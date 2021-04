The Witcher temporada 2: fecha de estreno, reparto, fotos, tráiler y toda la información disponible

"¿Quién es Yennefer?": con esas palabras se cerró la primera temporada de esta serie de Netflix. Eso fue en 2019, y desde entonces los fans de The Witcher llevan esperando con emoción a que salga la segunda temporada.

Por fin parece que se acerca el momento, ya que debería estar disponible en Netflix en 2021. La primera temporada nos mostró lo perfecto que es Henry Cavill para el papel de Geralt y nos enseñó esa canción que no se nos quita de la cabeza.

Tenemos muchas esperanzas en la nueva temporada de esta serie que está basada en los libros de Andrzej Sapkowski y que fue todo un éxito en su estreno. Lamentablemente, la producción de la segunda de The Witcher ha sufrido muchos parones, en parte debido a la pandemia, pero también por lesiones del propio actor. Finalmente, están a punto de acabarla y pronto podremos disfrutar de ella.

Últimas Noticias Según un destacado miembro del equipo, la grabación de la segunda temporada de The Witcher finalizó el 31 de marzo.

Gracias a los libros en los que se basa la serie, sabemos algunas cosas que pasarán en la temporada 2, pero también hemos obtenido varias informaciones jugosas gracias a varias entrevistas a la creadora de la serie. Además, el hecho de conocer algunos de los personajes que formarán parte de la segunda temporada nos da pistas.

Por lo que en este artículo hemos recopilado para ti todos esos datos, para que la espera se te haga un poco más corta y puedas emocionarte con lo que está por venir. Te contamos todo sobre la temporada 2 de The Witcher: reparto confirmado, fecha de estreno aproximada en Netflix y qué nuevas aventuras les deparan a Geralt de Rivia, Ciri y Yennefer.

¡Empecemos!

The Witcher temporada 2: fecha de estreno

Foto de Ciri en la temporada 2 The Witcher (Image credit: Netflix)

Se espera que la temporada 2 de The Witcher sea estrenada en 2021, pero todavía no se ha publicado una fecha exacta. En un post de Reddit en el que los usuarios podían hacer preguntas, la creadora y guionista Lauren S. Hissrich dijo: "Todavía no tenemos una fecha de estreno para la temporada 2, más allá de que será en 2021". Aunque estas declaraciones son anteriores a la pandemia por coronavirus, y podría ser que los planes hayan cambiado.

Aún así, hay algo que hace que algunos piensen que la temporada 2 de The Witcher podría salir en agosto del 2021 en Netflix. ¿Qué es? Pues un informe de la compañía de efectos especiales "Platige Image" del 27 de abril de 2020, en el que se afirma que tienen programado trabajar en ocho episodios de esta serie, con la fecha tope fijada en julio de 2021. ¿Y qué tiene esto que ver? Resulta que su trabajo con la primera temporada finalizó en noviembre del 2019 y la serie fue estrenada un mes después; de ahí las especulaciones de que la segunda temporada de The Witcher sea estrenada en agosto de 2021.

Dicho esto, hay que tener en cuenta que la serie ha sufrido retrasos debido a la pandemia, lo que hace que sea difícil adivinar su fecha de estreno.

Lo que sí sabemos (gracias a un tuit oficial) es que el 17 de agosto de 2020 pudieron reanudar la grabación. Pero en noviembre de 2020 tuvieron que parar temporalmente debido a que cuatro personas involucradas en el proyecto dieron positivo en Covid-19.

Por si fuera poco, surgió otro problema: Henry Cavill necesitaba un tiempo de descanso debido a unas lesiones que se hizo en diciembre de 2020. Según el portal Deadline, el actor sufría "una lesión leve en los músculos de la pierna", pero dijeron también que habían adaptado la producción de la serie y pudieron seguir rodando. Cavill ya está bien, y desde entonces ya ha publicado un selfie desde la sala de maquillaje.

Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, y sabiendo que la grabación debería llegar pronto a su fin, es bastante seguro que la temporada 2 de The Witcher sea estrenada en 2021.

Atención: a partir de aquí entramos en terreno Spoilers, aunque tampoco son demasiado fuertes, incluyen fotos del set de rodaje, personajes nuevos y algunas cosas más. Quedas avisado.

The Witcher temporada 2: primeras fotos del rodaje

Imagen 1 de 6 (Image credit: Netflix) Imagen 2 de 6 (Image credit: Netflix) Imagen 3 de 6 (Image credit: Netflix) Imagen 4 de 6 (Image credit: Netflix) Imagen 5 de 6 (Image credit: Netflix) Imagen 6 de 6 (Image credit: Netflix)

En octubre de 2020, Netflix publicó las primeras imágenes de Geralt, Yennefer y Ciri en la temporada 2 de The Witcher.

En ellas, se puede ver claramente a Ciri sujetando algún tipo de arma, lo que parece indicar que esta temporada se centrará en su entrenamiento para convertirse en una bruja o hechicera honoraria en Kaer Morhen.

En diciembre de 2020, la plataforma publicó más fotos promocionales de la escenificación de la serie, las cuales puedes ver a continuación (si no se ven las imágenes dale al botón para expandir el tuit):

We've got a little #Witchmas present for you. Here's some sneak peeks from the set of Witcher Season 2. pic.twitter.com/CtGS354FU6December 16, 2020 See more

Tras esto, justo a finales de año, Netflix reveló la primera página del guion de la temporada 2 de The Witcher, episodio 1. No es que nos dé muchos detalles, pero es lo mejor que encontrarás hasta que haya un tráiler.

Temporada 2. Página 1. ¿A dónde nos llevará #TheWitcher esta temporada? Mientras nos escolte Geralt, todo bien. pic.twitter.com/PCXe915uGIDecember 22, 2020 See more

The Witcher temporada 2: reparto - personajes nuevos y otros que vuelven, incluido Vesemir

Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) y Freya Allan (Ciri) volverán en la segunda temporada de The Witcher. Todo el elenco ha sido revelado por Netflix, incluidos los nuevos personajes clave.

Según el portal Redanian Intelligence, tres nuevos brujos se unirán aparentemente al reparto, aunque Netflix solo ha anunciado a dos de ellos: Lambert, interpretado por Paul Bullion, y Coën, interpretado por Yasen Atour. Esto ha creado la expectativa de que la temporada 2 de The Witcher nos llevará a Kaer Morhen, que es donde se entrenan los brujos. Y, de hecho, los fans del libro y de los juegos ya estarán familiarizados con Lambert y Eskel, quienes pertenecen a la Escuela del Lobo al igual que Geralt y Vesemir.

En septiembre, se habló de que el programa había repetido el casting para el próximo papel de Eskel, que finalmente será interpretado por el actor suizo Basil Eidenbenz. Este actor se ha unido a la serie porque se tuvieron que hacer cambios de reparto debido a la pandemia de coronavirus (concretaremos esto en breve).

Parece curioso que los productores agreguen brujos adicionales en la segunda temporada, teniendo en cuenta que estos cazadores de monstruos profesionales se consideran una raza en extinción (al menos en los libros y en los videojuegos). Por lo que no veremos muchos de ellos, pero, por supuesto, hay referencias a otras escuelas de brujos como la del Gato y la del Oso.

La Escuela del Lobo, que es la facción de brujos a la que pertenece Geralt, parece que es una de las pocas que realmente están haciendo algo para frenar la amenaza de los monstruos en el continente.

En mayo de 2020, Redanian Intelligence dijo que el tercer brujo nuevo que saldría en la segunda temporada de The Witcher sería Hemrik, interpretado por Joel Adrian.

