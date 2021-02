Análisis: iPad 10.2 (2020)

El nuevo iPad 2020 es una buena opción como nuevo iPad, aunque su mejora sea escasa con respecto al modelo anterior. Viene con un procesador más rápido y adaptador de carga rápida de 20W en la caja, al que se le suman ventajas como soporte para el Apple Pencil y el Smart Keyboard. Lo mejor de todo es el precio, que no ha cambiado de un año a otro, haciendo de esta la mejor compra para aquellos que no necesitan el iPad de mejores prestaciones.

Análisis en dos minutos

El nuevo iPad 2020 es la mejor versión de entrada para un iPad de Apple, y aunque no se diferencia mucho de su hermano mayor, el iPad 2019, juega un importante papel ahora que el iPad Air se ha encarecido. Llegados a este punto, el nuevo iPad 2020 es el que recomendaríamos a un usuario medio.

Su valor, no sólo su precio, es clave para comprar el iPad 2020 de 10.2 pulgadas, porque comparte muchas características con iPad más caros: acceso a los mismos juegos y aplicaciones, compatibilidad con el Apple Pencil y el Smart Keyboard, y soporte para iPadOS 14.

Marca un claro contraste frente al nuevo iPad Air 4, que compite con un diseño renovado, una pantalla laminada de 10.9 pulgadas para los más creativos, y un rendimiento superior. Parece tentador, pero la diferencia de precio entre el iPad de salida y el de gama media se ha hecho más amplia que en años anteriores. Aunque parezca que el nuevo iPad 2020 es aburrido y monótono, mantiene su apuesta por el valor de lo que siempre ha funcionado.

Y hay un par de cosas que lo convierten técnicamente en el 'iPad 8'. En la caja viene un adaptador de corriente de 20W para carga rápida USB-C a Lightning, y lleva consigo el procesador A12 Bionic, que asegura fluidez y rendimiento durante varios largos años.

El soporte para el Smart Keyboard y el Apple Pencil (se venden por separado) aumenta el valor del iPad 2020, así como su batería de 10 horas de uso. Además tenemos el sistema operativo: iPadOS 14, que merece todo el reconocimiento, con nuevas características - Scribble en particular - que ayudan a que valga la pena comprar el lápiz de Apple.

En los puntos débiles, el almacenamiento empieza con 32GB, muy escaso - tendrás que comprar el modelo de 128GB si quieres guardar y editar fotos y vídeos. Aún así es difícil no sorprenderse con este iPad 'básico' si no te puedes permitir un iPad Pro o un iPad Air.

Tu visión sobre el nuevo iPad 10.2 (2020) dependerá de cómo hayas seguido la evolución de los iPad. Los fans de Apple lamentarán que el iPad más barato no se haya renovado como se esperaba, excepto por la mejora en un procesador más potente y eficiente.

De todas formas, aunque es comprensible anhelar un cambio, los revolucionarios están en el tope de gama, el iPad Pro, que cuesta más de mil euros en algunos casos, así que el iPad 10.2 está diseñado para usuarios menos exigentes.

Este es un iPad para aquel que no ha comprado un iPad en mucho tiempo y quiere una opción nueva y (relativamente) barata, y para aquellos que quieren comprar su primer iPad. El propósito de Apple es que la mayoría de la gente compre el último modelo - por eso optan por un buen procesador e incluyen el cargador de 20W - antes que ir a por un modelo antiguo de otro vendedor.

(Image credit: Future)

Precio y fecha de salida del nuevo iPad 2020

El iPad (2020) parte de 379€ para la versión de 32GB, pero sube bastante de precio si quieres la versión de 128GB, conexión móvil, o ambas. La variante de 128GB sin conexión móvil cuesta 479€.

Es un precio razonable, especialmente si la comparamos con el iPad Pro, o incluso el iPad Air 4, que parte de 649€ - y acaba de salir, así que no esperes ver un descuento por el Black Friday.

El iPad 10.2 (2020) salió el 18 de septiembre, así que si quieres ir directo al grano y comprar uno, es tu momento. Puedes comprarlo directamente de Apple o desde los principales vendedores.

(Image credit: Future)

Diseño

El nuevo iPad no es tan nuevo en lo que a diseño se refiere. De hecho, parece exactamente el mismo iPad de 2019, y no quiere decir algo malo. El diseño es más que suficiente para el precio que tiene, aunque parezca antiguado cuando lo comparamos con el iPad Air o el Pro.

