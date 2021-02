El nuevo iPad Pro 2020 es otra tablet que impresiona (como los modelos de 2018). Estos dispositivos fueron potentes, hábiles y con un montón de mejoras tecnológicas, y el nuevo iPad Pro lo tiene todo. De todas formas, a parte de un poco más de potencia, una nueva tecnología en la cámara que por ahora tiene pocos usos y unas mejoras que también tendrán los antiguos modelos, no se siente como un dispositivo totalmente actualizado.

Actualización: ya está disponible el iPadOS 14, la nueva versión de su sistema operativo diseñado para iPad, y el iPad Pro (2020) lo ha recibirlo. Si eliges esta tablet, ten en cuenta que tendrás que descargarte el software.

Los grandes cambios de Apple para el iPad Pro vinieron en 2018: el diseño, la tecnología y los accesorios recibieron grandes actualizaciones.

Han puesto el iPad Pro en un nuevo terreno, y mientras que algunos sintieron que el cambio al diseño industrial no era del todo atractivo, realmente parecía que Apple estaba aportando algo de innovación a la gama.

De todas formas, dos años después de la nueva actualización, el iPad Pro de 2020 no añade mucho. Hay una cámara que mejora bastante en profundidad, más potencia bajo la carcasa, micrófonos con calidad de estudio... Pero hasta ahí llega la cosa.

Apple ha incrementado el almacenamiento base hasta los 128GB del modelo de entrada sin subir de precio, pero el otro punto fuerte (el Magic Keyboard con un trackpad incorporado) no estará aquí hasta mayo, y también lo soportarán otros modelos de iPad Pro más antiguos.

Hemos estado escribiendo este análisis con el iPad Pro de 12.9 pulgadas y todavía estamos probando algunas características. Abajo puedes leer nuestras primeras impresiones en detalle, pero hasta que no probemos la batería y la cámara en profundidad no podremos dar una nota definitiva.

Fecha de salida y precios del iPad Pro

(Image credit: Apple)

Los nuevos iPad Pro fueron anunciados el 18 de marzo de 2020, y se pueden pedir ya en la tienda Apple. El iPad Pro actual salió a la venta el 24 de marzo 2020.

¿Cuánto cuesta el iPad Pro de 2020? Depende de si quieres la versión de 11 pulgadas o la de 12.9, y el espacio de almacenamiento que quieras; también puedes incluir datos móviles, lo que sube bastante el precio.

Bajo hemos adjuntado una lista con precios para los modelos de solo Wi-Fi:

Precios del iPad Pro 2020 iPad Precio iPad Pro 11 128GB 879€ iPad Pro 11 256GB 989€ iPad Pro 11 512B 1.209€ iPad Pro 11 1TB 1.429€ iPad Pro 12.9 128GB 1.099€ iPad Pro 12.9 256GB 1.379€ iPad Pro 12.9 512GB 1.599€ iPad Pro 12.9 1TB 1.819€

¿Cómo comparamos el iPad Pro con un portátil?

(Image credit: Future)

Como hemos mencionado arriba, una de las grandes mejoras es el Magic Keyboard, una experiencia de escritura 'decente' que acerca el iPad Pro al MacBook, y cuestiona el grado de diferencia que tiene Apple para distinguir su tablet del portátil.

De todas formas, ese teclado, que viene con un trackpad, no estará disponible hasta dentro de unos meses, y limita bastante el atractivo del nuevo iPad Pro.

De todas formas, el iPad Pro 2020 es una tablet muy mejorada por una simple razón: iPadOS 13.4, que trae soporte para trackpads y ratones (como has adivinado, el Magic Keyboard viene con uno).

Donde antes tenías que buscar un ratón compatible con iPadOS 12 (lo cual implicaba que el mismo hubiera salido en 2019) y habilitarlo en 'Accesibilidad', ahora la funcionalidad está totalmente interiorizada. El cursor es un pequeño círculo que se mueve por la pantalla, en lugar de tener que darle un empujoncito con el dedo, desequilibrando el iPad, lo cual era bastante incómodo.

Apple también avisa que no es el mismo cursor que el de macOS, porque se quiere diferenciar claramente de un cursor de texto cuando estamos sobre alguno de ellos.