Kim Bodnia (de la serie Killing Eve) interpretará al entrenador de brujos Vesemir, y Kristofer Hivju, mejor conocido como el salvaje Tormund Giantsbane en Juego de Tronos, interpretará a Nivellen. Otros miembros del reparto incluyen a Mecia Simson como Francesca, Aisha Fabienne Ross como Lydia y Agnes Bjorn como Vereena. El portal Deadline ha dicho que Carmel Laniado también se ha unido al elenco para interpretar a una joven llamada Violet, al menos durante tres episodios.

También parece que Cassie Clark se unirá a la segunda temporada de The Witcher como la super-poderosa Philippa Eilhart. Es otra hechicera y una de las pocas que es capaz de cambiar su propia forma, siendo su preferida la de un búho. Es mucho mayor de lo que parece. Esta información proviene de Redanian Intelligence.

Otros personajes que aparecieron ya en la primera temporada y que por suerte vuelven para la segunda son: Jaskier (Joey Batey), Triss (Anna Shaffer) y Eamon Farren como Cahir. Otras caras conocidas son Tissaia (MyAnna Buring), Filavandrel (Tom Canton), Stregobor (Lars Mikkelson), Artorius (Terence Maynard), Sabrina (Therica Wilson Read), Murta (Lilly Cooper), Yarpen Zigrin (Jeremy Crawford) e Istredd (Royce Pierreson).

Thue Ersted Rasmussen iba a interpretar en un principio al brujo Eskel, pero lamentablemente al final el papel será para otro actor, ya que debido al coronavirus se tuvo que hacer otro casting para ciertos personajes. Rasmussen dijo en Instagram: "Me da muchísima pena, pero sobre todo me siento feliz y agradecido por los días que pude pasar en el set de rodaje a principios de este año".

También hay personajes de los videojuegos de The Witcher que están destinados a salir en la temporada 2. Según Redanian Intelligence, la ingeniosa y poderosa reina Meve de Lyria y Rivia, que fue presentada en el juego Thronebreaker: The Witcher Tales, será interpretada por Rebecca Hanssen (Enola Holmes). Luego está Alastair Parker, que dio vida a Cleaver en el videojuego The Witcher 3, e interpretará un papel aún desconocido.

En marzo de 2021, Netflix reveló siete personajes más que habían sido incluidos en el reparto, son: Adjoa Andoh como Nenneke (una sacerdotisa de Melitele en los libros), Liz Carr como Fenn, Simon Callow como Codringher (el socio de Fenn), Graham McTavish como Dijkstra (el jefe de la Inteligencia Redaniana), Chris Fulton como el mago Rience, Cassie Clare como Philippa Eilhart (consejera real de Redania) y Kevin Doyle (de Downton Abbey) como Ba'Lian, un nuevo personaje.

La segunda temporada de The Witcher contará con directores totalmente distintos a la primera, y Netflix ha confirmado quiénes serán:

Ed Bazalgette (The Last Kingdom, Doctor Who)

Sarah O'Gorman (Jamestown, Maldita)

Geeta Patel (Santa Clarita Diet, Conozca A Los Patels)

Stephen Surjik (Daredevil, The Umbrella Academy)

En cuanto al equipo de guion, Lauren Hissrich explicó en Twitter su proceso de contratación en términos de diversidad y conocimiento del mundo de The Witcher. Respondiendo a si los mejores guionistas tienden a ser los más conocedores de la saga, ella escribió "Sí. Y lo que es igualmente importante, no". En cambio, Hissrich busca un perfil que reúna experiencias de la vida, de escritura y de género que "amen el mundo, pero no tengan miedo de cuestionarlo. Que sean fans, pero que también estén dispuestos a dar un paso atrás y abrir sus mentes, con el objetivo de traer su amado mundo al nuestro real. "

Tráiler The Witcher temporada 2: ¿hay uno?

Lamentablemente no. Ya que todavía se está grabando la serie, no esperamos que haya uno hasta más adelante en 2021.

