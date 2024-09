Netflix ha retrasado el estreno de la película The Witcher: Sirenas de las profundidades - Y creo que han hecho bien

The Witcher: Sirens of the Deep no se estrenará en Netflix hasta principios de 2025

The Witcher: Sirenas de las profundidades, la segunda película de animación ambientada en el universo de The Witcher de Netflix, no se estrenará este año.

Según se ha anunciado en un vídeo de la Netflix Geeked Week 2024 protagonizado por el actor de doblaje Doug Cockle, que retoma su icónico papel de Geralt de Rivia en la serie de videojuegos The Witcher, Sirenas de las profundidades no llegará antes de que termine 2024. Su objetivo será hechizar a los espectadores de todo el mundo el 11 de febrero de 2025.

La fecha de estreno oficial de la película se ha revelado junto a un nuevo clip, que muestra a Geralt y Jaskier, otro de los personajes favoritos de los fans de The Witcher, disfrutando de una comida junto a una hoguera mientras hablan de Essi, una bardo rival y amiga de Jaskier.

The Witcher: Sirenas de las profundidades (SUBTITULADO) | Clip oficial | Netflix - YouTube Watch On

Se esperaba que The Witcher: Sirenas de las profundidades se estrenara en el servicio de streaming a finales de 2024. De hecho, Netflix así lo anunció en la presentación oficial de la película de animación el pasado noviembre, pero el titán del streaming, por razones desconocidas, ha modificado la fecha de lanzamiento de la película de animación para adultos.

Para quien no lo sepa, Sirenas de las profundidades se basa en un relato corto llamado "A Little Sacrifice" ("Un pequeño sacrificio"), una historia que acompaña a la serie de libros The Witcher de Andrzej Sapkowski y que amplía las aventuras de Geralt por todo El Continente. Según un comunicado de prensa de Netflix publicado junto con el anuncio oficial de la película a finales de 2023, el famoso cazador de monstruos "investigará una serie de ataques en un pueblo costero" antes de que Geralt "se vea envuelto en un conflicto de siglos de antigüedad entre humanos y sirenas". Dependerá del mutante favorito de todos, y de viejos y nuevos aliados, evitar que estalle una guerra total entre los reinos terrestres y marinos.

Junto a Cockle, Christina Wren (Batman vs Superman: El amanecer de la justicia) pondrá voz a Essi. Joey Batey y Anya Chalotra, que interpretan a Jaskier y Yennefer en la serie de acción real de Netflix sobre las novelas de The Witcher, también pondrán voz a sus respectivos personajes en The Witcher: Sirenas de las profundidades.

Un paréntesis temporal para la franquicia de fantasía más importante de Netflix

The Witcher temporada 4 está en pleno rodaje (Image credit: Netflix)

Ahora que The Witcher: Sirenas de las profundidades no se estrenará hasta principios del próximo año, 2024 será el primer año en el que Netflix no estrenará un nuevo proyecto del universo de The Witcher.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

De hecho, desde que la primera temporada de The Witcher se estrenó a finales de 2019, los relatos animados y de acción real de Netflix de la adorada serie de libros de Sapkowski siempre han ofrecido algo nuevo para que los fans nuevos y establecidos disfruten y/o se ericen de frustración. A pesar del mencionado debut de una de las mejores series de Netflix, en 2021 se estrenaron la segunda temporada de The Witcher y The Witcher: La pesadilla del lobo, mientras que 2022 nos dio la criticada The Witcher: Blood Origin, y en 2023 los fans se despidieron de Henry Cavill tras su última aparición como Geralt en la tercera temporada de The Witcher.

2020 fue el único otro año en el que no vio la luz una nueva producción de The Witcher, pero hubo circunstancias atenuantes, ya que la pandemia afectó mucho al desarrollo de la segunda temporada. Si no fuera por el Covid-19, Netflix probablemente habría lanzado una nueva temporada o producción independiente cada año durante los últimos cinco años.

Ahora que The Witcher: Sirenas de las profundidades no se estrenará hasta febrero de 2025, que la cuarta temporada de The Witcher se encuentra en mitad de su ciclo de desarrollo y que el spin-off de acción real de The Rats ha sido cancelado, los espectadores no podrán disfrutar de ninguna excursión por el continente. Sin embargo, dado que The Witcher está sufriendo un declive comercial y de crítica, tomarse un año sabático puede ser una buena idea. Después de todo, gracias a las huelgas de Hollywood de 2023, Marvel se vio obligada a reducir su producción en 2024, y fíjate cómo ha cambiado la suerte del UCM. ¿Por qué no puede el Universo The Witcher de Netflix disfrutar de un periodo de renacimiento similar en 2025 con Sirenas de las Profundidades y, si está lista, la cuarta temporada de The Witcher?