Marvel niega rotundamente haber usado IA en Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, pero yo no me lo acabo de creer, y ChatGPT tampoco

Marvel lanzó ayer el primer tráiler de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

Un portavoz de Marvel ha negado que se utilizara IA para crear el póster

Utilicé ChatGPT para analizar la imagen, y lo más probable es que se utilizara IA en algún momento del proceso de edición.

Los fans de Los 4 Fantásticos de Marvel por fin pudieron echar un vistazo a cómo será la próxima película de la fase 6 ayer, cuando se lanzó el primer tráiler junto con material promocional.

Aunque el teaser oficial de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos ha sido un éxito entre los fans de Mister Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Cosa, la gente está menos impresionada con el material de marketing de Marvel que insinúa un arte generado por IA.

Tras la publicación de la imagen promocional de X que puedes ver a continuación, los fans empezaron a detectar pequeños detalles como una persona que sujeta una bandera con una mano de cuatro dedos (normalmente un signo revelador de la presencia de IA), así como espeluznantes caras clonadas de una mujer que se pueden encontrar varias veces entre la multitud.

Un portavoz de Marvel ha hablado con The Wrap y Deadline para desmentir que se haya utilizado IA para crear el póster de Los Cuatro Fantásticos. Nosostros también nos hemos puesto en contacto con Marvel para obtener un comentario oficial e informaremos si recibimos respuesta.

Todavía tengo mis dudas, sin embargo, así que he decidido utilizar la propia IA para pedir signos de manipulación de la IA, esto es lo que encontró:

¿IA o alguien muy malo con el Photoshop?

Dejemos una cosa clara, generado por IA o no, Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos es terrible. Si hemos de creer la confirmación de Marvel de que no se utilizó IA para crear esta imagen, entonces alguien del departamento de diseño de la compañía ha adoptado un enfoque increíblemente perezoso a la hora de crear no sólo un fondo, sino el primer plano de una imagen.

He utilizado la mayoría de los mejores generadores de imágenes de IA que existen y, aunque existe la posibilidad de que esta imagen haya sido editada en gran medida por un humano, no entiendo por qué se haría algo tan parecido a lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer. Incluso la escritura de los carteles parece de baja resolución, como si hubiera sido retocada para corregir cualquier error de IA que pudiera encontrarse al generar una imagen con texto.

ChatGPT fue capaz de realizar múltiples pruebas en la imagen para mí, incluyendo el ruido Patrón y detección de artefactos Al, análisis de detección de bordes, y una búsqueda general de signos de contenido típicamente generado por IA. Aunque la IA por sí misma no fue capaz de darme una respuesta concluyente, sí se inclinó a favor de que la imagen estuviera «mejorada o asistida por IA». Hoy en día, sin embargo, la mayoría de las herramientas de edición de fotos como Adobe Photoshop y Affinity Photo tienen superpoderes de IA para ayudarte a editar, y en el pasado usábamos herramientas como esta sin la palabra de moda de IA y no teníamos ningún problema al respecto. Echa un vistazo al análisis de ChatGPT de la imagen promocional a continuación:

En última instancia, si Marvel dice que no utilizó IA, entonces estoy dispuesto a darle a la compañía el beneficio de la duda, por ahora. Si dentro de unos días sale a la luz que el póster de Los Cuatro Fantásticos es, en efecto, IA, entonces tendremos un problema aún mayor con la compañía por no asumir sus errores. De alguna manera, no creo que hayamos oído lo último de esta debacle.

Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach se estrenará en los cines de todo el mundo el 25 de julio de 2025.