El nuevo tráiler de la temporada 2 de The Witcher demuestra que Netflix sigue siendo el rey de la fantasía

El segundo tráiler oficial de The Witcher temporada 2 ha llegado, y a juzgar por lo que vemos, está claro que Netflix sigue siendo el rey de la fantasía.

Publicado el viernes 29 de octubre (justo a tiempo para Halloween), el vídeo muestra la grandiosa naturaleza de la nueva temporada de The Witcher. Hay muchas escenas impresionantes y de gran alcance, un notable trabajo detrás de las cámaras, muchísima acción que combina fantasía y terror, y se deduce que Geralt y compañía se enfrentarán a grandes riesgos.

A continuación puedes ver este nuevo tráiler:

La segunda temporada de The Witcher nos traerá a un Geralt de Rivia (Henry Cavill) más paternal que nunca cuidando de la princesa Ciri (Freya Allen), tras los eventos sucedidos al final de la primera temporada.

Geralt lleva a Ciri al lugar de su infancia, Kaer Morhen, pero parece que el dúo no estará a salvo durante mucho tiempo, cosa que no nos sorprende, al contrario de lo que se pensaba el brujo protagonista.

Además de proteger a Ciri frente a los múltiples monstruos y demás amenazas del mundo, Geralt también tendrá que lidiar con algo totalmente diferente: los misteriosos poderes que la propia Ciri alberga en su interior.

Mientras tanto, Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra) está sana y salva. Aunque Geralt se piensa que murió en la Batalla del Monte Sodden, la hechicera es prisionera de los nilfgaardianos. ¿Será Yennefer capaz de escapar y reunirse con Geralt, Ciri y los demás brujos? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí que sabemos es que The Witcher tiene todas las papeletas de mantenerse como una de las series más queridas de Netflix de todos los tiempos.

No olvides que la temporada 2 de The Witcher se estrenará el viernes 17 de diciembre.

Análisis: ¿Seguirá Netflix hechizando a los espectadores con The Witcher?

(Image credit: Netflix)

Netflix tiene grandes esperanzas puestas en la segunda temporada de The Witcher. La primera temporada de la serie fue una de las más vistas de la plataforma cuando se estrenó en diciembre de 2019. Con lo que hemos podido averiguar hasta ahora sobre la temporada 2, todo parece apuntar a que seguirá siendo igual de exitosa y que todos los fans estarán pegados a la TV cuando se estrenen los nuevos capítulos.

Por otro lado, hay otras series de fantasía que se estrenarán a finales de 2021 con las que tendrá que competir The Witcher.

Es el caso, por ejemplo, de la adaptación de Amazon Prime Video de la serie La Rueda del Tiempo, cuya primera temporada se estrenará el 19 de noviembre en la plataforma y, si bien es cierto que cuando se estrene The Witcher esta ya habrá finalizado, lo más seguro es que las dos series puedan coincidir en el tiempo para muchos espectadores.

¿Por qué? Pues porque más de uno preferirá esperar a que se hayan estrenado los seis capítulos que componen la primera temporada de La Rueda del Tiempo para poder verla del tirón. Por otro lado, habrá gente que tardará un poco en enterarse de que existe esa nueva serie, y no se pongan a verla hasta que algún amigo se la recomiende. De esta forma, es posible que haya bastantes espectadores que todavía estén viendo La Rueda del Tiempo de Amazon Prime Video el día que Netflix estrene The Witcher.

Esto podría suponer una batalla directa entre ambas plataformas: Netflix vs Amazon Prime Video, y es posible que Netflix no hubiera previsto esta oposición de cara al lanzamiento de la segunda temporada de The Witcher.

Claro que The Witcher cuenta con los leales fans de las novelas, los videojuegos y de la propia serie, lo cual le da claramente una ventaja frente a La Rueda del Tiempo.

Sea como sea, los espectadores no podemos más que ganar con esta competencia. Al fin y al cabo, cuantas más series, en este caso de fantasía, luchen por convertirse en las mejores, mejor y más abundante contenido podremos ver desde casa. De eso podemos estar seguros.