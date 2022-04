The Witcher temporada 3: todo lo que sabemos hasta ahora sobre la continuación de serie de Netflix

The Witcher temporada 3: información clave - Se basará en la novela "Tiempo de Odio" en su mayor parte

- Todos los personajes importantes volverán en la temporada 3

- Ya ha comenzado el rodaje

- Netflix ha publicado la sinopsis

- Se grabará en distintas localizaciones, como Eslovenia, Italia y Croacia

- Al parecer habrá nuevos personajes favoritos de los fans

La producción de la temporada 3 de The Witcher ya ha comenzado. Tras el estreno en diciembre de 2021 de la temporada 2 de esta exitosa serie de Netflix, la plataforma ha anunciado que el rodaje de la temporada 3 ya ha empezado.

Tampoco es que esto nos pillara por sorpresa, ya que ya había muchos indicios de que la grabación estaba a punto de comenzar (opens in new tab). Por otro lado, es un alivio, ya que no queríamos volver a tener que esperar durante dos largos años para poder ver la continuación de la serie, tal y como nos pasó con la temporada anterior.

A continuación, hemos reunido toda la información disponible hasta ahora sobre la tercera temporada de The Witcher. Hablaremos de su posible fecha de estreno, de las localizaciones donde grabarán, del elenco confirmado, de las posibles tramas y del futuro de la franquicia después de esta temporada.

Además, tenemos incluso la sinopsis que ha compartido Netflix recientemente, por lo que ya podemos hacernos una buena idea de qué esperar.

Si necesitas un repaso, también puedes leer nuestro análisis sobre la temporada 2 de The Witcher (opens in new tab). Por otro lado, somos conscientes de que hay algunas personas a las que no ha terminado de emocionarle la primera temporada, y a todos ellos, les recomendamos que lean el análisis de la segunda, ya que la serie va cada vez a mejor, y sin dudas merece la pena.

En este artículo hay spoilers sobre la temporada 1 y la 2 de The Witcher, por lo que si todavía no te has puesto al día, ¡quedas avisado!

The Witcher temporada 3: fecha de estreno

The Witcher temporada 3: fecha de estreno, ¿qué sabemos?

¿Cómo se desarrollará la relación entre Geralt y Ciri en la temporada 3 de The Witcher? (Image credit: Jay Maidment/Netflix)

A ver, antes que nada, puedes estar tranquilo: la temporada 3 de The Witcher no tardará tanto en llegar como la anterior, que nos tuvo esperando 2 largos años. Esto fue debido a muchos problemas ocasionados por la pandemia que impidieron que pudieran grabar, y es algo que ya no debería volver a pasar.

De hecho, la grabación de la temporada 3 ya ha comenzado, concretamente, empezó el 4 de abril de 2022.

Ahora la gran pregunta es: ¿cuándo se estrenarán los nuevos capítulos en Netflix? (opens in new tab)Pues primero hay que completar el rodaje, y según Redanian Intelligence (opens in new tab), necesitarán unos seis meses para terminar de grabar todas las escenas, y lo cierto es que las temporadas anteriores tardaron más que eso en grabarse.

Por lo tanto, estamos hablando de que probablemente la grabación termine en septiembre u octubre de 2022, por lo que podemos afirmar con bastante seguridad es que no veremos la temporada 3 de The Witcher en 2022.

Sea como sea, después de grabar, toca hacer todo el trabajo de post-producción.

Esto quiere decir que tendrán que añadir los efectos especiales, retocar y volver a grabar algunas escenas, editar los capítulos, añadir la música... y un largo etcétera. Esta es una fase que también lleva bastante tiempo, y la serie no estará preparada para ser estrenada hasta que termine esta post-producción.

Basándonos en lo que pasó con la temporada anterior, que se terminó de rodar en abril 2021, y se estrenó en diciembre de 2021 en Netflix, eso nos deja con unos 7 meses de post-producción. Por lo tanto, podemos esperar que la tercera temporada llegue a Netflix, como muy pronto, en primavera del 2023, aunque es más probable que tengamos que esperar hasta verano.

