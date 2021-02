Análisis: iPad Air 3 (2019)

JUMP TO:

Análisis en dos minutos

El iPad es ese tipo de tablet que es el hijo mediano que parece rarito y al que suelen subestimar.

No, no es tan mono como el bebé de 7.9 pulgadas, el iPad mini, porque su diseño tradicional no destaca como el iPad Pro 11 y el iPad Pro 12.9. Tardamos varios días en analizarlo para poder decir por qué es importante todavía en 2019.

Y esto es aún más difícil con el iPad Air 4, lanzando un año después del Air 3, que es mucho más parecido al diseño y las especificaciones del iPad Pro. Apple intenta claramente darle un cambio a la línea de Air, y el iPad Air 3 es una reliquia de los viejos tiempos.

Aún así, el iPad Air 3 es el iPad para aquellos que quieren 'un poco más' que lo que ofrece el iPad 9.7 de entrada. Tiene una mejor pantalla de 10.5 con bordes reducidos, un procesador que encierra el poder del iPhone XS y una cámara delantera de mayor resolución.

iPad Air en el Black Friday Si estás interesado en comprar el iPad Air, debes saber que el Black Friday podría tener grandes descuentos en tablets y accesorios. No es seguro, pero las tablets de Apple sufren bajadas de precio durante eventos como este, así que podríamos ver sus tres cifras más reducidas.

Tienes nuevas opciones en un Air comparándolo con su predecesor: mayor almacenamiento, compatibilidad con el Smart Keyboard y el doble de rendimiento que en el iPad 9.7. Es un 2 en 1 para la compatibilidad y un claro ganador para la vuelta al cole.

Seguimos queriendo más. Cuando probamos el dispositivo, iba con iOS 12, que es muy limitado para el post-PC de Apple. Es compatible con la multitarea, sí, pero muchas veces es mejor un MacBook para las tareas más complicadas. También funciona con el Apple Pencil (no el de segunda generación), y el opcional Smart Keyboard no es como el de un MacBook, lo cual hace difícil escribir de noche.

Los iPads han llevado tradicionalmente iOS como los iPhones, pero después de haberlo probado, Apple su propio sistema operativo para el iPad, llamado iPadOS. No lo hemos probado en este iPad, pero lo hemos usado con otras tablets y funciona genial.

Este nuevo sistema operativo convierte a los iPads de iPhones grandes a casi Macs, con funciones de control por gestos y márgenes mejorados. Mira la sección del iPadOS para encontrar todo lo que necesitas saber sobre este nuevo sistema operativo.

Más que nada, el iPad Air 3 (2019) es una versión comprimida del iPad Pro de 2017 que Apple dejó de vender. Es casi idéntico en apariencia y con una batería similar de 10 horas. Solo tiene cambios internos y la gran diferencia frente al Pro: su precio.

Puedes mirarlo como al bicho raro de la familia, pero también es el iPad más barato con poder y funcionalidades 2 en 1.

Análisis de precios

Este iPad Air (2019) cuesta 549€

El iPad 9.7 está a 399€

El iPad Pro empieza a partir de 879€

El lanzamiento del iPad Air (2019) fue el lunes 25 de marzo, siguiendo una rueda de prensa fuera de lo común el lunes 18 de marzo.

Su precio de venta es complicado. Cuesta menos que lo que costó de salida el iPad Pro 10.5 (2017), pero lo mismo que el Pro de dos años si consideras las rebajas actuales. ¿Hay alguna diferencia entre los dos? Alguna. El Air tiene mejores especificaciones internas y soporte para la eSIM, pero solo dos altavoces comparando los cuatro del antiguo Pro.

El iPad 9.7 (2018) es un competidor real (y se vende en todo el mundo). Cuesta 349€ y vimos una bajada a 249€ durante el Black Friday. Era una buena oferta, compré dos para mis padres, aunque ellos lo usan más para leer. Lo mismo aplica al pequeño iPad mini (2019) que empieza en los 449€.

El iPad Pro 11 y 12.9, al otro lado del espectro, empiezan por 879€ para el modelo de 11 pulgadas. Son la única alternativa al Air con productividad 2 en 1. El iPad Air (2019) termina siendo la respuesta más barata de Apple con soporte para el Smart Keyboard.

Pantalla

La pantalla de 10.5 pulgadas con bordes reducidos es mejor que la del iPad de 9.7 pulgadas

La pantalla laminada marca la diferencia para dibujar con el Apple Pencil

Este es el primer iPad con una pantalla retina de 10.5 pulgadas con bordes reducidos, y hemos descubierto que es una gran mejora frente a la tablet de Apple de 9.7 pulgadas o los 'no-Pro' que usamos en el pasado. Esto es en gran medida por la pantalla laminada y la gama de colores P3.

