El nuevo tráiler de la temporada 2 de Arcane en Netflix muestra nuevos héroes, otro posible salto en el tiempo y el nuevo traje de Vi

Intentad controlar vuestras emociones, fans de Arcane, porque acabamos de recibir otro emocionante vistazo a la segunda temporada de la aclamada serie de Netflix.

Después de debutar como parte de un nuevo vídeo recopilatorio de Netflix titulado "Ganas de Netflix Animación: Avance del año 2024 en adelante", la última tanda de imágenes de la segunda temporada de Arcane, que son 12 segundos de metraje, nos dan un montón de pistas teniendo en cuenta lo poco que duran las imágenes. De hecho, los fans, entre los que me incluyo, ya están tratando desesperadamente deducir todo lo que pueden a partir de lo poco que se nos ha ofrecido.

A continuación os dejamos el vídeo recopilatorio de Netflix, debéis ir al minuto 2:38 para ver la parte de Arcane:

Afortunadamente, algunas de las imágenes más recientes de la exitosa serie de Netflix no requieren demasiada capacidad intelectual para determinar lo que se ha mostrado. De hecho, partes del avance muestran que Vi volverá con sus guanteletes Hextech a cuestas, y que se reunirá con su aliada en ciernes (¿o debería ser su floreciente pareja romántica?) Caitlyn tras el emotivo final de la primera temporada de Arcane. También hay en el vídeo de YouTube un breve vistazo a Jinx, la hermana de Vi y principal antagonista de la serie, encendiendo una bengala, pero, al contrario de lo que algunos fans han dicho, ese clip no forma parte de la segunda temporada de una de las mejores series de Netflix. En realidad, pertenece al episodio 6 de la primera temporada, en el que Vi y Jinx se reúnen por primera vez desde los sucesos que cambiaron sus vidas en el episodio 3.

Sea como sea, las nuevas imágenes también revelan que Vi, aunque a regañadientes, a juzgar por su comportamiento y lenguaje corporal, formará parte de los "Piltover Enforcers", el cuerpo de policía de la próspera y tecnológicamente avanzada ciudad. A ella se unirá Caitlyn, que ya formó parte de dicho grupo en la primera temporada, así como tres nuevos guardianes (hablaremos de uno de ellos más adelante). Teniendo en cuenta que Vi es una ciudadana de Zaun, la subciudad obrera sobre la que se construyó Piltover, no creemos que la población de Zaun, Jinx o Ekko (este último es uno de los amigos de la infancia de Vi) se tomen muy bien su aparente comportamiento de traición.

A pesar de lo fascinante de todo esto, hay una pregunta especialmente pertinente en la mente de los fans de Arcane en relación con el nuevo vídeo de la segunda temporada, y no tiene nada que ver con Vi, Jinx, Caitlyn o Ekko.

¿Es esa Ren, la hija de Marcus, la que vemos en el nuevo clip de la temporada 2 de Arcane?

Los fans de Arcane creen que es una versión envejecida de Ren, la hija de Marcus, pero a nosotros no nos convence. (Image credit: Netflix)

Un rápido vistazo a Internet después, los espectadores de Arcane, y los fans del juego League of Legends (LoL), en el que se basa Arcane, están convencidos de que una de las compañeras de Caitlyn y Vi (la que aparece en el extremo izquierdo de la alineación del grupo) no es otra que Ren, la hija del difunto Marcus. Era el corrupto jefe de la policía de Piltover que murió en la explosión de una bomba incendiaria (activada por Jinx) en el episodio 7 de la primera temporada.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Si se trata de una Ren adulta, es una revelación que plantea no una, sino dos grandes preguntas: ¿quiere Ren vengarse de Jinx por asesinar a su padre? Y, teniendo en cuenta que Ren era sólo una niña cuando Marcus murió, ¿tendrá la segunda temporada de Arcane, al igual que su predecesora, un salto en el tiempo?

Personalmente, no creo que sea Ren. Es posible que sea su madre, lo que encajaría mejor si la segunda temporada de Arcane se estrenara inmediatamente después del final de la primera. Un salto en el tiempo significaría que Caitlyn y Vi también envejecerían, no mucho, pero desde luego no parecerían tan jóvenes como en la primera temporada si su sucesora se trasladara años en el futuro.

Netflix, Riot Games (creador de LoL y Arcane) y Fortiche (estudio de animación de Arcane) se guardan muy bien las cartas de la trama, así que no obtendremos respuestas a lo anterior hasta que la segunda temporada de la serie se estrene en el servicio de streaming. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que la segunda temporada de Arcane se estrenará en noviembre de 2024 y, como nos dijo en exclusiva la actriz de doblaje Ella Purnell, la segunda temporada será una entrada que "devastará emocionalmente" a los fans.

En cuanto a otras especulaciones, un póster reciente de la segunda temporada de Arcane indicaba que uno de los personajes favoritos de los fans regresaría, pero no como héroe. A principios de este año, el primer clip de la segunda temporada de Arcane también sugería que un nuevo villano de LoL debutaría en la segunda entrega de la popular serie.