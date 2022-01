Un arte conceptual de The Umbrella Academy avanza que la temporada 3 será la más triste de todas

La temporada 3 de The Umbrella Academy está programada para ser estrenada a finales de este 2022, y parece que tenemos que ir preparándonos para aguantarnos las lágrimas.

El creador Steve Blackman publicó una nueva imagen del guion gráfico en su Instagram el 12 de enero, y enloqueció a los fans por lo que parece sugerir la imagen que veremos en la nueva temporada de The Umbrella Academy. En ella, vemos a Allison Hargreeves llorando y muy triste, lo que parece sugerir que la próxima entrega de esta serie podría ser muy emotiva.

A continuación puedes ver la imagen en cuestión, que fue creada por el artista del guion gráfico de la serie, Nimit Malavia:

Claro que es difícil adivinar qué es concretamente lo que ha puesto tan triste a Allison. Pero los fans están muy preocupados, y así se aprecia en las respuestas que han dado a la publicación de Blackman, tales como "Nooooo Allison" o "Seguro que esto tiene algo que ver con Claire" (que es la hija de Allison, de la que se tuvo que separar).

Ahora que está confirmado que la temporada 3 de The Umbrella Academy se estrenará este año, la campaña de promoción para una de las series más populares de fantasía y superhéroes de Netflix ha empezado a intensificarse. A principios de este año, publicaron unas imágenes con los distintos personajes que formarán parte de la Sparrow Academy, que es un grupo de superhéroes de un universo paralelo cuyos poderes son similares a los de sus homólogos de la Umbrella Academy.

Estos carteles publicados, no nos dan muchos detalles sobre estos misteriosos personajes, pero todo parece indicar que en la próxima temporada los veremos competir con los hermanos Hargreeves por llamar la atención de su padre, Sir Reginald Hargreeves.

Esperamos que no tengamos que esperar mucho hasta averiguar por qué Allison está tan triste en la imagen conceptual publicada recientemente. Todavía no hay una fecha concreta de estreno anunciada para la tercera temporada de The Umbrella Academy. Pero, ahora que poco a poco han empezado a mostrarnos ciertos avances de lo que está por venir, creemos que ya va quedando menos para que podamos ver un tráiler en condiciones, y para que anuncien la fecha de estreno.

¿Cuándo anunciarán la fecha de estreno de la temporada 3 de The Umbrella Academy?

Es difícil contestar a esa pregunta. Sabemos que la serie se estrenará en 2022, y ahora que han publicado las imágenes de los miembros de la Sparrow Academy y la imagen de arte conceptual compartida por Blackman, muchos fans piensan que el anuncio de la fecha de estreno es inminente.

Pero la verdad es que nosotros creemos que todavía tardarán un poquito más en publicar el tráiler o anunciar la fecha. Decimos esto porque Netflix suele mantener en secreto las fechas de estreno de todas sus próximas series y películas, y a la plataforma le gusta esperarse hasta muy poco antes del estreno para anunciar una novedad, tanto, que a veces incluso estrenan un nuevo contenido sin siquiera haber anunciado su llegada.

Un ejemplo perfecto de esto es el reciente estreno de la temporada 4 de Ozark, cuya primera parte, que consta de 7 capítulos, se estrenó el 21 de enero, pero no fue hasta mediados de diciembre cuando Netflix decidió anunciar que quedaba poco, y los fans tuvieron que esperar hasta el 7 de enero para que la plataforma publicara el primer tráiler. Esto deja claro que a Netflix le gusta hacer esperar al público, y que todo el mundo se ponga a especular sobre cuándo volverán sus series preferidas.

Por lo tanto, está prácticamente asegurado que con la temporada 3 de The Umbrella Academy hagan lo mismo. Esperamos que pronto anuncien la fecha de estreno y publiquen un tráiler, pero no creemos que lo hagan de forma inminente. De momento, tendremos que contentarnos con los pequeños avances que nos vayan dando, y esperar que la espera no se nos haga demasiado larga.