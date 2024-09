James Earl Jones, la voz de Darth Vader, ha fallecido, pero volveremos a escuchar su voz

James Earl Jones ha fallecido tristemente esta semana a los 93 años, dejando un legado asombroso como actor. Su icónica voz dio prestancia a la etiqueta CNN, a Mufasa en El Rey León y, sobre todo, a Darth Vader en la franquicia Star Wars. Pero, gracias a la previsión de Jones y de Disney, propietaria de Star Wars, su voz podría volver en futuros proyectos interpretando líneas totalmente nuevas.

Aunque a Jones se le atribuye la voz de Darth Vader desde la Guerra de las Galaxias original en 1977 hasta ahora, su interés por retirarse del trabajo le llevó a contar con la ayuda de la IA en su interpretación más reciente de Vader en la serie de televisión de Obi-Wan Kenobi. Como era de esperar, Disney quería asegurarse de que Darth Vader sonara como Jones en la serie. Así que la compañía trabajó con Jones y con la empresa ucraniana de voz artificial Respeecher para convertir muestras de actuaciones anteriores de Jones en un clon de voz que pudiera recrear cómo sonaba, pero leído a partir de un nuevo guión. Es similar a cómo Respeecher replicó la voz del actor de videojuegos Miłogost Reczek para Cyberpunk 2077.

La imitación de voces de famosos se ha popularizado rápidamente a medida que la tecnología ha mejorado y el precio ha bajado. Jones fue uno de los primeros actores de su talla en firmar un contrato sobre cómo y cuándo se podría utilizar su clon de voz artificial, incluso después de su muerte. La decisión de optar por esta opción llevó algún tiempo, según se informó en su momento. Disney y Lucasfilm querían coherencia vocal, pero sabían que podría alienar a los fans si consideraban que Jones no estaba de acuerdo. Al final, la réplica de la voz de la IA de Jones sonaba casi indistinguible de la de él en los años setenta, aunque la voz distorsionada de Vader puede haber suavizado cualquier bache.

La voz de la Fuerza

A muchos actores les preocupa que la IA acabe dejando obsoletas las interpretaciones humanas, sobre todo en sectores como el de los videojuegos, donde los actores de doblaje ya se enfrentan a importantes retos. Esta cuestión se planteó durante la huelga de actores de cine y la posterior huelga de actores de doblaje de videojuegos. En ambos casos, los actores exigieron una mayor protección contra la reproducción de sus interpretaciones por la IA.

En el caso de Jones, el actor dio su aprobación explícita para que su voz se utilizara a perpetuidad a través de la IA, pero no todos los actores tienen su influencia con las productoras. Respeecher no es el único que ofrece clones de voz de famosos. ElevenLabs acaba de presentar versiones de las voces de James Dean, Burt Reynolds, Judy Garland y Sir Laurence Olivier para su Reader App. Como en el caso de Jones, la empresa obtuvo permiso para hacerlo, en este caso, de las propiedades de los actores. Pero, como pueden atestiguar Morgan Freeman y Scarlett Johansson, no todo el mundo pregunta antes de hacer un clon de inteligencia artificial.

En el caso de James Earl Jones, lo más importante puede ser si los fans sienten la misma conexión con Darth Vader cuando el papel es interpretado por su duplicado de IA que muchos han sentido al oír al actor pronunciar sus líneas. Un breve discurso es una cosa, pero un papel estelar para la voz de la IA de Jones podría no gustar tanto. Busca en tus sentimientos. Sabes que es cierto.

También te interesará...