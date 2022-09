Apple Watch Ultra: primeras impresiones

Para muchos usuarios de Garmin que quieren un poco más de "smart" en su smartwatch, este es el Apple Watch que muchos habrán estado esperando. Más grande, más duradero y más resistente que cualquier otro reloj anterior de Apple, este está diseñado para ser un dispositivo superior al Watch 8 para el usuario deportista.

Por ello, su precio es mucho más elevado, pero si lo que buscas es tener todas las ventajas de un reloj que realmente se comunique con tu iPhone, pero que te ayude a alcanzar tus objetivos de fitness, entonces este podría ser el adecuado.

Por otra parte, hay una razón por la que marcas como Garmin están dominando el mercado de los smartwatches "premium", en el que las funciones de control de la salud y del estado físico son mucho más avanzadas. ¿Podrá Apple ponerse al día? ¿Qué se siente al llevar este dispositivo?

Apple Watch Ultra: precio y fecha de lanzamiento

Si te has perdido todas la noticias anteriores y piensas que este reloj es una manera económica de ponerte en forma... ni de broma.

El Apple Watch Ultra no es barato, ya que cuesta 999€ la versión de 49mm... pero tampoco es tan caro como algunos esperaban, pues se rumoreaba que superaría los 1.200€.

Las buenas noticias son que podrás hacerte con él muy pronto: la fecha de lanzamiento del Apple Watch Ultra está fijada para el viernes 23 de septiembre, y los pedidos anticipados ya se han abierto.

Apple Watch Ultra: diseño

Lo primero que puedes pensar al coger el Apple Watch Ultra es que es un poco grande comparado con las suaves líneas del Watch 8. No esperábamos que fuera un dispositivo súper bonito, pero la forma en que el metal se amolda al exterior del dispositivo, incluso la gran protuberancia del lado derecho no queda tan mal.

Pero, teniendo en cuenta que cuesta 500€ más que el nuevo Watch 8, debes asegurarte que la estética de este dispositivo realmente va contigo, ya que no es para todo el mundo.

Sin embargo, en el lado izquierdo del dispositivo de muñeca encontramos un nuevo botón, y aquí es donde se encuentra una de las novedades. Apple ha añadido un botón programable, llamado botón de acción, que te permitirá establecer qué aplicaciones se abrirán al pulsarlo, lo que hace que sea muy sencillo abrir la aplicación Workouts y empezar a correr o a montar en bicicleta, abrir un cronómetro o una linterna, o ponerse a bucear.

Lamentablemente, no hay una gran cantidad de funciones que se puedan asignar a este botón, pero se puede pulsar fácilmente y también se puede utilizar para detener e iniciar carreras.

El tacto de todos estos botones (la corona digital y el botón de encendido a la derecha, tal y como se puede encontrar en un Apple Watch "normal", y el nuevo botón) es una experiencia muy suave, lo que te permite iniciar y detener rápidamente las actividades sobre la marcha sin necesidad de jugar con las dobles pulsaciones (como se hace en el Apple Watch normal) sólo para confirmar que has terminado una carrera.

En la muñeca, el Apple Watch Ultra es ciertamente más grande que la mayoría de los otros relojes. El modelo de 49mm tiene una enorme pantalla de 2 pulgadas (aunque no te parecerá tan grande si eres fan de los relojes para correr más grandes, como la serie Garmin Fenix).

Si tienes un Apple Watch más pequeño, estamos seguros de que notarás la diferencia, pero también ese peso hace que sea mucho más fácil pagar ese precio tan elevado.

En la parte trasera del Apple Watch Ultra se encuentra un monitor de frecuencia cardíaca de aspecto similar, que te permite controlar tu pulso mientras corres, montas en bicicleta, nadas o haces cualquier actividad.

Apple ha creado toda una serie de nuevas correas para comprar con el Watch Ultra, todas ellas pensando en ser más activo. La Trail Loop es ligera y fácil de ceñir en la muñeca, la Alpine Loop cuenta con un gancho de titanio (que nos pareció increíblemente difícil de ajustar al tamaño correcto sin necesitar una tercera mano) y la Ocean Band, que es una correa increíblemente fuerte que se pegará a tu muñeca, incluso en deportes acuáticos de alta intensidad.

Las tres entradas del micrófono están diseñadas para adaptarse a tu voz, lo que significa que podrás ser escuchado en condiciones más hostiles, y los altavoces también han sido mejorados para que puedas mantener una conversación en lo alto de una montaña con viento. También actuará como una sirena muy ruidosa y no os imagináis la tentación que era pulsarla en la abarrotada sala de prensa.

'¡Actívala!. A Apple le encantará. Todo el mundo pensará que eres un crack. ¡Hazlo!' (Image credit: TechRadar)

Pero no lo hicimos.

Realmente esperábamos que el Watch Ultra fuera un diseño grande, grueso y feo, y aunque se siente el peso en la muñeca, no es tan malo como podría haber sido. La Corona Digital más grande, con ranuras mejoradas, los botones más pulsables y la pantalla más grande y dinámica son agradables de usar y son más fáciles de presionar con los dedos mojados o cubiertos por guantes.

Apple Watch Ultra: pantalla

Al igual que el Apple Watch 8, el Watch Ultra utiliza una pantalla OLED, con la misma tasa de refresco, lo que significa que puedes llevar la pantalla siempre encendida sin agotar mucho la batería.

También se ha mejorado para que tenga un mayor brillo máximo de 2000 nits, lo que te permite ver lo que estás haciendo a plena luz del sol, o si necesitas mirar a tu muñeca cuando realizas movimientos rápidos o estás corriendo.

