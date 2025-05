¿Cuándo podría estrenarse Thunderbolts* de Marvel en Disney+?

La película Thunderbolts* de Marvel ha irrumpido en los cines de todo el mundo y, tanto si planeas verla en una pantalla grande cerca de ti como si no, sospecho que querrás saber cuándo llegará a Disney+.

Bueno, la respuesta corta es que la segunda película de Marvel de 2025 aún no tiene fecha de estreno en streaming. Sin embargo, eso no me impedirá especular sobre cuándo podría llegar a la principal plataforma de streaming de Disney, algo que haré en breve.

Pero eso no es todo. A continuación, también proporcionaré más información sobre lo que necesitas saber sobre Thunderbolts*, incluida su duración y las escenas de los créditos finales.

¿Tiene ya Thunderbolts* fecha de estreno en Disney+?

Mirando al *ejem* vacío mientras esperas a que Thunderbolts* aterrice en Disney+ como... (Image credit: Marvel Studios)

No. Como ya he mencionado, Thunderbolts* aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada en Disney+. También pasará un tiempo antes de que la película de la Fase 5 de Marvel debute en uno de los mejores servicios de streaming del mundo.

Por término medio, las películas del Universo Cinematográfico Marvel (MCU) tardan tres meses en añadirse a la biblioteca de películas de Disney+. De hecho, en el momento de la publicación, la película más reciente del MCU, Capitán América: Un mundo feliz, que llegó a los cines el 14 de febrero, aún no está disponible en el servicio.

Dado que Thunderbolts* sólo se estrenará en multicines y cines locales a principios de mayo, es probable que haya que esperar hasta agosto para que la película protagonizada por Florence Pugh llegue a Disney+. Por ahora, la única opción es verla en pantalla grande.

En cuanto a mi predicción de cuándo estará disponible para verla desde la comodidad de tu casa, creo que Thunderbolts* llegará a Disney+ el miércoles 6 de agosto.

Eso es una semana después de que termine Ironheart, el último proyecto de la Fase 5 del UCM. Y, teniendo en cuenta que las nuevas películas de Disney+ suelen estrenarse en la plataforma a mediados de semana, la fecha mencionada me parece acertada.

¿Cuál es la duración de Thunderbolts*?

Thunderbolts* durará unas dos horas. (Image credit: Marvel Studios)

Thunderbolts* dura dos horas y seis minutos.

Eso incluye los créditos finales, que deberías ver para apreciar la cantidad de gente que ha trabajado en una de las mejores películas de Marvel de la Fase 5.

¿Tiene Thunderbolts* una escena intermedia y/o post-créditos?

Metafóricamente hablando, siempre estamos atados a nuestros asientos hasta que termina la secuencia de créditos finales de todas las películas de Marvel. (Image credit: Marvel Studios)

Sí. Thunderbolts* tiene una escena a mitad de los créditos y una escena post-créditos. En lo que respecta al futuro del UCM, la segunda es mucho más importante que la primera, pero, en mi opinión, merece la pena ver las dos por motivos diferentes.