Mientras que tenemos la esperanza de ver algo pronto, Netflix publicó un vídeo en YouTube en Halloween de 2020 que reúne varias escenas de Geralt matando monstruos. Lo cierto es que casi todas las imágenes provienen de la primera temporada, pero los esqueletos y esos extraños ojos azules y las garras que aparecen, forman parte de combates que ocurrirán en el futuro.

Se ha anunciado una precuela de The Witcher: ¿Qué es The Witcher: Blood Origin?

En julio de 2020, Netflix anunció The Witcher: Blood Origin, una serie-precuela de seis partes sobre el primer brujo. La sinopsis es la siguiente: "1200 años antes de Geralt de Rivia, los mundos de monstruos, hombres y elfos se fusionaron en uno, y surgió el primer brujo".

Lauren Schmidt Hissrich y el guionista Declan de Barra están detrás de esta nueva serie, que contamos con que tendrá un elenco completamente nuevo.

The Witcher temporada 2: Argumento. ¿Qué se sabe? ¿Qué pasa en los libros?

(Image credit: Netflix)

Ahora que tenemos la sinopsis oficial de la temporada 2 de The Witcher, se confirma que, tal y como esperábamos, se centrará en torno a Ciri. Con Geralt creyendo que Yennefer murió en la Batalla del Monte Sodden al final de la primera temporada, el brujo lleva a su joven protegida a la guarida de su infancia en Kaer Morhen. Cuenta con que veremos algunas vistas asombrosas del lugar de procedencia de Geralt, en el caso de que la serie se parezca a los juegos.

No nos sorprende que Ciri sea el personaje central. La saga original cuenta con cinco libros, empezando por La sangre de los elfos, y la historia de Ciri constituye su trama general, lo que incluye su importancia como miembro de la realeza mágica con herencia élfica, su relación con Geralt, sus continuos esfuerzos por sobrevivir y cómo todo esto da forma a los eventos en El Continente.

La disposición para esto ya está en proceso, ya que el comienzo de La sangre de los elfos está cubierto en la temporada 1 por el asedio, la caída de Cintra y la posterior fuga de Ciri. Por otro lado, veremos más aspectos de cómo es la vida bajo la ley nilfgaardiana en la temporada 2, ya que aumentan las tensiones entre humanos y no humanos.

Una de las cosas de la temporada 1 de las que más se hablaron, fue de cómo se contaron varias historias abarcando múltiples puntos en el tiempo y distintos lugares. Para algunos resultó algo lioso, aunque todo quedó muy claro para todo el mundo cuando de forma oficial se publicó el Mapa del Continente y la línea de tiempo.

En una entrevista que concedió Hissrich a Vulture, la creadora y guionista de la serie dijo que aunque ella cree que no le dio a la audiencia demasiado crédito, "la audiencia es increíblemente inteligente", había "entendido mal lo que la gente buscaba en su entretenimiento". Según dijo: "A mi me encanta que me desafíen cuando veo algo en la televisión", pero reconoció que ese puede no ser el caso para todas las personas.

Sin embargo, al final de la temporada 1 todo los hilos se unieron muy bien, y de cara a la segunda temporada de The Witcher se espera una trama más sencilla. Hissrich ha confirmado que Geralt, Ciri y Yennefer forman parte ahora de la misma línea de tiempo, por lo que se contarán sus historias simultáneamente.

"Ahí es donde terminamos la temporada 1. Ahí es donde retomaremos la temporada 2 sin ninguna duda. Las historias se contarán de una manera mucho más lineal. No todas las historias formaran parte de la misma. No es que los tres protagonistas estén siempre juntos y felices. Pero sí quiero emplear algunas formas diferentes de mostrar las series de tiempo."

Eso no significa que no podamos ver ningún episodio de Geralt cazando monstruos, que tanto nos gustaba en la primera temporada. Hissrich buscará "diferentes historias cortas" para la segunda temporada de The Witcher, y sugiere la posibilidad de incluir flashbacks.

