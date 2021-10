The Umbrella Academy temporada 3: fecha de estreno aproximada y localización, confirmadas oficialmente

Es oficial: The Umbrella Academy temporada 3 se estrenará en 2022, y los fans de la serie se alegrarán de ver dónde se desarrolla.

Al anunciar la fecha aproximada de estreno de la próxima temporada de The Umbrella Academy a través de un breve avance, Netflix también ha dado la mayor pista hasta el momento de que Hotel Oblivion aparecerá en la trama principal de la tercera temporada.

Pero esta vez Netflix no ha anunciado esto de la forma habitual, sino que varios portales internacionales, como Collider y TV Line, han informado de que el avance del tráiler estaba disponible a través de la página oficial de la serie en Netflix. Si lo queréis ver solo tenéis que acceder a dicha página y bajar a la sección donde están los vídeos, veréis que hay uno que pone "Temporada 3 (Avance): The Umbrella Academy".

Solo dura 15 segundos, pero el timbre típico de la recepción de un hotel que aparece, apunta claramente al Hotel Oblivion.

Por otro lado, la cuenta de Twitter de Netflix España también ha hecho una publicación confirmando el estreno de la temporada 3 de The Umbrella Academy en 2022:

En la duodécima hora del primer día de octubre de 1989 nació #TheUmbrellaAcademy ☂️ Y regresa en 2022. pic.twitter.com/AdejbFdXCuOctober 1, 2021 See more

Además de este avance, también han publicado un vídeo de 26 segundos de duración en el nuevo perfil de Twitter de la Sparrow Academy.

No es que el vídeo revele mucho, básicamente sale Justin H. Min, que es el actor que interpreta a Ben Hargreeves, diciendo que los miembros de la Sparrow Academy, al igual que los de la Umbella Academy, nacieron todos el 1 de octubre de 1989. Aun así, es un vídeo divertido que nos muestra un poco más de cómo es la Sparrow Academy de cara al estreno de la tercera temporada, y aunque solo lo hayan publicado en inglés, os lo dejamos a continuación por si lo queréis ver.

We are the gift. Happy birthday to us! pic.twitter.com/rpdrcVaaDAOctober 1, 2021 See more

No es que la confirmación de que la temporada 3 de The Umbrella Academy se estrenará en 2022 sea algo que nos sorprenda.

La grabación de los capítulos finalizó a finales de agosto, por lo que ahora mismo la serie se encuentra en post-producción. No deberían tardar más de 12 meses en editar los metrajes, regrabar las escenas necesarias, añadir los efectos especiales, música, etc., por lo que esperábamos poder ver la tercera temporada de The Umbrella Academy el año que viene.

Aun así, nos alegra confirmar que no han decidido retrasarla a 2023, cosa que era posible. Los fans llevan deseando ver la tercera temporada desde que terminó la segunda, por lo que la espera ya ha sido suficientemente larga.

Análisis: ¿qué es el Hotel Oblivion que veremos en la temporada 3 de The Umbrella Academy?

(Image credit: Gerard Way/Gabriel Ba)

Hotel Oblivion es el nombre del cómic original en el que se basa la serie más reciente, The Umbrella Academy Volumen 3, cuyos autores son Gerard Way y Gabriel Bá.

Y no solo eso, el Hotel Oblivion también es una prisión que parece un hotel que está localizada en un lejano planeta. Ahí es donde los villanos más peligrosos de la galaxia se encuentran encerrados por Sir Reginald Hargreeves, la Umbrella Academy y otros superhéroes. En los cómics, es un centro de detención del que los villanos supuestamente no pueden escapar. Esto es, hasta que hay un intento de fuga que acaba con un montón de criminales dirigiéndose hacia la Tierra en busca de venganza contra los que los encerraron allí.

No está claro si la adaptación de Netflix seguirá al pie de la letra la historia del Hotel Oblivion que se puede leer en los cómics. En el caso de la segunda temporada, por ejemplo, se podría decir que se inspiraron en los cómics, pero la serie desarrolló los eventos y las tramas a su manera.

Por lo que es de esperar que en la temporada 3 pase lo mismo. En las novelas gráficas, la Sparrow Academy no apareció hasta las páginas finales del Volumen 3, mientras que en la serie, la conocimos al final de la temporada 2. Por esto, la temporada 3 de The Umbrella Academy ya empieza con un contexto algo distinto a como lo hizo el cómic.

Es muy posible que en la tercera temporada de la serie veamos cosas que pertenezcan al Volumen 4 del cómic, que todavía no ha sido publicado. Lo cierto es que esperamos que no sea así, porque cualquier fan de los cómics no querrá que la serie le haga spoilers de lo que aún no han leído.

Nos guste o no, es un posibilidad que la serie de Netflix se adelante a las novelas gráficas, al igual que la serie de Juego de Tronos de HBO se adelantó a los libros, por lo que tendremos que esperar a que publiquen el tráiler completo para saber qué pasará en la temporada 3 de The Umbrella Academy.

Sea como sea, esperamos ver nuevas tramas cuando se estrene la tercera temporada. ¿Qué nos gustaría ver? Pues a muchos villanos de los cómics, ya que serían grandes rivales para la Umbrella Academy y para la Sparrow Academy, y esto marcaría una diferencia entre la nueva temporada y las anteriores. Básicamente, en las dos anteriores la mayor amenaza ha sido Vanya, por lo que ya va siendo hora de un cambio en este aspecto.