'Nunca había sentido tanto odio por un personaje de ficción': los fans de Los Anillos de Poder están furiosos con el personaje más ruin de la segunda temporada

A continuación, spoilers a tope del episodio 5 de la temporada 2 de The Rings of Power.

La temporada 2 de Los Anillos del Poder ha superado su ecuador, y lo cierto es que las apuestas han subido en Númenor tras lo sucedido en el quinto episodio de esta temporada.

De hecho, con el estreno del episodio 5 de la segunda temporada, titulado «Halls of Stone», las primeras discusiones en línea en torno a la última entrega de la exitosa serie de Prime Video han estado dominadas por una secuencia en particular: la muerte de un personaje menor pero no menos popular.

Este es tu último aviso de spoilers: ¡no leas más allá de la imagen de abajo a menos que hayas visto el último episodio de Los Anillos del Poder!

Entonces... ¿quién muere en «Salones de Piedra»? Valandil, un soldado numenoreano que no sólo sirvió a las órdenes de Elendil, sino que también fue (hasta su muerte) el mejor amigo de Isildur.

Algunos fans habían intuido que Valandil podría no estar mucho tiempo en este mundo tras sus tensos enfrentamientos con Kemen, el hijo de Pharazon, a lo largo de la segunda temporada. Sin embargo, su muerte a manos de Kemen en la última entrega de la serie de Amazon fue impactante.

Esto ocurrió después de que Valandil perdonara la vida a Kemen (aunque después de que Elendil suplicara a Valandil que no matara a Kemen) tras una cruenta refriega entre Los Fieles (numenoreanos que siguen siendo amigos de los elfos) y Los Hombres del Rey, celosos de la inmortal raza élfica.

Como ya he mencionado, Valandil no es un personaje importante en la precuela de Amazon de El Señor de los Anillos, pero el hecho de que pereciera a manos de Kemen ha enfurecido al público de todo el mundo de la serie de fantasía. De hecho, Kemen se ha convertido poco a poco en uno de los personajes más odiados por los fans, y este último acto no ha hecho más que avivar el odio de los espectadores hacia este ser ficticio.

¿Necesitas pruebas? Sólo tienes que ir a la página oficial de Reddit de Los Anillos de Poder, donde los espectadores ya están exigiendo que Kemen tenga un final especialmente horrible por lo que le hizo a Valandil. Ahmadthepianoguy encabezó la carga en ese frente, escribiendo «Necesito que Kemen muera de la peor forma posible y quiero que no escatimen presupuesto con el gore», mientras que Home-Furnishing dijo que «no había sentido tanto odio por un personaje de ficción desde GoT [Juego de Tronos]». Un sentimiento similar fue expresado por hanburgundy, que simplemente declaró «La Tierra Media finalmente tiene su Joffrey» - Joffrey es el detestable adolescente Lannister que infligió miseria a muchas de las otras casas de GoT antes de encontrar su final en el episodio 2 de la temporada 4 de la exitosa serie de HBO.

Un montón fans en Reddit y en otras redes sociales como X/Twitter también han criticado el acto de Kemen de quitarse la vida, pero muchos de ellos -y digo muchos- son comentarios cargados de improperios, así que me abstendré de publicarlos aquí. Entre los comentarios menos coloridos, algunos Redditors, como Jayk_Dos31 y snostorm8, teorizaron que, dadas sus tendencias maliciosas, Kemen parece un candidato obvio para recibir uno de los nueve anillos de los Reyes de los Hombres. Como nos contaron recientemente los creadores de Los Anillos del Poder, estos anillos son «más seductores y siniestros» que los de los elfos, así que el amargado y malvado Kemen está lo suficientemente maduro como para ser corrompido por ellos... ya sabes, si le regalan uno, lo cual parece una exageración porque, bueno, no es un rey.

Pero estoy divagando. Mientras los internautas reaccionaban con furia ante las acciones de Kemen, muchos usuarios de X/Twitter dedicaron su tiempo a lamentar la pérdida de uno de los personajes secundarios más notables de la serie de Prime Video. Usuarios como cauldrononfire, boldlybookish y eshiehoshi fueron solo tres de las muchas personas que lamentaron la muerte de Valandil, y sospecho que más espectadores lo harán una vez que hayan visto «Los Salones de Piedra».