Su panel laminado significa que no hay casi espacio entre el cristal y el panel LCD de abajo. La pantalla está colocada a presión contra el cristal y hace que el color sobresalga. Es difícil no notar la diferencia con un iPad más barato, y es genial dibujar con el Apple Pencil tan directamente en la pantalla.

Hemos notado más amarillo en la pantalla del iPad, y es porque Apple usa tecnología TrueTone para adaptarse mejor al ambiente. Sin este ajuste activado, la pantalla se ve muy azul comparada con la oficina de TechRadar, por ejemplo. Fuera, hemos agradecido que lleve una capa anti-reflectante exclusiva del nuevo Air y todos los modelos Pro.

Los nuevos bordes reducidos del iPad Air, la pantalla laminada, la gama de colores más amplia y la capa anti-reflectante deben ser suficientes para convencer a la gente de que compre este iPad por encima del iPad de 9.7, que no tiene nada de esto.

Diseño

Diseño anticuado pero con reliquias: Touch ID y jack de auriculares

Es el iPad no-Pro más fino hasta la fecha

Colores: plata, oro y gris espacial

'Este es el nuevo iPad Air', le he dicho a mis compañeros esta semana. ¿Su reacción? '¿En serio? No parece que sea el nuevo.' Me fui hasta avergonzado (pero totalmente de acuerdo). No te lo compres esperando grandes cambios del iPad tradicional. No sorprenderá a nadie tanto como lo hizo el iPad Pro 11 y el iPad Pro 12.9.

Pero tiene algunas características favoritas para los fans que no tienen los Pro: jack de 3.5mm para auriculares y el siempre fiel botón Touch ID. Y el tamaño, aunque algo similar a los iPads de 9.7 pulgadas, permite usar el Smart Keyboard de Apple (el mismo que usa el iPad Pro 10.5).

Es el iPad no-Pro más fino de Apple con 6.1mm (el Pro tiene 5.9mm y el iPad 9.7, 7.5mm), y solo pesa 456g. Su apodo 'Air' realmente quiere decir algo, pues solo el iPad mini (2019) es más ligero con 300,5g que cualquier otro iPad en venta.

En la parte inferior de este iPad está el lightning de toda la vida (los Pros nuevos usan USB-C). Está bien el diseño para lo que ya tienen cables lightning, pero los usuarios con MacBook están preparados para el futuro con el USB-C. Nos parece que la gran ausencia son los cuatro altavoces del iPad Pro 10.5 (2017). Solo hay dos altavoces en este iPad.

El iPad Air 2019 viene en plata, oro y gris espacial (el último con un frontal negro, y los otros en blanco). Nuestro modelo en oro se parece al oro rosa o cobre. A pesar de eso, el oro rosa no es una opción en este iPad. De hecho, no lo es ya en ningún iPad.

Smart Keyboard

Smart Keyboard se conecta fácilmente sin bluetooth

Tiene diseño unibody y es resistente a derramamientos y al agua

No tener teclas retroiluminadas hace difícil escribir de noche

La compatibilidad con el Smart Keyboard es la razón para querer el iPad Air sobre el iPad 9.7 de precio tentador que solo funciona con teclados Bluetooth. Es una de las cosas que no puedes dejar pasar si estás buscando productividad 2 en 1 en un iPad.

Este es el iPad más barato con el Smart Connector de Apple, que conecta magnéticamente el teclado de tela al cuerpo del iPad (apaisado). No necesitas toquetearlo para poderlo conectar como otros teclados bluetooth de terceros.

Estás obligado a usar teclas de poco recorrido, lo cual es una ventaja si estás acostumbrado a MacBooks o Magic Keyboards de Mac. Lo que es diferente en este teclado es que es de una sola pieza con 64 teclas grabas a láser. Suena bien, y tienen muchos beneficios: son resistentes al agua y las salpicaduras, incluso a las migas. He comido croissant a propósito en el iPad Air (para hacer pruebas) y simplemente ha volado todo lo que no ha acabado en mi boca. En contraste con muchos MacBooks que he llevado a reparar a la Apple Store porque una sola miga se ha quedado atrapada bajo el delicado teclado mariposa.

El Smart Keyboards viene con un precio alto: 179€, y está comprometido. No se pueden modificar las teclas o los atajos del teclado; me habría encantado cambiar comando y control como en el Mac, porque darle a esas teclas es muy raro en el iPad. iOS 12 no tiene nada parecido a esto.

