The Umbrella Academy temporada 3: fecha de estreno, tráiler, argumento, reparto y más

La producción de la temporada 3 de The Umbrella Academy está en marcha, y los fans ya están deseosos de saber qué sucederá con la atípica familia Hargreeves de esta serie de Netflix. La última vez, el grupo había salvado el mundo una vez más, pero su viaje en el tiempo para volver a casa no salió como esperaban.

Ha habido algunas informaciones nuevas últimamente. Si quieres enterarte de las últimas noticias relacionadas con The Umbrella Academy, has venido al lugar indicado.

Os vamos a contar cuándo se espera que se estrene esta serie, los nuevos miembros del reparto, así como qué pistas nos dan los cómics y qué nos pueden adelantar de las posibles tramas de la temporada 3, y mucho más. Para los que no hayáis visto las temporadas anteriores o todavía no os hayáis puesto al día, ¡quedáis avisados! Entramos en territorio spoiler.

The Umbrella Academy temporada 3: fecha de estreno

No queremos desilusionarte, pero todavía queda bastante. En noviembre de 2020, un tuit de la cuenta de Twitter oficial de The Umbrella Academy reveló que la temporada 3 no empezaría a grabarse hasta febrero de 2021. En un informe del portal Deadline se confirmó que la producción iba a comenzar en ese mes en Toronto, Canadá. No está claro cuando terminará la grabación, pero el mismo informe afirma que terminará en septiembre de 2021.

Claro que en tiempos de Covid-19 los planes pueden cambiar fácilmente. En una entrevista de abril de 2021, Tom Hopper, que es el actor que interpreta a Luther/Número 1, reveló a Collider que la producción de la temporada 3 les está llevando más tiempo del habitual debido a la pandemia. El actor también afirmó que los días de grabación eran más cortos debido a los protocolos por Covid-19, por lo que el rodaje durará más de lo esperado.

"Todavía tenemos un largo camino por recorrer ya que la producción todavía no está muy avanzada", dijo Hopper. "Pero es bueno. Lo más importante es el material; el trabajo es increíble, así que cada día en el set es, como digo yo, un placer y muy divertido".

Si logran terminar la grabación para septiembre de 2021, podría ser que la serie se estrenara a principios de 2022. Como ya hemos dicho, eso dependerá de cómo avance la producción. Crucemos los dedos para que surjan pocos problemas y que la temporada 3 pueda seguir tal y como se espera.

The Umbrella Academy temporada 3: ¿hay tráiler?

Como habrás imaginado, todavía no hay tráiler. Como hemos comentado, la grabación empezó a mediados de febrero, por lo que todavía lleva muy poco tiempo. Tendremos que esperar unos meses para poder ver un tráiler o algún adelanto; si al final se cumple nuestra predicción de un estreno a principios de 2022, tal vez tengamos suerte y podamos ver algo a finales de este año.

The Umbrella Academy temporada 3: ¿Qué argumento y tramas esperamos ver?

Tras haber visto ya dos apocalipsis que acaban con el mundo, es lógico apostar que volveremos a ver a los protagonistas tratando de parar algún tipo de Armagedón. Si bien podría estar bien que no fuera así, ya que sería una novedad, lo cierto es que en los cómics siempre hay un trasfondo apocalíptico, por lo que deberías esperar ver lo mismo en la temporada 3.

Lo que sí que sabemos es que los integrantes de la Umbrella Academy se enfrentarán a un grupo de seres superpoderosos inquietantemente similar a ellos. La escena final de la temporada 2 nos presentó a la Sparrow Academy, un grupo de una realidad alternativa con sus propias habilidades. El grupo la Sparrow Academy fue presentado en los momentos finales del volumen de novelas gráficas más reciente de The Umbrella Academy, Hotel Oblivion, por lo que no es un grupo de superhéroes original que se hayan inventado para la serie.

Antes de que entremos en cómo podría influir la Sparrow Academy en la tercera temporada de la serie, hagamos un repaso del final de la segunda temporada.

Tras haber pasado la primera temporada en su punto nativo en el tiempo, es decir 2019, los miembros de la Umbrella Academy acaban en los 60 en la temporada 2. Tras esto, los Hargreeves creen conseguir volver a su año inicial, pero acaban en una dimensión paralela. Si bien consiguen arreglar (más o menos) sus diferencias, sus vidas vuelven a complicarse.

