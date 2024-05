Netflix estrena nuevo tráiler de Superdetective en Hollywood: Axel F

Netflix ha publicado el tráiler completo de una de sus nuevas películas de Netflix más esperadas del año, y parece sorprendentemente fresca para una franquicia que tiene casi 40 años.

Para cualquiera que aún desconozca la existencia de la franquicia o su última entrega: Eddie Murphy vuelve a encarnar a Axel Foley, un policía sabelotodo y transgresor de normas, y el tráiler nos ofrece algunas impresionantes escenas de acción (y muchos daños materiales), y unas cuantas risas.

La historia de la película de Netflix gira en torno a la hija de Foley (Taylour Paige), cuya vida se ve amenazada, lo que lleva a Foley a formar equipo con ella y un nuevo compañero (interpretado por Joseph Gordon-Levitt), así como con algunas caras conocidas. Pero, a juzgar por el tráiler, la hija de Foley no está demasiado entusiasmada con los intentos de ayuda de su padre.

Por qué nos emociona Superdetective en Hollywood: Axel F

En el momento de la publicación, el tráiler oficial de Beverly Hills Cop 4 ha sido visto 6,1 millones de veces en YouTube. (Image credit: Netflix)

Siempre que se recupera una franquicia muy querida con una gran estrella después de años (o, en este caso, décadas), existe la preocupación de que vaya a ser un flojo golpe de efecto basado en el reconocimiento de la marca y poco más. Sin embargo, a juzgar por el tráiler principal de Axel F., parece muy en la línea de la película original, y con la misma alma.

Los augurios son definitivamente buenos para su estreno en el mejor servicio de streaming del mundo. El director es Mark Molloy, un premiado director de anuncios (Underdogs, de Apple, le valió toda una estantería de Leones de Cannes) que da el salto al largometraje, mientras que el guión corre a cargo del ex detective de la policía de Los Ángeles Will Beall (Aquaman, Bad Boys: Ride or Die) y el dúo formado por Tom Gormican y Kevin Etten, autores de The Unbearable Weight of Massive Talent. El productor es Jerry Bruckheimer, cuyo extenso currículum incluye Dos Policías Rebeldes, Piratas del Caribe, Top Gun y La Roca.

Una de las cosas que hizo tan buena a la primera película fueron los diálogos, repletos de chistes y a menudo improvisados en el plató por Murphy. Foley es posiblemente su mejor y más divertido papel en el cine, y será bueno verle de vuelta haciendo lo que mejor sabe hacer: provocar el caos más absoluto.

Superdetective en Hollywood: Axel F se estrenará en exclusiva en Netflix el viernes 3 de julio.