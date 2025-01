El tráiler de Daredevil de Marvel: Born Again de Marvel apunta un tono tan descarnado y brutal como su predecesor de Netflix

Marvel ha publicado por fin Daredevil: Born Again

El teaser llega menos de dos meses antes de su fecha de lanzamiento, el 4 de marzo

Se había retrasado debido a los devastadores incendios forestales que actualmente asolan Los Ángeles

Después de lo que ha parecido una eternidad, Marvel por fin ha lanzado Daredevil: Born Again.

Sólo dos días después de que la estrella de Daredevil: Born Again, Vincent D'Onofrio reveló que el teaser se había retrasado debido a los incendios forestales de Los Ángeles, una publicación de Stories en la cuenta oficial de Instagram de Marvel confirmó que el tráiler llegaría el 15 de enero. Puedes verlo a continuación.

Como viene siendo habitual en los tráilers de Marvel, hay mucho que descubrir en el primer teaser de la serie con calificación TV-MA. Hay un sorprendente y cada vez más tenso encuentro entre el Matt Murdock de Cox y el Wilson Fisk de D'Onofrio en una cafetería. Luego están los múltiples planos de secuencias de acción sangrientas e inductoras de escalofríos. Ah, y un breve vistazo al elenco de la serie, incluyendo la confirmación - si se necesitaba más - de que dos personajes favoritos de los fans de Daredevil, Karen Page y Foggy Nelson, están definitivamente de vuelta para Born Again. De hecho, hay un montón de caras conocidas, incluyendo el Frank Castle/El Castigador de Jon Bernthal y el Bullseye de Wilson Bethel, entre un montón de recién llegados, como el difunto White Tiger de Kamar de los Reyes y el otro villano de esta temporada en Muse, un asesino en serie que está siendo interpretado por... Bueno, aún no se sabe.

Daredevil: Born Again se ha hecho esperar. El teaser inaugural de la serie de Disney+ se estrenó mundialmente en la D23 Expo 2024 el pasado agosto. Sin embargo, se mostró exclusivamente a los asistentes, por lo que el resto hemos tenido que esperar cinco meses para su revelación pública.

Sin embargo, desde entonces hemos podido echar un vistazo a la esperada serie. Marvel reveló un breve adelanto de Daredevil: Born Again en un vídeo que celebraba el 85 cumpleaños del titán del cómic en agosto de 2024. Otros 20 segundos de nuevas imágenes de Born Again formaron parte del tráiler el pasado octubre, pero eso es todo lo que habíamos visto hasta el debut del tráiler completo de hoy. Bueno, aparte de las fotografías filtradas del set que tienen a los fans de Daredevil preocupados por el destino de un querido personaje.

Daredevil: Born Again se estrenará en exclusiva en Disney+, uno de los mejores servicios de streaming del mundo, el 5 de marzo.