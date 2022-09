iPhone 14 Pro Max: primeras impresiones al probarlo

El iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) ha sido la estrella "clandestina" del evento Far Out de Apple del 7 de septiembre (opens in new tab): puede que no sea el más buscado, pero sin dudas es el que más impresiona, sobre todo en comparación con el relativamente decepcionante iPhone 14 (opens in new tab).

Aunque el iPhone 14 Pro Max es muy similar al iPhone 13 Pro Max (opens in new tab) del año pasado (y al 12 Pro Max (opens in new tab) del año anterior), encontramos algunas mejoras significativas en la cámara, la tecnología de la pantalla, la funcionalidad y el nuevo notch (que ha sido reemplazado por una novedad que os explicaremos en este artículo). Todas estas actualizaciones hacen que este sea el teléfono que todo el mundo querrá comprar este año... si es que pueden permitírselo.

Por suerte, nuestro equipo de TechRadar internacional pudo ir al evento de Apple en persona, por lo que hemos podido tener los nuevos iPhone 14 en nuestras manos.

A continuación, os contamos nuestras impresiones y vamos a tratar de averiguar si el nuevo iPhone 14 Pro Max merece tu emoción (y tu dinero que tanto esfuerzo te ha costado ganar).

(Image credit: Apple)

iPhone 14 Pro Max: precio y disponibilidad

Podrás reservar el iPhone 14 Pro Max en España a partir del 9 de septiembre a las 14:00, y se pondrá a la venta el 16 de septiembre.

¿El precio? Agárrate... El iPhone 14 Pro Max parte de 1.469€ si optas por la variante básica que cuenta con 128GB de almacenamiento.

Por dar algo de contexto, el iPhone 13 Por Max se lanzó por 1.259€ para el mismo almacenamiento, ¡lo que quiere decir que este año el precio ha subido 210€! Una barbaridad.

A partir de ahí, el precio sube más todavía. A continuación te dejamos una tabla con todos los precios del iPhone 14 Pro Max:

Precios iPhone 14 Pro Max en España Almacenamiento Precio 128GB 1.469€ 256GB 1.559€ 512GB 1.859€ 1TB 2.119€

iPhone 14 Pro Max: diseño

La "Dynamic Island" es una novedad bastante chula y curiosa (Image credit: TechRadar)

El iPhone 14 Pro Max no tiene un diseño notablemente distinto al del 13 Pro Max, tal y como hemos mencionado antes. Sin embargo, si pensabas que ibas a poder usar la misma funda que ya tenías para el 13 Pro Max, no vas a tener suerte: aunque las dimensiones de ambos móviles son prácticamente las mismas, el módulo de cámaras trasero es mucho más voluminoso en el nuevo iPhone 14 Pro Max.

Si ya has usado el iPhone 12 Pro Max o 13 Pro Max, verás que el tacto en la mano al sujetar el nuevo Pro Max es prácticamente igual; una sensación realmente familiar: esos bordes planos y "angulados" están justo donde estás acostumbrado a que estén, y los pulgares de la mayoría de la gente tendrán que seguir haciendo el mismo tipo de acrobacias para llegar a todos los puntos de la pantalla.

El interruptor físico para silenciar el móvil sigue siendo el mismo (lo que supongo que agradará a todos aquellos que vivan con el miedo de no poder silenciar rápidamente su móvil), y, tal y como ya nos temíamos, sigue sin haber un conector USB-C en la parte inferior.

Apple sigue apostando por Lightning al menos un año más, por lo que los habituales de Apple no necesitarán comprarse un nuevo cargador.

(Image credit: TechRadar)

La banda de acero inoxidable que rodea el exterior sigue siendo el imán de huellas dactilares que siempre ha sido, como se puede ver en las fotos que pudimos hacer del nuevo iPhone 14 Pro Max.

La unidad que pudimos probar era la de EEUU, y si os fijáis, no hay ranura para la tarjeta SIM. Allí en EEUU, la compañía ha decidido que el móvil sea exclusivamente compatible con eSIM. Por suerte, en España podremos seguir metiendo una tarjeta SIM si así lo deseamos. Sea como sea, la prensa presente en la sede de Apple no parecía muy contenta con esta decisión.

