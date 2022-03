¿Cuándo se estrenará la temporada 3 de The Witcher? ¿Será en 2022?

Geralt tendrá un nuevo caballo en la temporada 3 de The Witcher en Netflix

Parece que la producción de la temporada 3 de The Witcher está a punto de comenzar.

El rodaje de la próxima entrega de esta exitosa serie de Netflix, cuya segunda temporada se estrenó en diciembre de 2021, comenzará de forma inminente en Eslovenia según varias informaciones, y además, los miembros del reparto ya se han personificado en la localización, incluidos Henry Cavill (Geralt de Rivia) y su coprotagonista Freya Allen (Ciri).

Por otro lado, el protagonista Henry Cavill ha revelado a través de su cuenta de Instagram que se ha reunido con Héctor, el nuevo caballo de Geralt para la temporada 3.

Ahora la gran pregunta es: ¿podremos ver la serie este 2022 en Netflix?

Lamentablemente, lo más seguro es que no.

Para empezar, la temporada 2 de The Witcher se estrenó en diciembre de 2021, y lo cierto es que su grabación terminó el 2 de abril de ese año... por lo que es casi imposible que la producción de la temporada 3 termine a tiempo, ya que es ahora cuando va a comenzar.

Además, la grabación de las dos primeras temporadas se prolongó bastante en el tiempo, por lo que es de esperar que suceda lo mismo con el rodaje de los nuevos capítulos.

Concretamente, la grabación de la temporada 1 duró siete meses, ya que comenzó en octubre de 2018 y finalizó en mayo de 2019. En el caso de la temporada 2, la cosa se prolongó todavía más, ya que debido a la pandemia y a una lesión del actor protagonista, tuvieron que parar varias veces y se encontraron con muchos problemas: en este caso, empezaron el rodaje en febrero de 2020 y terminó, como ya hemos comentado, en abril de 2022.

Si la temporada 3 de The Witcher se comienza a rodar ahora en abril de 2022, lo más seguro es que terminen todas las grabaciones para finales de 2022, y claro, entonces todavía queda todo el trabajo de post-producción.

Esto quiere decir que tendrán que añadir los efectos especiales, retocar y volver a grabar algunas escenas, editar los capítulos, añadir la música... y un largo etcétera. Esta es una fase que también lleva bastante tiempo, y la serie no estará preparada para ser estrenada hasta que termine esta post-producción.

Creemos que no será hasta principios de 2023, como muy pronto, cuando podremos ver la temporada 3 de The Witcher en Netflix. De hecho, posiblemente sea más tarde, hacia mediados de año.

Ahora sí, como la tercera temporada de la serie le haga justicia al libro en el que está basada: Tiempo de Odio de Andrzej Sapkowski, la espera sin dudas habrá merecido la pena.

Por último, no hay que olvidar lo más importante: lo que sí se va a estrenar este 2022 es la serie precuela de The Witcher: Blood Origin, cuyo tráiler os dejamos a continuación. Está confirmado que se estrenará en 2022, aunque todavía no sabemos al fecha exacta (la esperamos para verano o así). Si quieres averiguar todo lo que se sabe sobre la precuela, encontrarás la información en este artículo.