 3 este 2025, junto a un nuevo Apple Watch Series 11 y Apple Watch SE 3.

Eso me ha hecho pensar, y es que tras pasar una temporada con el excelente Samsung Galaxy Watch Ultra, me ha parecido que ese reloj tiene unas cuantas características que son fantásticas y que son de lo mejor que he visto en años. Si bien sigo pensando que el Apple Watch Ultra 2 supera al Galaxy en general, eso no significa que Apple no pueda aprender algunas cosas del modelo Ultra de Samsung. para subir un nuevo escalón.

Por eso, a continuación he enumerado 5 cosas que creo que Apple debería tomar prestadas del Samsung Galaxy Watch Ultra.

1. El mecanismo de sujeción de la correa

(Image credit: Future)

Puede que me desconcertara un poco el tamaño del Samsung Galaxy Watch Ultra y su falta de corona digital, pero una característica sorprendente y muy bienvenida es la brillante fijación de la correa de Samsung.

Desde que existe el Apple Watch, el mecanismo de la correa me ha parecido demasiado delicado. Me resulta difícil pulsar el botón y el deslizamiento nunca es tan suave como debería, incluso con las mejores correas del Apple Watch.

En cambio, el enganche de la correa del Samsung Galaxy Watch Ultra es mucho más fácil de usar. El botón en sí es más grande y tiene un rango de movimiento mecánico más satisfactorio que hace que sea mucho más fácil de presionar. Ese botón libera un cierre que libera la correa, que sale perpendicular al chasis con un satisfactorio clic.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Dada la habitual atención al detalle de Apple en estos departamentos, me sorprende mucho ver que Samsung había desarrollado una fijación de correa tan claramente mejor que la de Apple.

2. Composición corporal

(Image credit: Future)

Aunque el Galaxy Watch UItra coincide con el Apple Watch Ultra 2 en muchas de las funciones de seguimiento de la salud, también cuenta con un arma secreta en forma de análisis de la composición corporal mediante el Análisis de Impedancia Bioeléctrica (BIA).

La tecnología BIA envía microcorrientes a través de tu cuerpo para detectar la cantidad de músculo, grasa y agua que llevas. No es perfecto, pero en nuestro análisis hemos comprobado que el Galaxy Watch Ultra está a tiro de piedra de las mejores básculas inteligentes del mercado, lo que lo convierte en una herramienta ideal para llevar un seguimiento de una parte importante de la salud general, la composición corporal y la hidratación.

3. Duración de la batería

(Image credit: Future / Matt Evans)

Si bien el Apple Watch Ultra 2 es el mejor reloj de Apple en cuanto a duración de la batería, no puede competir con las 100 horas de autonomía del Galaxy Watch Ultra. Puede que no sea la misma que la de los mejores relojes Garmin, pero es unas 28 horas más de lo que puedes esperar del Apple Watch Ultra.

Sin embargo, hay una pega en referencia a esto, y es que el Galaxy Watch Ultra es más robusto en la muñeca, y es probable que el aumento de duración de batería que ofrece sea precisamente a costa de añadir ese peso adicional. Así que si la clave para que el Apple Watch sea menos pesado es una menor duración de la batería, entonces no me importaría saltarme esta petición.

4. Puntuación de energía

La Energy Score de Samsung es una función bastante omnipresente entre los mejores smartwatches Android e incluso en la mayoría de los modelos de Fitbit. Se traduciría al castellano como "puntuación de energía" y lo que hace es utilizar la IA para calcular tus niveles de energía de 0 a 100 en función del sueño, la actividad, la frecuencia cardiaca y la variabilidad de la frecuencia cardiaca. Es una forma genial de ver cómo de preparado está tu cuerpo para afrontar el día y puede ayudarte a determinar los niveles de entrenamiento, cuánto descanso necesitas y mucho más.

Apple nunca ha tenido una función como esta, aunque la función de "Carga de ejercicio" de watchOS 11, junto con la aplicación Vitals, se le acercan. Puede que haya razones éticas o de diseño para evitar una puntuación numérica arbitraria cuando se trata de bienestar o preparación, pero creo que esta es otra característica de la que el Apple Watch en general podría beneficiarse, no solo el resistente Ultra 3.

5. Precio

(Image credit: Future)

El Apple Watch Ultra 2 cuesta 200€ más que el Samsung Galaxy Watch Ultra (899€ y 699€, respectivamente), y encima este último está muy rebajado habitualmente, por lo que su precio es considerablemente más bajo que el Apple Watch Ultra 2.

Es verdad que se podría debatir que el Apple Watch Ultra 2 es 200€ mejor que el Samsung Galaxy Watch Ultra y que la diferencia de precio está justificada. Sin embargo, 899€ es mucho dinero para un smartwatch, y encima necesitas un iPhone para emparejarlo (los cuales también cuestan mucho dinero)... Samsung está claro que está pensando mucho más en tu bolsillo que Apple.

Por supuesto, los relojes no son compatibles con los mismos móviles, así que no son competencia real, pero el precio drásticamente más bajo de Samsung y sus generosos descuentos habituales deben tener a más de un cliente del Apple Watch Ultra mirando con envidia a los de Samsung.

¿Cuándo anunciarán el Apple Watch Ultra 3?

Se espera que el Apple Watch Ultra 3 se presente junto con el iPhone 17 en el evento de Apple de septiembre de 2025. Nadie sabe si la compañía de la manzanita se habrá inspirado en algo en el rival Samsung Galaxy Watch, pero lo que es casi seguro es que tendremos un nuevo modelo a finales de este año.