El 'punto precioso', ese el nuevo cursor (Créditos de la imagen: TechRadar) (Image credit: TechRadar)

Primero, no se convierte en un cursor cuando debe hacerlo (ni en Pages, su propio procesador de documentos, ni en Google Docs); y segundo, no hemos visto por qué es tan diferente de un ratón normal en un portátil normal.

Hay unos puntos buenos también: cuando el cursor está en una opción, puedes señalarla en vez de desplegarlas todas (pero Apple tampoco es que haya inventado la rueda con esto).

Usamos el Magic Trackpad para navegar, un dispositivo separado que tiene la misma funcionalidad que el Magic Keyboard, y los gestos son intuitivos: moverse para mover el cursor, dos dedos para ir arriba y abajo, tres para volver al menú, etc.

Si has usado un trackpad de Mac, te sentirás como en casa al momento; y si no lo has usado, también tiene un punto de emoción y utilidad tener soporte para un ratón en el iPad Pro.

De todas formas, el mayor problema, además de los anteriormente mencionados, es que muchas aplicaciones no acaban de cuajar todavía con el puntero (todavía están en pañales) y este solo se siente como otra manera más de interactuar con ellas, en lugar de mejorar la experiencia.

Son solo eso: aplicaciones. No están totalmente optimizadas como para un escritorio, e incluso algunas webs en Safari (que soportan versiones de escritorio) no son tan fáciles de interactuar en el nuevo iPad Pro como si fuera un portátil.

El soporte para el ratón es una buena noticia, por supuesto, pero no lo hemos visto tan fluido o intuitivo como si fuera el de un portátil. Esto tiene que ver con el hecho de que las aplicaciones no están hechas para beneficiarse de él todavía, pero en términos generales es muy similar a una versión de escritorio.

El cursor cambia para señalar distintas opciones, como aquí en el caso de la 'B'. (Image credit: TechRadar)

Seguimos queriendo usar el portátil para hacer un uso más intensivo como abrir hojas de cálculo pesadas, o cuando navegamos por una web que en Safari no carga correctamente. Es bueno para escribir, y la mejora del ratón es muy útil, pero no va a reemplazar a un portátil de toda la vida.

Todavía existe soporte para el nuevo Apple Pencil, así como para el Smart Keyboard Folio. El último, que muchos usuarios reemplazarán por el Magic Keyboard (que es más caro), sigue siendo bueno para escribir, pero cada vez que escribimos durante mucho tiempo seguimos echando de menos el nivel de recorrido de tecla de un teclado normal.

Potencia: el chip A12Z Bionic

Había rumores antes de la salida del iPad Pro 2020 que decían que sería solo un 1% más rápido que los anteriores iPads de 2018.

El truco de mucha gente, que quiere el iPad Pro para poder hacer de todo, en lugar de la gente profesional que lo quiere para editar fotos y música, está en saber verdaderamente cuán rápido es.

(Image credit: Future)

El iPad Pro de 2018 era potente, y el nuevo modelo no lo es mucho más. Lo hemos probado en nuestras apps benchmarking, y nos dimos cuenta de que en GeekBench 5 solo el multi-core ha mostrado una tímida mejora.

En la aplicación 3DMark Sling Shot, que exprime el rendimiento gráfico al máximo, podemos decir que el nuevo A12Z Bionic ha cumplido las expectativas.

Ha sido capaz de mostrar gráficos renderizados en 3D, y de hecho el iPad Pro 11 falló dos veces antes de pasar la prueba, aunque con una nota más baja.

(Image credit: Future)

La experiencia global usando ambos modelos de 2018 y 2020 es idéntica: abrir y editar fotos, navegar por internet y moviéndonos por la tablet en general ha sido igual de fácil en ambos dispositivos, así que no hay una mejora de potencia tan notoria de uno a otro, a no ser que seas un usuario 'supremo'.

La cámara del iPad Pro 2020: aterrizan el ultra gran angular y el LiDAR

Podemos discutir, teniendo en cuenta que la mejora en potencia del nuevo iPad Pro 2020 es diminuta, que la cámara es la única mejora de la que vale la pena hablar (pero, de nuevo, no sabemos si es verdaderamente una mejora).

Ahora hay dos sensores en la parte trasera, y puedes ampliar el horizonte gracias al nuevo ultra gran angular, así como hacer fotos en modo 'normal'. Los sensores son de 10MP (f/2.4) y 12MP (f/1.8) respectivamente pero ninguna de ellas va a rivalizar con un móvil en calidad de imagen.

