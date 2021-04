¿Cómo funcionan los Apple AirTags? Contestamos a todas tus preguntas

Apple por fin presentó sus rastreadores llamados AirTags en su evento de primavera. Estos pequeños dispositivos te permitirán tener controlados tus objetos personales, desde tus llaves hasta tu bici, a través de la red Buscar.

En este artículo queremos contestar a todas las preguntas que puedas tener sobre los Apple AirTags; en qué dispositivos funcionan, si son resistentes al agua, y mucho más.

Además, ya tenemos en nuestras manos el nuevo rastreador de Apple y hemos escrito nuestras primeras impresiones, pero seguiremos analizando los AirTags y actualizaremos este artículo con todas las preguntas que vayan surgiendo.

¿A qué preguntas vamos a contestar?

Un Apple AirTag cuesta 35€ y también puedes adquirir un pack de cuatro por 119€. Salen a la venta el 30 de abril de 2021.

Si quieres poder acoplar el AirTag a tu bici, llaves u otros objetos necesitarás un accesorio que tendrás que comprar por separado. En la tienda online de Apple hay varios tipos y los precios parten de 13.95€, llegando hasta los 449€ si quieres la edición especial de la marca Hermès. Además, seguramente muy pronto habrá alternativas de terceros.

Los AirTags se alimentan de una pila de botón CR2032, por lo que la duración también dependerá de la marca de la pila, pero según Apple, los AirTags deberían aguantar al menos un año.

(Image credit: Apple)

¿Qué puedo rastrear con un Apple AirTag?

Siempre que puedas encontrar la manera de acoplar el AirTag a un objeto de forma segura (para que no se caiga) podrás rastrearlo. En algunos casos, podrás introducir el AirTag dentro del objeto, por ejemplo en mochilas o bolsos, en otros, usarás un accesorio tipo llavero para poder engancharlo a tus llaves, por ejemplo.

Por otro lado, esperamos que pronto haya más alternativas, ya sean de Apple o de compañías de terceros, con innovadoras formas de fijar un AirTag a cualquier cosa, y esto ampliará la cantidad de objetos rastreables.

(Image credit: TechRadar)

Una número sorprendente de iPhones funcionará con los Apple AirTags desde el primer día que se lancen al mercado, aunque no todos lo harán igual de bien. Para obtener la mejor experiencia, necesitarás un dispositivo con un chip de banda ultra ancha U1, de esta forma podrás determinar con mayor precisión la distancia y la dirección de las señales provenientes del AirTag. Esto es posible con los siguientes terminales:

Sin embargo, cualquier iPhone con iOS 14 debería poder actualizarse a iOS 14.5 y será compatible con los AirTags. Por lo tanto, aunque es posible que la experiencia no sea igual de buena, también son compatibles los siguientes iPhone:

Cualquier dispositivo de Apple que ejecute iOS 14.5 (o iPadOS 14.5) se podrá vincular a un AirTag con la aplicación Buscar. Eso significa que incluso aunque no tengas un iPhone, si tienes uno de estos, es posible que puedas beneficiarte de los AirTag:

¿Y qué pasa si tengo un teléfono Android?

¡Entonces lamentablemente no estás de suerte! Al menos de momento, solo los dispositivos con iOS que hemos enumerado hasta ahora serán compatibles con los Apple AirTags, por lo que si tienes un teléfono Android tendrás que recurrir a alguna alternativa similar como los rastreadores Tile.

Lo único que sí que podrás hacer será ayudar a otras personas que sí que tienen AirTags ha encontrar sus dispositivos perdidos, siempre que tu Android tenga NFC. En este caso, podrás escanear un AirTag para averiguar su número de serie y, si el propietario lo permite, conocer sus datos de contacto.

(Image credit: TechRadar)

¿Cómo puedo rastrear mi AirTag?

Según Apple, la única manera de rastrear dónde está tu AirTag es a través de la aplicación Buscar. Si bien el AirTag emite una señal, Apple ha prometido que está cifrado de extremo a extremo, eso quiere decir que nadie más podrá saber de dónde procede dicha señal o dónde ha estado un AirTag. De la misma manera, si alguien encuentra un AirTag y te ayuda a encontrarlo, tampoco podrás saber quién ha sido.

