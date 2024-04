3 accesorios esenciales para el iPhone que realmente merecen la pena

En TechRadar escribimos a diario sobre los mejores teléfonos, pero rara vez nos tomamos un momento para hablar de los accesorios (fundas, cargadores y adaptadores) que hacen que estos dispositivos sean aún mejores.

En este caso, hemos pensado hablaros de los 3 accesorios para iPhone que más usamos y más útiles nos parecen (y en las próximas semanas publicaremos una versión equivalente de este artículo para Android). Además, os ayudaremos a encontrarlos al mejores precio.

Los tres productos de la siguiente lista se pueden comprar directamente a Apple, pero siempre que sea posible, también te dejaremos los enlaces para poder comprarlos en vendedores más baratos (como Amazon, PcComponentes, MediaMarkt, etc.).

Cargador Apple MagSafe

(Image credit: Apple / Future)

La primera vez que usé el cargador MagSafe de Apple me sentía algo escéptica sobre sus beneficios; al fin y al cabo, tener un cargador magnético enganchado a la parte posterior del teléfono hace que todo el asunto "inalámbrico" sea redundante, pero el cargador MagSafe oficial de Apple, solo por comodidad, merece absolutamente la pena que te gastes los 40€ que cuesta este accesorio en muchos vendedores (o 49€ en la tienda de Apple).

Si tienes un iPhone 12 o posterior, este bonito disco cargará tu dispositivo hasta a 15W, y nunca más tendrás que preocuparte de tener el cable de carga correcto (si pasas de un iPhone 12 equipado con Lightning a un iPhone 15 equipado con USB-C, por ejemplo, no tendrás que volver a invertir en un nuevo cargador).

Además, el cargador MagSafe de Apple puede alimentar el estuche de carga inalámbrica utilizado para los AirPods, así que si tienes un iPhone 15 (USB-C) y la antigua generación de AirPods (Lightning), esta sigue siendo una solución de carga única.

Para conocer los precios más recientes del cargador Apple MagSafe en España, consulta el bloque de comparación de precios que aparece a continuación:

Cartera de trenzado fino con MagSafe para el iPhone

(Image credit: Apple)

Seguimos con el tema de MagSafe, pero con otro tipo de producto: la cartera MagSafe de Apple es otro de los mejores accesorios disponibles en 2024. De hecho, hay dos versiones de esta cartera: la original era de cuero, y también está muy bien y aguanta muy bien el paso de el tiempo. Esa versión en 2023 fue reemplazada por otra hecha de un material de trenzado fino. Cabe señalar que aun puedes encontrar la de cuero en algunos vendedores.

La cartera con MagSafe es tu mejor opción si estás buscando una manera de mantener tus tarjetas seguras sin necesidad de llevar una cartera real en tu bolsillo.

Sí, es cierto que el nuevo material de trenzado fino (llamado "FineWoven" en inglés) no ha caído bien entre los clientes que compraron sus fundas de teléfono con este material, pero la cartera de trenzado fino con MagSafe es al menos compatible con la red Find My de la compañía (la versión de cuero de primera generación no lo era, y sólo unas pocas carteras MagSafe de terceros son compatibles con Find My en 2024). Básicamente, esto significa que podrás rastrear y localizar tu cartera en caso de que la pierdas.

La cartera de trenzado fino con MagSafe para el iPhone admite hasta tres tarjetas y puede apilarse sobre una funda de iPhone compatible con MagSafe, por lo que no es necesario sacrificar la protección por la comodidad. De nuevo, algunas alternativas de terceros también ofrecen esta funcionalidad, pero no las he probado por mí misma, así que sólo puedo dar fe de la practicidad de la versión de Apple.

Para conocer los últimos precios de la cartera de trenzado fino con MagSafe para el iPhone en España, consulta el siguiente listado de vendedores y precios:

Apple AirTag

(Image credit: Apple)

Bueno, y como no, tenemos que hablar de los Apple AirTag. Este es un accesorio que mucha gente ya conoce, y la verdad, por el precio que tiene, no puedo entender que haya gente que teniendo un iPhone no tenga un AirTag.

Ya sea para no perder tus llaves, tu cartera, tu maleta en un avión, o incluso a tu hijo (conozco varias mamás que meten el AirTag en la mochila de sus pequeños cuando van al cole), el AirTag te ayudará a localizar tus cosas desde la comodidad de tu iPhone, por unos 30€ (o 39€ en la tienda de Apple). Estoy segura de que agradecerás la inversión en más de un momento.

Además, si quieres varios, ya sea porque sueles perder muchas cosas, o porque quieres repartirlos entre tu familia, entonces aprovecha los paquetes de AirTags ya que ahorrarás dinero.

Puedes consultar los precios más recientes del Apple AirTag en España a continuación (si ves algún precio muy elevado, es porque se trata de un paquete de varios AirTags):