Eso sí, como la tercera temporada de la serie le haga justicia al libro en el que está basada: Tiempo de Odio de Andrzej Sapkowski, la espera sin dudas habrá merecido la pena. Si es así, que el elenco y el equipo se tomen el tiempo necesario para hacer que la nueva temporada sea lo mejor posible, nos parece bien.

La familia ha vuelto a reunirse. La tercera temporada de #TheWitcher ha comenzado su rodaje ⚔️ pic.twitter.com/PpagDCdGp6April 4, 2022 See more

Antes de que Netflix anunciara oficialmente que había comenzado el rodaje de la temporada 3 de The Witcher, la creadora Lauren S. Hissrich compartió una imagen en su Instagram para contarnos que estaban buscando las localizaciones donde grabarían, lo que ya presagiaba que el rodaje no tardaría mucho en empezar.

The Witcher temporada 3: ¿en qué ubicaciones se grabará?

The Witcher temporada 3: ¿en qué ubicaciones grabarán los capítulos?

Según la web para fans de The Witcher, Redanian Intelligence (opens in new tab), además de las distintas ubicaciones que ha escogido el equipo, la fotografía principal se llevará a cabo en los Estudios Longcross en el Reino Unido.

Kaine Zajaz (Gage) at Longcross Studios doing stunt training and costume fitting for #TheWitcher Season 3 pic.twitter.com/qDLTWXPljiMarch 5, 2022 See more

Según publicó el productor ejecutivo Steve Gaub el 11 de marzo de 2022 en su Instagram, el equipo de la temporada 3 de The Witcher estaba trabajando duro para crear los escenarios necesarios de las distintas ubicaciones de la próxima entrega.

Respecto a las localizaciones fuera del estudio, Redanian Intelligence (opens in new tab) afirmó que la temporada 3 de The Witcher se grabaría en Eslovenia, Italia y Croacia. Concretamente, el medio sugirió que la temporada 3 se grabará en varias localizaciones, lo que incluye Kranjska Gora y Postojna (ambas en Eslovenia).

Por otro lado, la cuenta de Twitter "Fellowship of Fans" afirmó que el Castillo de Predjama, que está cerca de Postojna, permaneció cerrado al público el 5 de abril. ¿Será que ese día estaban grabando la tercera temporada de The Witcher?

The Witcher temporada 3: reparto

The Witcher temporada 3: reparto, ¿a quién volveremos a ver? ¿Habrá personajes nuevos?

¿Volveremos a ver a Yennefer y a Fringilla en la temporada 3 de The Witcher? (Image credit: Jay Maidment/Netflix)

Podéis contar con que todos los personajes principales, así como la mayoría de los secundarios habituales, vuelvan en la temporada 3:

Henry Cavill interpreta a Geralt de Rivia

Freya Allen interpreta a la Pincesa Cirilla de Cintra

Anya Chalotra interpreta a Yennefer de Vengerberg

Joey Batey interpreta a Jaskier

Eamon Farren interpreta a Cahir

MyAnna Buring interpreta a Tissaia de Vries

Mimî M. Khayisa interpreta a Fringilla Vigo

Royce Pierreson interpreta a Istredd

Anna Shaffer interpreta a Triss Merigold

Mahesh Jadu interpreta a Vilgefortz

Tom Canton interpreta a Filavandrel

Mecia Simson interpreta a Francesca Findabair

Lars Mikkelsen interpreta a Stregobor

Terence Maynard interpreta a Artorius Vigo

Graham McTavish interpreta a Sigismund Dijkstra

Ed Birch interpreta al Rey Vizimir de Redania

Chris Fulton interpreta a Rience

Aisha Fabienne Ross interpreta a Lydia van Bredevoort

Cassie Clare interpreta a Philippa Einhart

Wilson Mbomio interpreta a Dara

Bart Edwards interpreta a Duny/Emperador Emhyr, alias la Llama Blanca de Nilfgaard

La mayoría de los personajes anteriores han desempeñado un papel importante en The Witcher hasta ahora, y los que no lo han hecho todavía, es muy posible que tengan papeles más importantes en la temporada 3.