Bueno, pues el principal cambio en términos de diseño no está en el chasis, sino en la pantalla. Hablemos de ella.

iPhone 14 Pro: pantalla

(Image credit: TechRadar)

La pantalla del iPhone 14 Pro Max viene con un gran cambio: el notch ha desaparecido, y ha sido sustituido por un "recorte en forma de píldora"... pero espera... ¿es realmente una sola píldora?

Oh, pues no: en realidad es solo un software que consigue engañar a la vista. Pero en realidad es una función bastante chula y curiosa. Veréis, este software, que forma parte de iOS 16, lo que hace es rellenar ese hueco visualmente, y usa ese espacio para mostrarte luces de notificación, lo cual nos ha parecido francamente ingenioso.

Apple ha llamado a este nuevo recorte "Dynamic Island". Sí, la compañía ha dejado el nombre en inglés también para nuestro país. Esto en español significa "Isla Dinámica". Lo cierto es que cuando pronunciaron este nombre la primera vez, los miembros de la prensa presentes en el Apple Park de Cupertino/California no pudieron evitar reírse, nosotros también, pero que no te quepa duda: dentro de poco ese término pasará a formar parte de la lengua estándar de Apple. Además, reconocemos que el nombre le pega.

Bueno, pues la Dynamic Island es como una mancha negra que cambia de tamaño, de forma y se mueve, dependiendo de lo que estés haciendo con el móvil. Por ejemplo, cuando pusimos esto a prueba, pudimos iniciar la reproducción de música y tener la carátula del álbum en la parte superior, así como tener el temporizador junto al "notch que no es notch", o simplemente tocar la Dynamic Island para llegar a la música que se estaba reproduciendo.

De verdad que nos parece una función muy chula e interesante, y sin dudas Apple nos ha dado una sorpresa, convirtiendo algo que nos resultaba molesto en algo realmente útil para navegar por el teléfono.

Cuesta un poco acostumbrarse si estás acostumbrado al clásico notch, y si este no te molestaba, y por supuesto, más todavía te costará adaptarte si vienes de un móvil Android, donde el agujero para la cámara selfie es casi imperceptible. Pero la verdad es que una vez que esta Dynamic Island comienza a moverse dinámicamente, todo parece tener más sentido.

Lo más seguro es que tras unos días de uso dejarás de ver todo el rato esa mancha negra en la pantalla, pero en nuestras primeras pruebas con el iPhone 14 Pro Max, viendo una o dos películas, nos costó dejar de ver esa isla todo el rato, ya que la pantalla la envuelve... y el notch al menos se quedaba ahí a un lado de forma independiente.

A continuación, os dejamos un pequeño vídeo para que podáis ver mejor cómo es esa nueva "Dynamic Island":

Foto que hemos hecho de la pantalla Always-On del iPhone 14 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Otra novedad que esperábamos y que se ha confirmado es la función de pantalla Always-On, también conocida como "pantalla siempre encendida", y lo cierto es que es bastante interesante. Obviamente no es nada revolucionario, ni de lejos, ya que marcas como Samsung llevan ofreciendo esta función literalmente desde hace años.

Sin embargo, la forma de implementar la pantalla Always-On en el iPhone 14 Pro Max tiene muy buena pinta, y es algo que los usuarios de iPhone han estado pidiendo a gritos durante muchos años: tener que coger el móvil y encender la pantalla cada vez que se quiere ver la hora resulta un tanto tedioso, y además se gasta batería de forma innecesaria.

Si bien la pantalla Always-On consumirá algo de batería adicional (aunque el representante de Apple no fue capaz de decirnos en qué medida), lo cierto es que en realidad puede ayudar a ahorrar batería a aquellos usuarios obsesionados con la hora que encienden la pantalla del iPhone cada dos por tres para consultar el reloj.

Esta nueva función es posible gracias al hecho de que la tecnología de pantalla OLED utilizada en el iPhone 14 Pro Max tiene ahora las mismas capacidades que la del Apple Watch, que es capaz de bajar su tasa de refresco hasta tan solo 1Hz (es decir, un refresco por segundo) y seguir mostrando ciertos contenidos en la pantalla. Si no fuera por esto, la pantalla Always-On sería inviable.