El vidrio está recubierto de zafiro y elevado respecto a la pantalla para evitar que se raye con facilidad. De nuevo, este es el tipo de cosas que aumentan el precio del Watch Ultra, haciéndolo más robusto pero añadiendo mucho más al coste.

La pantalla del Watch Ultra es la más nítida de todos los relojes de Apple: esa pantalla más rica significa que es más fácil seguir instrucciones o leer datos sobre la marcha sin necesidad de ponerte el dispositivo casi en la nariz. Sin embargo, no es enorme, y la gran diferencia es el brillo de la pantalla: el pico de brillo es algo que te permitirá ver la pantalla con claridad incluso en las condiciones más luminosas.

Fitness

Bueno, pasemos a lo divertido. El Watch Ultra está diseñado para ser atractivo para aquellos que les gusta salir y disfrutar del deporte y la actividad, y para lograr eso Apple ha añadido nuevas y útiles características.

Obviamente, en el poco tiempo que tuvimos con el nuevo Watch Ultra no hemos tenido la oportunidad de ir a hacer una carrera de 10km, así que esto es teoría, pero hay algunas mejoras sobre el Apple Watch básico que atraerán a los deportistas.

La más importante parece estar relacionada con el buceo: una detección automática de inmersión que te permite ver al instante tu profundidad mientras flotas en las profundidades. Seremos sinceros, esta parte se nos escapó un poco, pero el nuevo medidor de profundidad está certificado según la norma EN 13319, lo que significa que es un medidor de verdad.

El Watch Ultra también está certificado según la norma WR100, así que cumplirá las exigencias de todos los que no sean buzos profesionales.

También hay una nueva aplicación Oceanic+ que llegará a finales de año y que te permitirá ver todo tipo de métricas de buceo. Puedes ver más en la web oficial de Apple (opens in new tab).

Lo curioso del Watch Ultra es que no es tan bueno para salir a correr. Para ser justos, es genial tener las nuevas métricas en forma de potencia de carrera, entrenamiento a intervalos, zonas de frecuencia cardíaca, etc., pero todas ellas llegaron con watchOS 9, por lo que están disponibles en varios modelos de Apple Watch.

El Watch Ultra tiene la mayor cantidad de bandas GPS de todos los Apple Watch, con una nueva frecuencia añadida (L5) para facilitar la localización en ciudades con edificios altos, y el uso de datos computacionales para evaluar dónde podrías estar.

Sin embargo, otra cosa es que el Watch Ultra tenga bloqueo del GPS, ya que Apple tradicionalmente no incluye esa opción.

El BackTrack te permite establecer tus propios puntos de ruta y luego utilizar la brújula para volver sobre tus pasos, pero parece un sistema muy incómodo y no podemos entender por qué Apple (que tiene su propia aplicación de Mapas, no lo olvides) no ha añadido la cartografía offline en este reloj, con rutas de ejecución automática o similares.

En lo que se refiere al fitness, el Watch Ultra parece más orientado a ser resistente que a ser el mejor para todo tipo de seguimiento deportivo.

Apple Watch Ultra: batería

La duración de la batería del Watch Ultra por fin (después de ocho años de nuevos dispositivos) supera la marca de 18 horas (según Apple, ya que siempre nos ha parecido que en realidad dura un poco más) y debería durar 36 horas antes de necesitar una recarga.

Esa capacidad adicional se debe en parte al nuevo chip del S8 en su interior, pero sobre todo al grosor adicional del dispositivo, que sin duda se ve y se siente más grande en la muñeca.

En cuanto a la rapidez con la que se puede cargar el Watch Ultra, no es muy diferente del Watch 8, que utiliza el mismo cargador rápido del Watch 7 del año pasado.

Lo cual arruina el seguimiento del sueño, y si eres como nosotros, odias la idea de no tener tus datos al día. Lo mejor es tener un cargador junto a un portátil o un sofá para poder cargar el Watch Ultra en algún momento de inactividad.

Seguro que podrás llevarlo durante una o dos noches en la cama, especialmente si se incorpora el nuevo modo de 60 horas que llegará a finales de año (que tomará menos lecturas del GPS y de la frecuencia cardíaca, etc.), pero sigue sin ser suficiente para ser consistente en el seguimiento del sueño, y mucha gente tendrá dificultades para llevar un reloj tan grande en la cama.

Primeras conclusiones

El Apple Watch Ultra es algo que estamos pidiendo desde el primer día: un dispositivo de seguimiento de la actividad física adecuado de Apple, y eso es finalmente lo que tenemos.

Sin embargo, la sensación general (al igual que con el Samsung Galaxy Watch 5 Pro) es que no es un dispositivo de fitness lo suficientemente bueno como para competir con la inmensa potencia de los relojes más dedicados a correr.

Pero no parece que ese sea el mercado que Apple persigue: no necesita ser un rival de Garmin porque los ultra-runners empedernidos van a seguir prefiriendo los equipos de gama alta.

El Watch Ultra está diseñado para ampliar el atractivo del reloj de Apple a más usuarios, aquellos que se toman más en serio su condición física, pero que no se levantan a las 4:30 de la mañana para hacer precisamente 14 intervalos de 400 metros a una frecuencia cardíaca de zona 4.

Sin embargo, si lo que quieres es un reloj que ofrezca algo de conectividad móvil (y todos los modelos lo harán) en condiciones inhóspitas, que monitorice tu salud o te permita llamar rápidamente a los servicios de emergencia, ahí es donde es genial. Es el reloj para los que quieren tener potencia en la muñeca, pero también les gusta la idea de que sea un pequeño iPhone.

Estamos deseando llevarlo al mundo real, ver cómo funciona y descubrir dónde puede ofrecer las mayores ventajas.