(Image credit: Katalin Vermes/Netflix)

Hissrich adelantó que esta será una temporada interesante para Geralt, una en la que su "conflicto interno" llegará a un punto crítico (esta información llega desde de TV Guide). Por un lado, explicó Hissrich, el Carnicero de Blaviken tiene un "deseo de no involucrarse" pero "todo está protegiendo el deseo interno de ser un héroe [...] todo va a explotar en la temporada 2". Henry Cavill logró transmitir esto fantásticamente en la primera temporada, y no hay ninguna razón por la que no vuelva a hacerlo la próxima vez.

Dicho esto, aunque nosotros somos fans de la interpretación de Cavill, algunas personas la criticaron. Al hablar sobre esto, Cavill le dijo a Vanity Fair (información de GamesRadar): "Estoy en todos los foros de Reddit. Estoy leyendo todas las reseñas. Estoy literalmente tratando de obtener la información de todo el mundo. Algunas opiniones no son útiles, y otras críticas son increíblemente útiles. Lo asimilo todo y estoy deseando acercarme aún más a lo que escribe Sapkowski."

"Por lo que para mí, se trata de leer todo eso, comprenderlo y descubrir cómo puedo hacer mejor mi trabajo dentro del marco proporcionado, apaciguar a esas personas y hacer que se sientan que realmente entiendo a este personaje, y le tengo el mismo cariño que ellos.", "eso fes parte de la diversión."

También parece que el vínculo inicial entre Ciri y Geralt, algo que en gran parte se pasa por alto en los libros, se explorará más en la temporada 2. "Al escribir el guion, nos dimos cuenta de que en realidad no queríamos omitir esos primeros meses en los que ambos personajes empiezan a conocerse", dijo Hissrich a TV Guide, "eso forma parte de la diversión."

En cuanto a detalles de las tramas, Redanian Intelligence afirma que se incluirá otra historia corta del libro El último deseo, llamada La semilla de la verdad. En ella, se presenta a Geralt conociendo al hombre maldito, Nivellen (que ahora sabemos que es interpretado por Hivju), que se ha convertido en una bestia.

(Image credit: Katalin Vermes)

Cuando Pure Fandom le pidió a Hissrich algún adelanto sobre la temporada 2, esta dijo: "Sin spoilers, diré que hay una variedad de nuevos monstruos, un nuevo coste para la magia y nuevos e inesperados emparejamientos de nuestros personajes favoritos."

Espera ver también más sobre la villana mágica Fringilla. Cuando Vulture le preguntó a Hissrich, esta confirmó que "definitivamente habrá más Fringillla [...] estamos investigando más profundamente su pasado y cómo terminó en Nilfgaard, quién es como persona y cómo ella y Yennefer terminaron en caminos tan diferentes". En otras palabras, creemos que esto significa que veremos más gusanos metálicos de control mental.

Por otro lado, habrá más cambios en la continuación de la serie. Modificarán en la segunda temporada la arrugada armadura nilfgaardiana, que tanto criticaron algunos fans en Internet. Hissrich dijo en un podcast que "la armadura de Nilfgaard será totalmente diferente. Siempre se puede rectificar y hacerlo mejor [en la segunda temporada]."

Más adelantos del set de rodaje sugieren lo que veremos. Gracias a unas fotos de Redanian Intelligence, podemos ver el set de grabación en la Abadía de Fountains en el norte de Inglaterra, donde parece que habrá un encuentro entre las fuerzas de Nilfgaard y los elfos, incluidos el Rey Foltest, Stregobor y Vilgefortz. Otras fotos muestran el rodaje que tiene lugar en el cercano Parque de Studley Royal, mostrando una variante de armadura nilfgaardiana y una Francesca Findabair sospechosamente embarazada.