Tiene una pantalla de 10.2 pulgadas - encontrarás más información sobre ella más abajo - con marcos grandes. En el lado superior se encuentra la cámara selfie, mientras que el lado inferior se reserva para el botón de inicio con el Touch ID.

Esto no es que sea la última tecnología biométrica como puede serlo el Face ID del iPad Pro, pero funciona correctamente y te da la opción de desbloquear tu tablet con un dedo. Va bastante rápido y fiable en las pruebas que hemos hecho.

Hay cierta escasez en el diseño, como lo hay en otros sitios. Este iPad tiene dos altavoces situados abajo y en la misma dirección - funcional, pero no tan buenos como los estéreo. Asimismo, el conector Lightning parece ya anticuado, con el iPad Pro y el Air usando ya un USB-C como un buen 'ordenador' para asegurar compatibilidad con muchísimas tareas.

El Air y el Pro también son más portátil que tablet gracias al Magic Keyboard, con trackpad y teclado físico, en lugar del rudimentario Smart Keyboard. De todas formas, el buscas un iPad que te permita escribir, leer escritos a mano, hacer bocetos e interactuar con un ratón, el nuevo iPad 10.2 puede hacerlo todo.

Se venden en plata, gris espacial y oro, las mismas opciones que hace años. Tendrás que comprar el Air para tener los nuevos azul cielo, oro rosa o verde. Sus dimensiones son de 250.6 x 174.1 x 7.5mm, la versión con Wi-Fi pesa 490g y la variante con datos móviles 495g.

El diseño del nuevo iPad no es admirable, y se queda un poco antiguo en ciertos aspectos, pero teniendo en cuenta su precio no es una gran sorpresa que Apple haya mantenido el diseño un año más - y no vas a estar más de acuerdo.

(Image credit: Future)

Pantalla

Como has podido ver en el título, el nuevo iPad tiene una pantalla de 10.2 pulgadas.

Parece que Apple ha optado de nuevo por esta diagonal después de subir de las 9.7 a las 10.2 pulgadas en la generación de 2019. Estás ganando una modesta media pulgada si estás actualizando un iPad 2018 o anterior.

Apple también ha aumentado el brillo a 500 nits, lo que se hace notar cuando lo comparamos con el iPad del año pasado. Puede que no lo notes comparándolos codo con codo, pero es una mejora útil si usas el iPad en exteriores y de día.

Lo que no tiene es la fantástica pantalla laminada Liquid Retina de Apple, vista en los modelos más caros de iPad. Ah, el iPad 2020 tiene una resolución finísima de 2160 x 1620, aunque la tasa de refresco se queda en 60Hz en vez de 120Hz, y la pantalla LED no está tan lograda como los cristales de los tope de gama.

Hay un hueco considerable entre el panel y el cristal y, más que nada, eso es lo que hace el iPad Air de 10.9 pulgadas y el Pro de 12.9 mejores opciones para quien quiere ir serio con los bocetos y el Apple Pencil. Cualquier usuario medio buscando un iPad barato no se daría cuenta.

(Image credit: Future)

Especificaciones, rendimiento y cámara

El iPad 10.2 ha actualizado su procesador A12 Bionic, si lo comparamos con los últimos dos modelos. No es lo último de la compañía, con la primera serie Z debutando en el iPhone XS y el iPhone XR, pero es una buena apuesta frente a la generación de iPads con el A10 Fusion.

¿Qué quiere decir esto? Significa mejor rendimiento en el nuevo iPad, aunque no vaya a ser un golpe en la mesa - esta tablet no será tan rápida como el iPad Air 4, que monta el A14 Bionic, o los iPhone más recientes.

Con todo, el nuevo iPad es lo suficientemente rápido en todo lo necesario. Las aplicaciones cargan muy bien, y no hemos experimentado ningún lag mientras la hemos usado.

Si buscas multitarea - algo que ahora es posible gracias a iPadOS - puedes notar que el iPad es un poco más lento, pero seguirá siendo capaz de hacer todo lo que quieras. Se piensa que la tablet tiene 3GB de RAM, aunque todavía está por confirmar por parte de Apple.

Viene con opciones de almacenamiento de 32GB o 128GB, y no hay ranura microSD así que la opción que elijas será así para siempre. Si planeas descargar muchas aplicaciones y no quieres quedarte sin espacio, te recomendamos que vayas a por la versión de 128GB.

Para aquellos que busquen más espacio aún necesitarán el iPad Pro, donde disponen de iPads con 256GB, 512GB o incluso modelos de 1TB. El nuevo iPad Air tiene tamaños de 64GB o 256GB.

