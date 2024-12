Cómo descargar películas y series en Prime Video

Para los suscriptores de Prime Video, la visualización offline es una gran ventaja del servicio, ya que te permite acceder a los títulos cuando estás de viaje, lejos de tu router Wi-Fi o en cualquier lugar donde la conexión a Internet no sea fiable.

Es una forma estupenda de ponerte al día con las mejores películas de Prime Video lejos de tu sofá, y personalmente he sobrevivido a muchos vuelos de larga distancia descargando temporadas completas de las mejores series de Prime Video.

Sin embargo, puede que no sepas lo fácil que es descargar series y películas en Prime Video, o que la función está disponible incluso si no tienes una suscripción Prime, siempre que hayas comprado o alquilado títulos individualmente. Esto es lo que necesitas saber para empezar.

Herramientas y requisitos para descargar películas y programas de Prime Video

An internet connection.

A device that supports offline viewing for Prime Video (Fire tablet, iOS, Android, macOS, Windows 10).

Pasos para descargar películas y series de Prime Video

Abrir la aplicación Prime Video

Selecciona un título

Selecciona "Descargar"

Ir a "Descargas"

Empezar a ver

Guía paso a paso para descargar películas y series de Prime Video

1. Abre al aplicación Prime Video (Image: © Henry St Leger) Lo primero que hay que hacer es abrir la app Prime Video en un dispositivo compatible con la visualización offline. Amazon nos dice que necesitarás «una tableta Fire, o la app Prime Video para iOS, Android, macOS o Windows 10». Una vez tengas el dispositivo elegido, abre la app Prime Video o dirígete a la App Store correspondiente para descargarla por primera vez. Si intentas descargar títulos directamente desde el sitio web de Prime Video, te enviará a la página de la aplicación. Asegúrate también de iniciar sesión en tu cuenta de Amazon. Necesitarás una suscripción Prime para descargar la mayor parte de la biblioteca de Prime Video, aunque incluso los usuarios normales de Amazon pueden descargar títulos que hayan comprado o alquilado directamente.

2. Elige un título (Image: © Henry St Leger) Prime Video tiene miles de películas, documentales y episodios de televisión para tu disfrute - el siguiente paso es elegir lo que realmente quieres ver. Cada título tendrá un pequeño botón «Descargar» con forma de flecha hacia abajo, justo a la derecha del botón «Reproducir». En el caso de los programas de televisión, el botón debería decir «Descargar Temporada 1» o similar; los programas de varias temporadas requerirán que selecciones primero la temporada que quieres en la parte superior de la página, y también puedes desplazarte hacia abajo para seleccionar episodios de TV individualmente.

3. Ve a "Descargas" (Image: © Henry St Leger) Una vez descargados los títulos seleccionados, dirígete a la pestaña «Descargas»: la encontrarás en la parte inferior de la interfaz de la aplicación Prime Video, entre «Suscripciones» y «Buscar».

4. Dale al 'play' (Image: © Henry St Leger) Ya está. La nueva página mostrará todas tus películas y episodios de TV descargados, así como el tiempo que te queda para verlos.

Preguntas frecuentes sobre la descarga de series y películas de Prime Video

¿Cuánto duran las descargas offline de Amazon Prime? Las descargas de Prime Video tienen un periodo de visionado de 30 días por defecto. Si alquilas un título que no está incluido en la biblioteca Prime, tendrás 30 días para empezar a verlo, pero sólo 48 horas para terminarlo. Si compras un título de Prime Video, tendrás acceso a él para siempre.

¿Perderé las descargas si cancelo Prime? Si estás suscrito a Prime Video y descargas títulos «incluidos en Prime», es decir, solo gratuitos y accesibles gracias a tu suscripción, entonces sí, esos títulos desaparecerán cuando dejes de tener una suscripción activa. Sin embargo, los títulos que compres o alquiles además de tu suscripción no deberían verse afectados.

Concluiones sobre la descarga de películas y programas de Prime Video

(Image credit: Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images)

La visualización sin conexión es una gran ventaja de los servicios de streaming de hoy en día, y encontrarás la función ampliamente disponible en toda la competencia, desde Netflix a Disney+.

Pero ten en cuenta que no está disponible en todos los dispositivos. No puedes descargar títulos desde un navegador de Internet o a tu televisor inteligente, y necesitarás una conexión a Internet para hacer la descarga en primer lugar. Si estás atrapado en un vuelo de larga distancia y no has descargado las mejores series de Prime Video con antelación, no tienes suerte.