También me duele que el Smart Keyboard no sea retroiluminado (todavía). Es una queja que tuve en el análisis del anterior iPad Pro, y usaba el iPhone 6S Plus para iluminar las teclas por la noche. Hoy, hago lo mismo con el iPhone XS Max: 'oye Siri, enciende las Philips Hue' le digo al HomePod. Este iPad Air está diseñado para ser usado en todo tipo de situaciones.

Apple Pencil

Usa el Apple Pencin de 1ª generación, en vez de el de 2ª, exclusivo del Pro

Fácil de perder por su forma, y cargarlo con el lightning es raro

Sigue teniendo buena sensibilidad a la presión para dibujar y tomar notas

Cada iPad que vende Apple ahora es compatible con el Apple Pencil, y este es el primer iPad Air en hacerlo. Pero solo funciona con la primera generación y el Logitech Crayon.

Eso significa que no es compatible con el Apple Pencil de segunda generación, que fue lanzado con el iPad Pro 11 y iPad Pro 12.9. No tiene carga magnética, ni diseño plano (el de primera generación rueda hasta caerse de la mesa), emparejado automático y control por gestos como el 'tap to wake' y doble tap para cambiar de herramienta.

Cargar el Apple Pencil de primera generación sigue siendo precario, con su conector lightning que va al iPad Air. Puede romperse fácilmente y es más pesado que su hermano pequeño. Es la mayor decepción del iPad Air, principalmente porque se cayó de la mesa varias veces mientras escribíamos esto.

Las buenas noticias son que el Apple Pencil original es más barato y tiene la misma capacidad de respuesta en el iPad que el de segunda generación. Dibujar en el iPad Air no tiene lag, y puedes crear líneas más gruesas aplicando más presión y sombrear doblando el Pencil. Es nuestra manera favorita de tomar notas en capturas de pantalla.

Rendimiento

Mismo chip A12 que encontramos en el iPhone XS y iPhone XS Max

Duplica el rendimiento del iPad 9.7 (2018) más barato

Configuraciones de 64 y 256GB de almacenamiento

La verdadera razón para comprar este iPad Air es la que se esconde bajo su pantalla laminada repleta de colores. Es uno de los iPads más potentes, rivalizando con algunos de los mejores portátiles de hoy en día.

Duplica el rendimiento del básico iPad 9.7 (2018), según nuestros tests, ofreciendo otra ventaja a quien busque productividad seria con una inversión a largo plazo. Está equipado con el chip de Apple A12 Bionic, el mismo que montan el iPhone XS y el iPhone XS Max.

El chip sacó una puntuación de 11.575 en el importantísimo benchmark multi-core. De todas las tablets, solo ha sido superado por el iPad Pro 11 y el iPad Pro 12.9, que tienen el A12X Bionic y 17.845 puntos. El iPad 9.7, que es de la era del iPhone 7 con el A10 Fusion, nos dió 5.786 puntos. También es mejor que el iPad Pro 10.5 de hace dos años con 9.326 puntos.

Esa diferencia en rendimiento se traduce en dos cosas importantes: más velocidad para las apps y el multitarea, y mucho futuro por delante para el iPad Air. El básico viene con 64GB, que está bien, y el tope son 256GB, más aceptables por algo más de dinero, Lamentablemente, no hay opción de 128GB para satisfacer las necesidades de los que se quedan en medio.

Software

Nuevas herramientas para tomar notas y monitorear el Tiempo de uso

La multitarea ha llegado, pero es la mayor limitación del iPad

No hay soporte para ratón o un verdadero dock para cambiar de apps

El iPad Air va con iOS 12, y hace que la navegación por 'ordenador' de Apple sea mejor que en iOS 11 y en iOS 10, pero seguimos esperando a iOS 13 para cambiar realmente las cosas.

Cambiar de apps deslizando desde abajo ocupa un par de gestos, pero una vez que te acostumbras, es más fácil que poner dos apps al mismo tempo con Split View. Simplemente no vas a encontrar un dock permanente abajo o soporte para ratón.

El Smart Keyboard de Apple hace del iPad Air nuestro favorito para tareas simples como escribir análisis. También está bien para controlar luces y demás con HomeKit en nuestra smart-home a través de la app Apple Home. Pero para tareas más complejas con tabulador ('¿Cuáles eran las especificaciones del antiguo iPad?'), al final echamos mano del Mac.

