The Umbrella Academy temporada 3: los nuevos carteles muestran a un nuevo miembro del grupo

El logo oficial de The Umbrella Academy temporada 3

Spoilers a continuación sobre las dos primeras temporadas de The Umbrella Academy.

Los miembros de la Umbrella Academy unirán fuerzas con un antiguo enemigo, o al menos eso es lo que sugieren los nuevos carteles de la nueva temporada.

Para celebrar el tercer aniversario de esta serie de superhéroes de Netflix, la plataforma publicó nuevas imágenes en sus redes sociales. Tras inspeccionarlas, todo parece indicar que Netflix ha confirmado que la antagonista de la temporada 2, Lila Pitts, pasará a formar parte de la Umbrella Academy en la temporada 3.

Después de que Ben Hargreeves diera su vida (una vez más) por sus hermanos, dejó un puesto vacante en nuestro grupo de superhéroes preferido, que suele contar con siete miembros. Teniendo en cuenta que Lila ya casi se une a la Umbrella Academy al final de la temporada 2, y el hecho de que siente algo por Diego Hargreeves, parece lógico que antes o después pase a formar parte del grupo, sobre todo si tienen un enemigo en común.

A continuación puedes ver los nuevos carteles publicados por Netflix:

Ponte a cubierto 🐦 pic.twitter.com/Ry0zCzu0OAFebruary 15, 2022 See more

¿Y cuál será ese enemigo común por el que Lila se unirá a la Umbrella Academy? Pues los miembros de la Sparrow Academy, claro.

Basándonos en las lágrimas en forma de garra que se ven en los paraguas de cada miembro de la Umbrella Academy, parece que está claro que los Sparrows (que significa gorriones, de ahí la garra) no estarán congeniarán con sus superhéroes homólogos. No creemos que los Sparrows sean los villanos principales de la nueva temporada, de hecho, esperamos que ambos grupos unan fuerzas en los últimos capítulos, pero sin dudas habrá competencia entre ellos desde el principio. Y, dado que la Umbrella Academy no es precisamente el grupo de superhéroes más coordinado, imaginamos que la Sparrow Academy le sacará ventaja, al menos en la primera mitad de la temporada 3.

Estos nuevos carteles no son la única noticia que ha visto a la luz recientemente sobre la temporada 3 de The Umbrella Academy. También averiguamos hace poco que una de las estrellas de la serie Euphoria se había unido al elenco. Por otro lado, un arte conceptual sugirió que esta temporada podría ser la más triste de todas.

¿Anunciarán pronto la fecha de estreno de la temporada 3 de The Umbrella Academy?

Los miembros de la Umbrella Academy miran hacia el cielo en la temporada 2. (Image credit: Netflix)

Es muy posible. Sabemos que la temporada 3 llegará a Netflix en algún momento de este año. Y, teniendo en cuenta que Netflix claramente ha aumentado la intensidad de su campaña de marketing para la próxima temporada de la serie, es muy probable que pronto anuncien la fecha de estreno.

Además, los comentarios recientes de una de los protagonistas, Emmy Raver-Lampman, que interpreta a Alison Hargreeves, también nos indican esto. En una entrevista a Collider, Raver-Lampman reveló que todavía había bastante que hacer en cuanto a la postproducción de la temporada 3. Eso sí, afirmó que esperaba que los nuevos capítulos de The Umbrella Academy llegarán a Netflix "este verano".

También, en más de una ocasión, se ha hecho referencia a la serie desde cuentas oficiales de Netflix en redes sociales, escribiendo cosas como "está en camino".

Otra pista curiosa nos la dan los carteles recién publicados. Resulta que la sombra de cada uno de los miembros de la Umbrella Academy está posicionada como las manillas de un reloj a las 11. Si a eso unimos el número 3 que se ve justo encima en cada cartel, nos queda 3.11, que en el formato de fecha estadounidense se refiere al 11 de marzo (y aquí sería el 3 de noviembre, pero apostaríamos a que eso es demasiado tarde).

¿Podría ser el 11 de marzo el día en el que por fin publiquen un tráiler en condiciones y anuncien la fecha de estreno? Lo sabemos, estamos sacando conjeturas casi forzadas, pero... ¿quién sabe?

Netflix nunca suele anunciar las fechas de estreno, ni publicar los tráilers, de sus series y películas hasta poco antes del estreno. Si finalmente la temporada 3 de The Umbrella Academy se estrenara en verano de 2022, podría cuadrar que anunciaran la fecha el 11 de marzo.

Solo nos queda esperar que no nos hagan esperar mucho, y que Netflix pronto nos diga cuándo podremos ver los nuevos capítulos de The Umbrella Academy.