En esta nueva realidad, el padre de acogida cuya muerte volvió a unir a los hermanos en la temporada 1, Sir Reginald Hargreeves, está vivo. "Sabía que apareceríais tarde o temprano", dijo cuando el grupo se materializa en la mansión tras su viaje en el tiempo. Y no pasa mucho tiempo hasta que muestra su famosa frialdad paternal, ya que les revela a los hermanos que esa mansión en la que están, y que tan familiar les parece, "no es vuestra casa". De hecho, es la sede de la Sparrow Academy.

Entonces aparecen a contraluz los integrantes de la Sparrow Academy. Normalmente, el extraño cubo verde flotante que los acompaña habría llamado la atención de los hermanos (luego profundizamos en esto), sin embargo, para sorpresa del grupo, se revela que Ben Hargreeves, el hermano fallecido de la familia que dio su vida (por segunda vez) para salvar a Diego, Allison, Klaus y Vanya en la temporada 2, es el vice-capitán de la Sparrow Academy. Tampoco es el adorable Ben al que los espectadores de la serie están acostumbrados.

"Papá, ¿quiénes son estos capullos?", pregunta Ben. No es un saludo que esperaríamos de este personaje, por lo que parece indicar que el Ben de la realidad alternativa es bastante más impaciente y mucho menos adorable que el original.

The Umbrella Academy temporda 3: reparto, ¿qué estrellas volveremos a ver?

Como esperabas, los siete miembros principales del elenco volverán a salir en la temporada 3 de The Umbrella Academy:

Elliot Page como Vanya Hargreeves/Número 7

Tom Hopper como Luther Hargreeves/Número 1

David Castenada como Diego Hargreeves/Número 2

Emmy Raver-Lampman como Allison Hargreeves/Número 3

Robert Sheehan como Klaus Hargreeves/Número 4

Aidan Gallagher Cinco/Número 5

Justin H. Min como Ben Hargreeves/Número 6, aunque será el número 2 de la Sparrow Academy

Por otro lado, se espera que Colm Feore (Sir Reginald Hargreeves) y Ritu Arya (Lila Pitts) vuelvan a aparecer en la tercera temporada, pero todavía no lo han confirmado oficialmente. También esperamos volver a ver a Adam Godley (Pogo el chimpancé) y Jordan Claire Robbins (Grace Hargreeves/Mamá) en sus nuevas versiones de esta nueva realidad paralela, pero esto tampoco lo han anunciado todavía.

The Umbrella Academy temporada 3: ¿Qué actores darán vida a los miembros de la Sparrow Academy?

Spoilers procedentes del volumen 3 del cómic de The Umbrella Academy: Hotel Oblivion

Aquí la cosa se pone interesante. El final de Hotel Oblivion solo nos da un nombre real y un apodo, siendo este último el líder del grupo, también conocido como Número Uno. El único otro nombre de Sparrow Academy que nos dan los cómics es Carla, quien lleva a Vanya a conocer al grupo antes de que rescaten a la Umbrella Academy de ser derrotada por un número interminable de supervillanos.

Lamentablemente, no parece que Carla vaya a aparecer en la temporada 3, a no ser que sea algo que se están guardando como sorpresa. Creemos esto porque Netflix ya ha hecho oficial el nombre de los actores que interpretarán a los miembros de la Sparrow Academy en la tercera temporada:

Justin Cornwell como Marcus Hargreeves/Número 1

Britne Oldford como Fei Hargreeves/Número 3

Jake Epstein como Alphonso Hargreeves/Número 4

Genesis Rodriguez como Sloane Hargreeves/Número 5

Cazzie David como Jayme Hargreeves/Número 6

Según Netflix (y publicado por IGN), los miembros de la Sparrow Academy diferirán en algunos casos de sus homólogos de la Umbrella Academy.

Al parecer, Marcus nació para ser un líder y es "tan listo como fuerte", mientras que Ben es un "estratega maquiavélico" que está empeñado en quitarle el puesto a Marcus. Fei es una misántropa que, a pesar de su dura fachada, anhela tener amigos, y Alphonso es un divertido amante de la pizza y bebedor de cerveza que tiene cicatrices tanto físicas como mentales tras años de luchar contra el crimen.