El emperador Emhyr es el ejemplo más notable de esto. Tal y como reveló el impactante final de la temporada, Duny, que es el caballero al que Geralt salvó en la temporada 1, y además, el padre de Ciri, no solo está vivo, sino que además es el líder, conocido como La Llama Blanca, de las fuerzas de Nilfgaard. Su deseo es volver a reunirse con Ciri para poder aprovechar los poderes de su hija para sus propios malvados propósitos.

También esperamos ver a Philippa Einhart más tiempo en pantalla en la tercera temporada. En la segunda, solo apareció en un par de escenas, pero basándonos en lo que sabemos sobre ella gracias a las novelas, es un personaje con un rol más importante.

Y lo mismo pasa con el Rey Vizimir y Sigismund Dijkstra, ya que el reino de Redania se vuelve más importante conforme se va desarrollando la historia en las novelas.

Otros personajes que debutaron en la temporada 2, incluidos Nenneke (Adjoa Andoh), Codringher (Simon Callow), Fenn (Liz Carr), Gage (Kaine Zajaz) y Eredin/Rey de la Cacería Salvaje (Sam Hazeldine), también podrían regresar en la temporada 3. Sin embargo, como todavía no se ha confirmado de forma oficial, pues no los hemos incluido en la lista de arriba.

Respecto a qué personajes conocidos podríamos no volver a ver esta temporada, tenemos a Vesemir (Kim Bodnia), así como otros brujos como Coën (Yasen Atour) y Lambert (Paul Bullion). ¿Por qué? Pues porque Geralt, Yennefer y Ciri se fueron de Kaer Morhen en la temporada 2, que es la fortaleza donde residen los brujos. Por lo que, a no ser que los protagonistas tengan que volver al lugar de forma inesperada, lo más probable es que, de momento, Vesemir y los demás no aparezcan en los próximos capítulos. También cabe señalar que como la serie de The Witcher de Netflix no sigue las novelas al pie de la letra, siempre puede ser que de alguna manera los volvamos a ver en la temporada 3.

Por último, hay muchos personajes de los libros que podrían aparecer por primera vez en la serie en la próxima temporada. De momento, no ha habido anuncios oficiales al respecto, por lo que no sabemos nada con certeza. Pero según Redanian Intelligence, es posible que nos presenten dos personajes nuevos, aunque tengan papeles secundarios,. Es el caso de Milva, que es una favorita de los fans, y un villano conocido como El Profesor. La misma web también ha afirmado que la actriz Safiyya Ingar ha sido elegida para un papel no revelado, y por otro lado, al parecer han descubierto una supuesta cinta de una audición (opens in new tab)de Howard Corlett (Outlander), que podría interpretar a un personaje llamado Applegatt, un mensajero real de Aedirn.

The Witcher temporada 3: tramas

The Witcher temporada 3: tramas, ¿cuál es el argumento y qué veremos?

Seguro que Geralt se enfrentará a más de un problema en la temporada 3 de The Witcher. (Image credit: Susie Allnutt/Netflix)

Para empezar, el 4 de abril Netflix publicó la sinopsis oficial de la temporada 3 de The Witcher, que es la siguiente:

"Mientras monarcas, magos y bestias del continente compiten por capturarla, Geralt se lleva a Ciri de Cintra a la clandestinidad, decidido a proteger a su familia, reunida al fin, contra aquellos que amenazan con destruirla. Yennefer es la encargada del entrenamiento mágico de Ciri y los lleva a la protegida fortaleza de Aretuza, donde espera descubrir más sobre los poderes sin explotar de la chica. En cambio, descubren que han llegado a un campo de batalla en el que campan a sus anchas la corrupción política, la magia oscura y la traición. Deben luchar, ponerlo todo en juego, o arriesgarse a perder todo para siempre."