La calidad de las imágenes a plena luz es simplemente normal, aunque no cuentan con el procesado con poca luz como en los iPhone 11 y 11 Pro, lo que significa que las instantáneas serán más oscuras, aunque lo suficientemente brillantes, mostrando una gran cantidad de grano y procesado.

(Image credit: Future)

No nos gusta usar el iPad como cámara, pues es bastante incómodo en lugares donde hay mucha gente, pero hay algo bonito en tener un visor para ayudarte a hacer una buena foto.

Podemos hacernos una idea de cómo beneficia esto a los profesionales (por ejemplo los constructores e ingenieros) porque tienes una buena idea de lo que fotografías.

De todas formas, el modelo de 12.9 pulgadas que hemos probado es demasiado grande para hacer fotos cómodamente, y el nuevo sensor LiDAR todavía tiene un uso limitado aquí.

De hecho, sólo podemos usar la app 'Medidas', que usa realidad aumentada para averiguar lo que miden las cosas que puede ver. A pesar de que iba mejor en los modelos anteriores y no requería la misma calibración, ha sido lo más sorprendente de entre todas las cosas que puede hacer el nuevo iPad Pro 2020.

Estamos deseando ver lo que pueden hacer las nuevas apps con el sensor LiDAR y hacernos una idea de lo que realmente puede hacer el iPad Pro 2020. Pero por ahora simplemente tienes una cámara que puede hacer zoom-out, fotos con gran angular y poco más.

Diseño, pantalla y altavoces

(Image credit: Future)

Como puedes observar, el nuevo iPad Pro 2020 es casi idéntico, visualmente, al de 2018: comparte el mismo diseño industrial y la pantalla, con los marcos reducidos.

No es un diseño que nos haya enamorado, teniendo en cuenta los gruesos bordes que olvidan al iPad 10.2, pero es muy cómodo en peso y su chasis de aluminio hace sentir que tienes entre las manos una tablet por la que merece la pena pagar.

Los cuatro altavoces repartidos alrededor ofrecen un buen sonido y bajos. No son de clase industrial, pero es una buena tablet para ver películas o escuchar música por casa. Podemos decir que puede competir con un altavoz portátil.

La pantalla (la de 12.9 pulgadas que hemos probado) es igual que la del iPad Pro de 2018, lo que significa tecnología TrueTone, 120Hz y una resolución por píxel impecable.

Sin meternos en materia, la pantalla TrueTone es capaz de captar la calidad del color y la luz a tu alrededor para que el contenido que veas sea más cómodo para tus ojos, mientras que la fluidez hace que el uso de la tablet, navegar por internet y ver las redes sociales se note muchísimo más pulido.

De todas formas, el HDR todavía falla, una característica que podría hacer que la tablet valiera la pena mientras ves películas (podría ser una mejora notable, pero parece que Apple todavía no la quiere traer).

Primeras conclusiones

(Image credit: Future)

Aunque todavía no hemos podido completar nuestros análisis exhaustivos del nuevo iPad Pro de 2020, no hemos visto demasiadas mejoras en la tablet de alta gama de Apple.

La potencia ha mejorado, pero no demasiado, y el diseño y la pantalla de la tablet, aunque son muy buenas, son las mismas que el modelo de 2018.

Nos ha gustado el hecho de que hayan añadido soporte para el ratón en el nuevo iPad, pero necesita optimización de los desarrolladores para que los usuarios puedan sacarle partido. La cámara trasera, que usa la tecnología del sensor LiDAR por primera vez en un dispositivo Apple, es capaz de sacar buenas fotos, pero en el modo noche nos habría gustado ver algo similar al iPhone 11.

Sigue siendo una tablet impecable de Apple, comparada a lo que hay en el mercado, y es una muy buena opción para aquellos que necesitan un dispositivo más orientado a lo profesional.

Aún así, puedes seguir optando por el modelo antiguo de 2018 del iPad Pro, que ahora es más barato, y teniendo en cuenta que ambos tienen soporte para un ratón y el nuevo Magic Keyboard, es difícil decir qué nos convence del iPad Pro 2020 que el anterior modelo no pueda ofrecer.