¿Puede un AirTag ser rastreado por varias personas de mi elección?

No, el AirTag se empareja con una única cuenta de Apple ID, y por lo tanto, no podrás compartirlo ni con familiares. Además, una vez se empareje el rastreador con un Apple ID, solo el propietario podrá cambiar la cuenta asociada. Un punto positivo en este sentido es que si alguien robara un AirTag no le serviría de nada.

¿Puede alguien rastrearme usando su propio AirTag?

Apple ha incluido medidas de seguridad para asegurarse que nadie utiliza un AirTag con malas intenciones, tales como rastrear a otra persona, independientemente del dispositivo móvil que tengan.

Si tienes un iPhone que ejecuta iOS 14.5 o alguna versión posterior, tu dispositivo te notificará si detecta un AirTag desconocido acompañándote. Esta notificación se basa en la detección durante un tiempo prolongado de un AirTag no asociado a tu Apple ID. Además, a través de la app Buscar de tu móvil podrás hacer que dicho AirTag emita un sonido, encontrarlo y deshacerte de él.

Si tienes un Android, no te preocupes, también estás protegido frente a este tipo de problemas de espionaje, ya que si un AirTag se separa de su propietario durante demasiado tiempo (en estos momentos establecido en tres días), entonces empezará a emitir un sonido automáticamente.

Una vez que encuentres un AirTag desconocido, podrás denunciarlo ante Apple si tienes un dispositivo con NFC. Para ello, toca el AirTag con tu terminal y la compañía recibirá el número de serie del rastreador, y podrá establecer a qué Apple ID pertenece. También te recomendamos que si te pasa algo de este estilo y crees que alguien está intentando rastrearte, pongas una denuncia ante las fuerzas de seguridad locales.

(Image credit: Apple)

¿Se puede apagar un AirTag?

Ya que los Apple AirTags funcionan con una pila de botón, se puede apagar quitándosela.

¿Qué alcance tiene un Apple AirTag?

Todavía no se sabe exactamente cuál es el alcance de un AirTag, pero sí que sabemos que está basado en Bluetooth. La versión de Bluetooth más reciente es la 5.0, que es la que se encuentra en los iPhone 12 y ofrece un alcance de 240 metros, por lo que creemos que el rango en el que podrán detectar un AirTag es similar. En el caso de que tu dispositivo cuente con Bluetooth 4.2 el rango se limita a unos 50m.

Sin duda, cuando analicemos en profundidad estos rastreadores actualizaremos esta información.

Los Apple AirTags cuentan con una certificación de resistencia al agua de IP67, esto significa que estos rastreadores pueden ser sumergidos durante un máximo de 30 minutos a una profundidad máxima de 1m, por lo que no pasará nada si se te cae a la piscina, por ejemplo.

¿Qué pasa si no soy consciente de que se me ha perdido algo?

Si un Apple AirTag se aleja demasiado de su propietario durante más de tres días (el intervalo puede cambiar en un futuro), entonces comenzará a emitir un pitido. Si alguien lo escucha, encuentra el AirTag y lo escanea con un terminal con NFC, podrá activar el "Modo Perdido" para el AirTag y avisarte de que tu rastreador ha sido encontrado.

(Image credit: Apple)

Apple describe el uso de datos móviles de los AirTags como "eficiente" en su web. De momento, no sabemos qué significa eso exactamente, pero no creemos que consuman demasiados datos.

Conforme vayamos poniendo a prueba estos rastreadores os contaremos cuántos datos consumen cada mes.

Sí, pero tendrás que salirte del todo de la red Buscar, por lo que perderás todos los beneficios que te puede aportar dicha red para tus propios dispositivos de Apple. Para hacerlo tendrás que acceder a los ajustes de tu terminal, ir a la sección de la app Buscar, y luego buscar "Red Buscar" y apagarla.

