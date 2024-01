La temporada 2 de El Juego del Calamar se estrenará en Netflix en 2024: ¡la espera casi ha terminado!

La segunda temporada de El Juego del Calamar llegará a finales de este año como parte de la lista de grandes programas de Netflix para 2024. Además del éxito mundial, hay una tercera temporada de Bridgerton, una segunda temporada de The Diplomat y The Empress, una cuarta temporada de Emily En París y nuevas temporadas del Tour de Francia: Unchained, Love Is Blind, Full Swing y Fórmula 1: Drive To Survive. Además de todo esto, también se avecinan algunos programas nuevos realmente importantes.

La noticia llega a través de la última carta de Netflix a sus inversores, en la que describe los nuevos programas junto con algunas cifras impresionantes de suscriptores y el fin de Netflix Basic, su nivel sin publicidad más barato, en el Reino Unido y Canadá. Esa opción ya se eliminó para los nuevos registros y el nivel se cerrará en el segundo trimestre de 2024.

El Juego del Calamar 2: lo que sabemos hasta ahora

Como informamos anteriormente, la segunda temporada de Squid Game presentará algunos miembros nuevos del elenco, incluidos Park Gyu-young y Lee Jin-uk de la serie de terror apocalíptica surcoreana Sweet Home (también disponible en Netflix) y la ex estrella del pop Jo Yu-Ri. Se unirán a Lee Jung-Jae y Gong Yoo en otra temporada del drama distópico que, a diferencia del reality show derivado Squid Game: The Challenge, se centra en el agotador programa de juegos y la codicia de sus concursantes.

Hasta el momento no tenemos ninguna indicación de la fecha de transmisión de la segunda temporada, solo que regresará como parte de lo que Netflix llama "una lista grande y audaz para 2024".

Esa lista también incluye algunos programas nuevos que nos entusiasman, incluida la película biográfica de gánsteres de Sophia Vergara Griselda, el alucinante programa de ciencia ficción 3 Body Problem, el drama de gánsteres de Guy Ritchie The Gentlemen y Avatar: The Last Airbender. Y el transmisor también anunció que firmó un acuerdo para transmitir Monday Night Raw de WWE a partir de 2025, por lo que hay mucho que esperar.