Sloane es una "romántica" que siente que "un ser cósmico superior" la está llamando, y Jayme es una loba solitaria que disfruta lanzando "gruñidos que inducen al miedo" a cualquiera que considere que está por debajo de ella. También estará Christopher/Número 7, que es el cubo verde flotante que acompaña al resto del equipo y pudimos ver al final de la segunda temporada.

Según dicen en el artículo de IGN, Netflix describe a este extraño miembro como: "un cubo telequinético de origen desconocido. Puede volver la habitación helada e inducir un miedo paralizante. Actúa como el oráculo consultado de los Sparrows que da consejos increíbles y sirve como mediador familiar. Es fiable y leal, y es tratado por los Sparrows como cualquier otro hermano".

Steve Blackman, el autor-productor de la serie, ha mostrado una imagen del guion gráfico de los miembros de la Sparrow Academy en Instagram. Este boceto no revela nada, como era de esperar, pero igualmente nos interesa.

Te mostramos la imagen a continuación:

¿Qué respuestas nos tiene que dar la temporada 3 de The Umbrella Academy?

Spoilers procedentes del cómic de The Umbrella Academy y de la temporada 2

A lo largo de dos temporadas, The Umbrella Academy ha desarrollado un mundo de mitología intrigantemente compleja, y eso conlleva que nos hagamos muchas preguntas.

Los fans de la serie todavía no saben por qué razón 43 niños nacieron inesperadamente el 1 de octubre de 1989 sin que sus madres estuvieran embarazadas previamente. Tampoco saben qué les pasó a la mayoría de esos niños. Los cómics revelan la razón de esos nacimientos en las primeras páginas del volumen uno (Apocalypse Suite), pero no os lo vamos a contar por si acaso en algún momento deciden explicarlo en la serie.

En los cómics, 13 de esos niños conforman los miembros de la Umbrella Academy y de la Sparrow Academy. Por otro lado, en la serie nos presentaron a Lila como "posible niña especial número 14", pero esto no pasa en los cómics. Esto significa que todavía quedan 29 niños que aún no han aparecido en la serie (y 30 en los cómics). El problema a partir de ahora es el típico: posiblemente la serie adelante a los cómics (como pasó con Juego de Tronos). Por lo que es probable que en la serie nos revelen personajes o tramas que llegarán a los cómics posteriormente. Sea como sea, lo más seguro es que veamos más superhéroes (o supervillanos) en la temporada 3.

Tampoco sabemos la razón por la que Ben no reconoce a sus hermanos, mientras que Sir Reginald sí. ¿Y por qué Ben es una persona de carne y hueso, y no es un fantasma/espíritu? El actor que lo interpreta lo confirmó, dijo: "está vivo, no es un fantasma", "con suerte, si conseguimos una temporada 3, podréis ver que Ben tiene una personalidad y una apariencia bastante diferente" (esta información llega desde Syfy Wire).

Luego están las preguntas referentes a la otra gran revelación de la temporada 2. Desde que se quitó su careta de humano, sabemos que Sir Reginald Hargreeves es un alien; un extraterrestre. ¿Cuál es su verdadera identidad? ¿Cuál es su historia? Estamos deseando que lo expliquen en la temporada 3, y casi seguro que lo hacen.

Harlan, el hijo de Missy que según vimos hacia el final de la temporada 2 tiene poderes telequinéticos, también es un gran misterio. Si, y es un gran si, tiene un homólogo en el universo de la Sparrow Academy, podría terminar siendo un amigo o un enemigo de los integrantes de la Sparrow y de la Umbrella Academy.

También está el hecho de que todavía no sabemos quién será el villano de la tercera temporada. Ahora que La Comisión tiene líderes nuevos y más amigables, después de que la jefa supuestamente muriera al final de la temporada 2, no parece que ellos vayan a volver a ser los malos de la película. ¿Podría ser entonces que presentaran en la serie los supervillanos de los cómics? Es posible que los miembros de la Sparrow Academy se encuentren lidiando con una amenaza más grande que cualquiera a la que se hayan enfrentado los de la Umbrella Academy, sin contar con los apocalipsis claro. De ser así, tal vez los Sparrows necesiten la ayuda de nuestros hermanos preferidos.

¿Cuál podría ser esa amenaza? Pues cualquiera de los malos con superpoderes que aparecen en los cómics. Sea cual sea la nueva amenaza, en caso de ser tan grave, los integrantes de ambas academias tendrían que dejar de lado sus diferencias y formar equipo. No nos importaría seguir esa trama en la temporada 3.