La cámara nunca será algo reseñable de una tablet. Apple lo sabe y no ha hecho grandes esfuerzos para su nuevo modelo.

No te va a proporcionar una fotografía similar al iPhone, pero sí es válida para hacer streaming de vídeo, hacer fotos para una aplicación o disparar rápido siempre que tengas la pizarra cerca.

Apple ha incluido un sensor de de 8MP en la parte de atrás con una apertura de f/2.4. Estas fotos se ven nítidas y con colores fuertes, pero tampoco vamos a sorprendernos si tienes un móvil que tenga una buena cámara.

En la parte delantera hay un sensor de 1.2MP que sirve de cámara selfie, y nos hubiera gustado que Apple lo hubiera mejorado para esta generación - sabiendo el uso que hacemos estos tiempos de la videollamada, habría sido fantástico mejorarlo ahora.

Con todo, sigue siendo suficiente para hacer una videollamada, aunque no sea tan buena como una cámara web en condiciones.

(Image credit: Future)

Software

Esta tablet viene con el iPadOS 14, y es el mejor software de tablet de la compañía. Si tenías iOS en tu iPad anterior, las buenas noticias son que funciona de manera similar, aunque con algunas mejoras nuevas.

La multitarea es muchísimo mejor con iPadOS 14, y el uso general es mejor que el que nos da Android. Las aplicaciones están optimizadas para el iPad, y disfrutamos mucho los extras que nos ha incluido Apple.

(Image credit: Future)

Batería

El nuevo iPad 2020 tiene una batería duradera, y es un alivio saberlo, ya que normalmente queremos una tablet que aguante el máximo posible. Cada generación de iPad nos ha traído muy buena duración, y no hay cambios aquí al ver que nos puede durar alrededor de 10 horas viendo vídeo con una sola carga.

No sabemos cuánta capacidad tiene la batería del iPad 10.2, pero dura mucho y parece que va a ser similar a los 8827mAh que llevaba la generación anterior.

No tenemos carga inalámbrica - aunque tampoco es muy común - así que la carga por cable se mantiene, y el cargador de 20W incluido ha sido capaz de cargar el iPad muy rápido.

¿Debería de comprar el nuevo iPad 10.2?

(Image credit: Future)

Cómpralo si...

Necesitas un nuevo iPad - y si es barato, mejor

¿Se te ha roto el iPad? ¿Te va lento? ¿No es compatible con iPadOS 14? Apple tiene un iPad de entrada que no cruje el bolsillo y ofrece grandes cosas.

Quiere cargar el iPad en un abrir y cerrar de ojos

Apple incluye un cargador de 20W y un cable USB-C a Lightning con el iPad 2020, y eso es una buena noticia para lo que esperan eternamente que su iPad termine de cargar. Recicle esa base de 10W y hazle un favor a esa batería.

Dudas entre el iPad y una Android barata

La calidad difícilmente viene acompañada de una tablet Android barata. Los estándares de Apple están a años luz de la gama baja de Android, y el software está optimizado para iPad - las apps de las tablets Android son igual que las de un móvil pero en grande.

No lo compres si...

Tienes un iPad desde hace poco que ya lleva iPadOS 14

Sólo porque sea el 'nuevo' iPad de 2020 no quiere decir que vaya a ser muchísimo mejor que un modelo reciente que ya tengas. Cualquiera con el iPad de 2019 no notará la diferencia, mientras que el iPad de 2018, que también tiene soporte para el Smart Keyboard y el Apple Pencil, es también un buen dispositivo.

Vas a ir a tope con los bocetos y dibujos en el iPad

Aunque este iPad es compatible con el Apple Pencil, el iPad Air es el mínimo para lo que quieren hacer bocetos o dibujar. La serie Air tiene pantalla laminada, y parece que escribas directamente sobre el cristal, mientras que este iPad tiene un hueco importante entre el cristal y la pantalla.

El iPad Air 4 está en tu presupuesto

Siendo el nuevo iPad bueno para el bolsillo, lo cierto es que el iPad Air 4 se ve espectacular y ofrece más potencia y características: tiene marcos reducidos con una pantalla Liquid Retina de 10.9 pulgadas, Touch ID en un botón home lateral, compatibilidad con el Magic Keyboard de Apple, soporte para la segunda generación del Apple Pencil, un mejor procesador A14 y colores más llamativos.

Primer análisis: septiembre de 2020