Según Redanian Intelligence, las ruinas de la Abadía de Fountains bien podrían ser el palacio élfico en ruinas de Shaerrawedd, un lugar con el que Geralt y Ciri se topan en la novela La sangre de los elfos. Otras fotos del set muestran a Cahir aparentemente encarcelado, así como a Tissaia y Yennefer.

La temporada 2 estará acompañada de una película animada de The Witcher

Además de la temporada 2 de The Witcher, se ha anunciado una película relacionada de estilo anime para Netflix llamada The Witcher: La pesadilla del lobo. Aún no hay fecha de estreno, pero se espera que llegue antes que la temporada 2.

Será escrita por Beau DeMayo (quien escribió el episodio 3 de la primera temporada de The Witcher) y se centra en Vesemir, el mentor de Geralt. A cualquiera que conozca los juegos y los libros le resultará familiar. Será animado por Studio Mir, que es el estudio que se encargó de la aclamada serie La leyenda de Korra. La historia nos llevará "de regreso a una nueva amenaza a la que se enfrenta El Continente."

Ahora que sabemos que Kim Bodnia interpretará a Vesemir en la segunda temporada de The Witcher, creemos que seguramente también le pondrá la voz al personaje en esta película anime. Una sinopsis oficial sobre The Witcher: La pesadilla del lobo se añadió a Netflix, pero luego se retiró. "Mucho antes de ser el mentor de Geralt, Vesemir comienza su propio viaje como brujo después de que el misterioso Delgan lo reclame a través de la Ley de la Sorpresa".

También parece que habrá temporada 3 de The Witcher

(Image credit: Netflix)

The Witcher podría estar en Netflix durante mucho tiempo. Hissrich afirma tener ideas para cubrir siete temporadas. Y estamos bastante seguros de que queda suficiente material original como para que eso sea viable.

Tenemos por delante la totalidad de las historias de Geralt, Ciri y Yennefer por desarrollar, que los llevará a través de El Continente a una gran variedad de lugares y nos presenta algunos de los mejores personajes de fantasía que existen. El desarrollo de Ciri es una gran base para futuros cuentos en el universo de The Witcher ya que combina temas de familia y amor, así como de misterio y magia.

Hay muchos libros y material externo en el que se pueden basar los creadores, por lo que es lógico que podamos esperar ver más contenidos adaptados en cortos animados o en varias temporadas.

The Witcher parece que ha llegado para quedarse en Netflix

La primera temporada de The Witcher contó historias con confianza a su manera y presentó un mundo de fantasía que ya ha capturado la imaginación de muchas personas. Y, si bien es poco probable que veamos muchos reflejos de los videojuegos, ya que no forman parte del canon según Sapkowski, sino que más bien son una "adaptación libre que contiene elementos de sus libros", sabemos que los fans disfrutarán de varias referencias sutiles a la saga de videojuegos, al igual que lo hicieron en la temporada 1.

Hissrich y compañía no pretenden precipitarse para sacar la segunda temporada. Hissrich dijo que la serie necesitará tiempo: "No queremos precipitarnos con el producto. Eso no beneficia a nadie". Si la segunda temporada es tan buena como la primera, la espera merecerá la pena.

Si te apetece, puedes escuchar la versión original, es decir en inglés, de la canción de la serie en Spotify, ¿la habías escuchado ya? Queremos aprovechar para decir a nuestros lectores fans de The Witcher, que si han visto la primera temporada doblada en español, prueben a verla en versión original (con subtítulos en español claro). Lo cierto es que merece la pena sin lugar a dudas. Entre otras cosas, la voz que pone Henry Cavill interpretando a Geralt es maravillosa. Y la canción también mejora bastante.

Así se te hará más amena la espera hasta que llegue la segunda temporada. También puedes, claro está, leer todos los libros o jugar a los juegos.

En referencia a los videojuegos, el mejor sin dudas es el tercero, The Witcher: Wild Hunt. Resulta satisfactorio el sentimiento de ayudar a los aldeanos en peligro mientras viajas por el mundo, por supuesto, por un precio.