A continuación vienen grandes spoilers sobre los libros de The Witcher y la serie.

Más allá de la sinopsis, todavía se conocen pocos detalles sobre las tramas de la temporada 3, pero sí que podemos hacernos una idea de por dónde irán los tiros, gracias a los libros de Sapkowski en los que se basa la serie, así como por las declaraciones de Hissrich, la creadora de la serie, y de algunos de los actores.

Por un lado, Hissrich le dijo a TechRadar en una entrevista (opens in new tab) que nos concedió en diciembre de 2021, que la temporada 3 se basaría en su mayor parte en el segundo libro de la saga principal de los libros de The Witcher, que se llama Tiempo de Odio. Tal y como afirmó: "Estoy realmente emocionada con la forma que está tomando la temporada 3, ya que está basada en mi libro preferido de la saga, que es Tiempo de Odio, y siento como que la temporada 1 y la 2 han estado sentando las bases de algo enorme que está por venir".

Además, hablando con el medio Collider (opens in new tab), la creadora reafirmó su deseo de ceñirse lo más posible al material original de los libros, diciendo: "No siento la necesidad de que nuestra historia vaya más allá de donde van los libros. Creo que Andrzej tenía un final natural en mente. También es cierto que desde que comenzamos la serie, ha lanzado más libros, así que tendremos que ver cómo encaja todo.".

Por otro lado, parece que la temporada 3 también podría incorporar algunas tramas de otros libros; en la misma entrevista con Collider, Hissrich confirmó que "una gran historia de La Sangre de los Elfos", que es la primera novela de la saga principal de The Witcher, formaría parte de la tercera temporada.

Lo cierto es que solo hay dos historias importantes de La Sangre de los Elfos que no se han incluido en la segunda temporada. La primera tiene que ver con los "Scoia'tael", un grupo de guerrilleros no humanos que luchan por Nilfgaard y atacan al contingente de enanos de Geralt, Ciri, Triss y Yarpen Zigrin en las novelas. Hissrich ha confirmado que Scoia'tael formará parte de la temporada 3, por lo que su aparición seguramente causará problemas a Geralt y compañía.

La segunda historia es mucho más importante. Trata de Geralt hablándole a Ciri sobre Aelirenn, una elfa que lideró al último grupo de jóvenes elfos en el enfrentamiento con el ejército humano invasor. Las fuerzas de Aelirenn fueron masacradas por sus enemigos y, como solo los elfos jóvenes pueden tener descendencia, la desaparición de las fuerzas de Aelirenn, condujo irremediablemente a la lenta extinción de los elfos. Lo más seguro es que hilen esta historia de alguna manera con Francesca y su bebé elfo asesinado en la temporada 2.

Terminando con las pistas que nos ha dado Hissrich con sus distintas declaraciones, ella también nos avanzó que habrá más acción en la tercera temporada, y que los próximos capítulos abarcarán un período de tiempo más corto, lo cual es algo que les alegrará a los que se liaron con los distintos saltos en el tiempo de la temporada 1.

Tal y como le dijo a The Wrap (opens in new tab): "Hay muchísima acción, y muchísimas cosas que te dejan con la boca abierta. Así que realmente estamos dejando que eso dirija nuestra narración. La temporada 3, por ejemplo, tiene lugar en una línea de tiempo muy, muy pequeña. No pasa mucho tiempo, porque no es necesario."