Nos hemos acostumbrado a usar el Apple Pencil y sus nuevas opciones como poder hacer una captura de pantalla e instantáneamente escribir sobre ella. Cambiar el grosor y el color del boli también es más fácil que nunca.

iOS 12 también es una pequeña mejora que hay que mencionar: el rediseño de la app de Apple 'Noticias', más información sobre la batería, tiempo de uso (ideal para padres que quieren saber cuánto cogen el iPad sus hijos) y compatibilidad con gestores de contraseñas de terceros.

Batería

10 horas de batería, aunque dura un día con uso intermitente

Cargas rápidas con el cable lightning a USB-C

Apple tiene una línea de diversos iPads ahora, pero hay algo interesante: todos duran lo mismo (10 horas de navegación por web con wifi, viendo vídeos o escuchando música).

Eso refleja lo que vimos usando el nuevo iPad Air. Aún así, depende de cómo hagas uso de él. La duración en standby es increíble, así que un uso intermitente durante el día permitirá más de 24 horas con el iPad. Con uso infrecuente, puede durar hasta una semana en standby.

Sin sorpresas, cuando abríamos cosas, jugábamos a juegos RA y usábamos el iPad como un portátil, la batería cayó. En Mail y editando fotos es donde vimos más pérdidas que con ninguna otra app, según el menú nuevo de batería. Así, como teníamos el iPad Wifi + Celular, notamos un gasto de batería bastante más fuerte por la tarjeta SIM. El modo ahorro de energía realmente ayuda en estas situaciones.

Las mejores noticias son que este iPad Air es el primero con carga rápida. Ha sido una exclusiva del Pro hasta hoy (cada Pro excepto el iPad Pro 9.7), así que no lo encontrarás en el iPad 9.7 más barato. El iPad Air de 2019 pudo cargarse al 17% en 15 minutos y al 32% en 30 minutos cuando usamos el cable lightning a USB-C en el MacBook Pro (estaba cerca). Tardó dos horas y 28 minutos en cargarse completamente, que no está nada mal.

Tasa de carga (con carga rápida) desde 0%

15 mins: 17%

30 mins: 32%

45 mins: 47%

60 mins: 63%

75 mins: 79%

90 mins: 86%

105 mins: 92%

120 mins: 96%

135 mins: 98%

100% en 2h 28m

Tampoco tardó mucho el iPad Air en volver cuando tuvimos que echarle el cable. Aunque se vende por separado, el USB-C a lightning es imprescindible si quieres usar tu iPad Air frecuentemente.

Cámara

Hace muy buenas fotos de 12MP (para ser una tablet)

Misma cámara trasera que el iPad 9.7, pero mejor cámara delantera

No la compares con tu nuevo iPhone

El iPad Air hace fotos respetables para ser una tablet, pero no las puedes comparar nunca con tu smartphone, y puedes volverte loco mirando a una pantalla de 10.5 pulgadas para hacer una foto.

Lo pillamos, hay gente que quiere buenas cámaras para el proyecto del cole o el trabajo, y a la gente mayor le gusta ver las fotos bien grandes en el iPad. Hay nicho. Para ese tipo de razones, la cámara trasera del iPad Air captura fotos de 8MP con una apertura f/2.4, la misma que el básico iPad 9.7.

¿Para quién es?

Buen rendimiento a precio razonable

Duplica el rendimiento del iPad 9.7, e iguala el de algunos portátiles. No llega a los niveles del iPad Pro, pero la velocidad por este precio vale mucho la pena.

Estudiantes que quieren una tablet 2 en 1

Esta tablet es fácil de emparejar con el Smart Keyboard de Apple, y lo hace ideal para tomar notas, enviar correos y hacer tareas durante las clases.

Quieres el iPad más barato para ser productivo

Los iPad Pros son demasiado caros para mucha gente, pero el iPad 9.7 es una tablet de 'solo lectura'. Este iPad te da productividad sin destrozar la cuenta del banco.

¿Para quién no es?

Buscas el iPad más barato

Es el iPad más barato para productividad, no el más barato en general. Los usuarios casuales se servirán bien con el iPad 9.7, que es el más barato sin ofertas (a veces las hay).

Quieres soporte completo para el Apple Pencil

El soporte solo para el Apple Pencil de primera generación es el fallo más grande teniendo ya fuera la segunda generación con gestos y carga magnética. Además el Apple Pencil original se cae rodando de la mesa.

Necesitas productividad a nivel de portátil

Tiene la velocidad, pero el software no le lleva a una multitarea supersónica, el teclado no se ilumina y no hay soporte para un ratón. iOS 12 está capado en productividad.

Competidores