La verdad es que esta nueva función llega con más posibilidades de las que esperábamos, y nos permite ver tanto los widgets, como los fondos de pantalla y el reloj, incluso aunque el móvil esté en reposo y bloqueado. Si compras el iPhone 14 Pro Max, querrás pasar un tiempo decidiendo qué widgets quieres mostrar y cuáles no.

Si es la primera vez que usas un iPhone con pantalla OLED, lo cual es muy posible si vienes de estar usando el iPhone 11 (opens in new tab) o un modelo anterior, verás que quedarás muy impresionado con la claridad de la pantalla y con la reproducción del color, así como con la fluidez y la calidad general que te ofrece esta pantalla de 6.7 pulgadas.

Sin embargo, si tu móvil anterior ha sido el iPhone 12 o 13 Pro Max... la verdad es que nosotros no notamos muchas diferencias, más allá de ese nuevo notch tan moderno.

iPhone 14 Pro Max: cámaras

Foto que hemos hecho de la aplicación de cámara del iPhone 14 Pro Max. (Image credit: TechRadar)

La actualización de la cámara del iPhone 14 Pro Max se centra principalmente en una novedad: el sensor de 48MP (frente a los 12MP de sus predecesores). Esta tecnología mejorada significa que puedes conseguir una gama más amplia de estilos de fotografía, hacer fotos de mayor resolución y conseguir mejores resultados en escenarios de poca luz.

La combinación de más píxeles resulta beneficiosa en distintos aspectos, pero uno de los más notables será probablemente (aunque esto todavía tenemos que ponerlo a prueba) la capacidad de combinar los 48MP en una imagen de 12MP, juntando varios píxeles en uno solo más grande para conseguir imágenes de alta resolución con poca luz (esta técnica se conoce como pixel-binning).

Apple ha afirmado que las imágenes con poca luz son el doble de buenas que antes, y aunque no pudimos comprobarlo ya que en lugar del evento de presentación había mucha luz, el procesamiento integrado parece muy inteligente.

Tal y como imaginábamos, en nuestras primeras pruebas con la cámara del iPhone 14 Pro Max nos pareció que era muy buena y rápida; las imágenes se enfocaban en un instante y el cambio entre vídeo y fotografía es bastante rápido. Ciertamente no esperábamos otra cosa, dado que los componentes internos han sido mejorados, pero aun así es bueno verlo.

A máxima resolución y usando el zoom, las imágenes son realmente nítidas, algo que Apple ha conseguido probablemente gracias a la combinación entre esos píxeles mejorados y la fotografía computacional del nuevo chip A16.

El efecto general es imponente, y ahora también hay un zoom óptico de 2x, en el que el teléfono recorta desde el sensor de 3x para ofrecer un punto intermedio entre la lente de zoom de 1x y 3x. El sensor es el más grande que Apple ha implementado nunca en un iPhone, y el tamaño de 1,9 micras del sensor de 48MP dejará pasar mucha, mucha luz.

Algo que te llamará la atención cuando uses el iPhone 14 Pro Max, al menos de primeras, es el gran tamaño del módulo de cámaras trasero. Pero es precisamente gracias a eso por lo que los resultados van a ser mucho mejores: si el nuevo sensor de 48MP no fuera más grande que el de 12MP del año pasado, los píxeles, más numerosos, tendrían que ser más pequeños "para caber dentro", y los píxeles más pequeños capturan menos luz, lo cual no es bueno.

Por eso, ha sido necesario que alguien como Sony (que se rumorea que es quien ha hecho este sensor) haga un sensor más grande para permitir que los píxeles sean más grandes para captar toda esa preciada luz. Sí, es verdad, esto hace que el teléfono sea más grueso todavía, pero en nuestra opinión, vale la pena si así vamos a poder conseguir una mejor calidad fotográfica.

También hay un nuevo Modo Acción, que te permitirá grabar vídeos más estables mientras corres, ya que compensa las sacudidas y las vibraciones gracias a la inteligencia del iPhone 14 Pro Max. Sin dudas esta es otra novedad que pondremos a prueba para ver si es realmente eficiente. Por otro lado, el modo Cine ahora permite grabar también en 4K a 30fps y en 4K a 24fps (antes estaba limitado a 1080p/30fps).

iPhone 14 Pro Max: batería

(Image credit: TechRadar)

Es muy difícil que nos hagamos una idea de la duración de batería que ofrece el iPhone 14 Pro Max, sin hacerle las pruebas que solemos hacer al analizar en profundidad un nuevo dispositivo: lo haremos en cuanto podamos. Por lo tanto, no podemos decirte si la batería ofrecerá una duración tan buena como la del iPhone 13 Pro Max.

