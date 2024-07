Las mayores novedades de Siri podrían no llegar a los iPhone hasta principios del año que viene

No es ningún secreto que Siri, el asistente virtual de Apple en iOS y macOS, no ha sido capaz de seguir el ritmo de sus rivales, ya sea el Asistente de Google o ChatGPT, y aunque Apple proporcionó un rayo de esperanza en su evento WWDC en junio, revelando una amplia renovación de Siri, se mantuvo bastante hermético sobre cuándo exactamente se podrá disfrutar de dicha gran actualización.

Ahora, el periodista de Bloomberg Mark Gurman ha revelado cuándo deberíamos esperar que la nueva versión de Siri llegue a nuestros dispositivos, y no parece que vaya a ser pronto. Según el boletín Power On de Gurman, podríamos tener que esperar hasta principios del año que viene para disfrutar de las nuevas funciones.

Gurman ya había informado de que varias de las nuevas funciones de Siri no llegarían a tiempo para el probable lanzamiento de iOS 18 en septiembre, y que en vez de eso llegarían en algún momento de 2025. Pero hasta ahora no se sabía cuándo entrarían en vigor los cambios.

Y ahora podría haber desvelado el calendario de Apple, escribiendo: "Es probable que las funciones de Siri pasen a pruebas beta para desarrolladores en enero y se publiquen en primavera, como parte de una actualización de iOS 18.4 que ya está en marcha". Eso significa que es posible que no veamos nada hasta marzo o abril, y posiblemente hasta mayo.

¿Más vale tarde que nunca?

(Image credit: Future)

El calendario del que se habla en el informe de Gurman se refiere a algunas de las nuevas capacidades de Siri, como la posibilidad de controlar por primera vez funciones dentro de aplicaciones (para poder editar una imagen y luego enviarla por correo electrónico a un amigo, por ejemplo). Otra característica es la comprensión contextual de Siri, que le permitirá conocer lo que estás haciendo o viendo en tu pantalla y realizar acciones basadas en ese contenido.

Sin embargo, no tendremos que esperar hasta el año que viene para conocer todas las novedades, ya que la nueva Siri y la integración de ChatGPT en iOS por parte de Apple, entre otras cosas, llegarán "a finales de este año", afirma Gurman. El periodista ya había afirmado anteriormente que el rediseño de Siri se lanzará junto a iOS 18, mientras que la integración de ChatGPT podría tener que esperar hasta más avanzado el 2024.

Sin embargo, parece que las características principales relacionadas con las capacidades básicas de Siri (en lugar de su aspecto visual o las herramientas proporcionadas por un chatbot diferente) no llegarán al menos hasta dentro de seis meses, si no más. Es un retraso frustrante, pero no debería sorprendernos. Al fin y al cabo, Apple suele preferir esperar a tener lo más pulida posible una nueva función, antes de apresurarse a sacarla antes de que esté lista.

Dado lo desesperadamente que Siri necesita una revisión importante, este enfoque es probablemente el correcto (después de todo, no nos gustaría esperar años para que Siri se ponga al día, sólo para luego llevarnos un chasco y ver que está apresurada e inacabada después de todo el bombo de la WWDC de Apple). Esperemos que la espera merezca la pena.