¿Qué pegadiza canción tendrá Jaskier para nosotros en la temporada 3 de The Witcher? (Image credit: Susie Allnett/Netflix)

Como hemos dicho, distintos actores de la serie también nos han dado pistas sobre las tramas. Por ejemplo, el protagonista Henry Cavill ha afirmado que le gustaría que la serie sea más fiel a los libros en la próxima temporada. Cuando habló en el programa pre-grabado "The Witcher Unlocked (opens in new tab)", que se publicó después del estreno de la temporada 2, Cavill dijo: "Soy un gran admirador de los libros y me mantengo leal a ellos, y se trata de asegurarme de que la historia suceda sin demasiadas distracciones u otras cosas secundarias."

Por lo tanto, esperamos que la temporada 3 cuente con menos sub-tramas que enturbien el contenido original. Al menos según Henry Cavill, porque en contraposición, Joey Batey, que es el actor que da vida a Jaskier, dijo: "Inevitablemente, habrá tramas que se desvíen de los libros, por lo que ya no confiamos en los libros... bueno, obviamente sí confiamos completamente en los libros, pero también hay mucha confianza en Lauren Hissrich". Así que ya veremos si finalmente Cavill se sale con la suya...

Por último, Anya Chalotra, que interpreta a Yennefer, ha expresado su deseo de que la temporada 3 incluya más partes de las novelas de la relación maternal entre su personaje y Ciri. Hablando con Glamour (opens in new tab), Chalotra dijo: "Quiero ver todo lo que sucede en el libro donde desarrolla una relación madre-hija con Ciri. También se calma un poco y se da cuenta de que con eso es suficiente".

The Witcher temporada 3: tráiler

The Witcher temporada 3: ¿ya hay un tráiler?

Esperamos ver más imágenes de este tipo de Geralt en la temporada 3 de The Witcher. (Image credit: Jay Maidment/Netflix)

Pues obviamente, no. Y queda mucho tiempo para que podamos ver un tráiler. Todavía es muy pronto, ya que la grabación acaba de empezar.

Pero no dudéis que en cuanto Netflix publique uno, actualizaremos este artículo y encontrarás el tráiler en esta sección.

The Witcher temporada 3: qué pasará después

The Witcher temporada 3: ¿cuál es el futuro de la serie?

The Witcher: Blood Origin es la precuela que podrás ver antes de que se estrene la temporada 3 de The Witcher. (Image credit: Netflix)

Netflix todavía no ha renovado la serie para una cuarta temporada, pero nos extrañaría muchísimo que no lo hiciera antes o después. Además, Hissrich dijo que tenía en mente hacer un total de siete temporadas de la serie The Witcher. Claro que aquí, todo dependerá de si la plataforma decide renovar la serie temporada tras temporada.

Por otro lado, Cavill expresó su deseo de protagonizar todas esas 7 temporadas que planea la creadora, tal y como le dijo al medio "The Hollywood Reporter", está "totalmente comprometido" con la visión de Hissrich. Igualmente, Freya Allen, que da vida a Ciri, le dijo a "The Radio Times" que le gustaría completar la historia de Ciri en la serie principal, pero que no pretendía formar parte de otros proyectos paralelos relacionados con la franquicia.

Hablando de otros proyectos: hay planeados varios spin-off relacionados con el mundo de The Witcher en Netflix.

Para empezar, está la serie precuela, que se estrenará este mismo 2022. Se llama The Witcher: Blood Origin (opens in new tab), o El Origen de la Sangre en español, y está ambientada 1200 años ante de los eventos de la serie principal de Netflix. Blood Origin hablará de la creación del primer brujo, y también relatará los eventos previos, y durante, la Conjunción de las Esferas, que fue el cataclismo que hizo que colisionaran varios universos, y que tuvo como consecuencia que las distintas razas de humanos, elfos y monstruos convivieran en un mismo lugar.

Otros spin-off que ya están en desarrollo, son una serie animada para toda la familia, y una segunda película de "The Witcher: La Pesadilla del Lobo" (la primera se estrenó en 2021). Ambos proyectos fueron anunciados en septiembre de 2021, pero todavía no conocemos la fecha de estreno.