Lo que sí que nos quedó claro es que cuando se lanzó el iPhone 13 Pro, llegó con una mejora muy notable en la duración de la batería respecto al iPhone 12 Pro, y si se confirma esa eficiencia energética mejorada que se supone que ofrece el nuevo chip A16 del iPhone 14 Pro Max, entonces probablemente volvamos a ver una duración de batería mejorada.

Un factor crucial que influirá en la duración de la batería será seguramente la cantidad de información que configures para que se muestre en la pantalla Always-On de forma constante: puede elegir entre mostrar solo la hora, o tener un fondo de pantalla completo repleto de widgets que se "apagan" al encender el teléfono.

Como decimos, eso podría afectar a la duración de la batería, pero si los rumores de que la batería del nuevo iPhone 14 Pro Max es de más capacidad se confirman (cosa que ciertamente sugiere el aumento de grosor del dispositivo frente a su predecesor), entonces es posible que aun con todo, puedas disfrutar de una duración más longeva. Y no, por si te lo preguntas, Apple no ha compartido la capacidad de la batería.

iPhone 14 Pro Max: rendimiento y nuevo chip A16

Dejando de lado ese nuevo notch/Dynamic Island, el rendimiento y la velocidad del iPhone 14 Pro Max son de las cosas que más dan que hablar. Está claro que Apple quiere asegurarse de convencernos de que sus nuevos modelos Pro son los móviles más potentes del mundo, y más teniendo en cuenta que de alguna manera tienen que justificar ese aumento en el precio, pero la verdad es que sí que está claro que estamos ante una mejora muy importante.

Una vez más, tenemos que deciros que no podemos entender realmente lo potente que es este teléfono hasta que lo pongamos a prueba con nuestros benchmarks, y lo que es más importante, hasta que podamos ponerlo a prueba en la vida real. Pero francamente, vemos muy difícil que haya alguna aplicación o tarea que vaya a hacer sudar al iPhone 14 Pro Max.

Apple hizo mucho hincapié sobre el escenario en la potencia mejorada de los nuevos iPhone 14 Pro, aunque no sea (tal y como se rumoreaba) el gran salto monumental que se espera para el iPhone 15. Sea como sea, no tiene pinta que vaya a haber mucha gente capaz de ralentizar este móvil.

Parece que los rumores sobre una RAM más potente y rápida también se confirman, ofreciendo capacidad de sobra para abrir y cerrar aplicaciones a la velocidad de la luz, hacer fotos y realizar tareas pesadas con facilidad.

De momento, lo que os podemos decir es que cuando probamos el iPhone 14 Pro Max, todas las aplicaciones pesadas que abrimos, ya fuera para grabar un vídeo a 4K/60fps, o para componer rápidamente algo en GarageBand, se abrieron y guardaron las cosas muy rápidamente... lo cual es una señal muy buena.

iPhone 14 Pro Max: primer veredicto

(Image credit: TechRadar)

El iPhone 14 Pro Max es el teléfono más grande, atrevido e impresionante de la nueva gama de iPhone de Apple, y por lo tanto, también es el más caro. Muy caro.

La nueva "Dynamic Island" es una novedad realmente genial y algo que creemos que a los usuarios les gustará y se acostumbrarán rápidamente, aunque esa forma de píldora parece estorbar en algunas ocasiones.

Las mejoras en la cámara son las habituales en la gama iPhone Pro Max, aunque es la primera vez en muchos años que por fin vemos un aumento en megapíxeles. Dicho esto, es posible que nos sorprenda el rendimiento de las cámaras en escenarios de poca luz, así como el nuevo Modo Acción.

En la mano, el nuevo iPhone 14 Pro Max no se siente tan diferente a su predecesor, pero eso es algo habitual en esta marca, y no parece que eso haya sido un problema para los fans de Apple en años anteriores. Aun así, es inevitable que pensemos que el iPhone 15 tiene un gran reto por delante, y debe suponer un gran salto para mantener a Apple en lo más alto.

Y bueno, el aumento del precio... ese aumento...