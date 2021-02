Análisis: iPad 10.2 (2019)

El iPad 10.2 (2019) es la actualización que ha recibido el iPad con un buen precio, mayor pantalla, compatibilidad con el Smart Keyboard y más RAM. Aunque no sea muy diferente del iPad 9.7 del año pasado (que también lleva iPadOS) esta séptima generación continúa brillando.

Análisis en dos minutos

El iPad 10.2 continúa donde lo dejó su predecesor, el iPad 9.7 de 2018: ofreciendo lo mejor de Apple con un nuevo iPad a un precio extremadamente razonable (y ese precio lo bajan normalmente otros vendedores).

Este no es el último y más moderno miembro de la familia de iPads (ese es el iPad 10.2 (2020). La nueva tablet tiene el mismo tamaño que la que estás leyendo ahora, pero con unas mejoras en el interior.

Describiríamos el iPad 10.2 de 2019 con tres palabras: grande, barato y básico. Lo nuevo es que la pantalla de 10.2 pulgadas es algo superior a las 9.7 de su predecesor. Cada fracción de pulgada ayuda a que la 'pantalla dividida' de iPadOS, y las dimensiones generales del iPad se vean mucho mejor.

También tiene compatibilidad con el Smart Keyboard de Apple, que siempre funciona mejor que cualquier teclado bluetooth, sin sincronización ni carga, simplemente se pega al Smart Connector (la primera vez que aparece esta conexión en un iPad básico). Nota: el teclado se vende por separado, como el Apple Pencil, y es bastante caro.

Eso es todo. A pesar de tener más RAM en el iPad 10.2, no encontrarás más mejoras sobre el iPad 9.7 de marzo de 2018, y no pasa nada. La mayoría de la gente no necesita todo ese material premium y bordes reducidos del iPad Pro 11 y el iPad Pro 12.9, o necesita la más fina y laminada pantalla de 10.5 pulgadas del iPad Air 2019 (aunque recomendemos mucho esta versión para poder dibujar con el Pencil).

Lo que es importante es que el iPad 10.2 pueda hacer lo básico (y más de lo que puedas imaginar gracias a iPadOS). En nuestros tests, pudo con todas las apps, juegos en RA, nos enseñó la nueva pantalla de inicio, y actuó como segunda pantalla de Mac gracias a la opción 'SideCar' de macOS Catalina.

Comprar el iPad 10.2 es pan comido si lo único que necesitas es un nuevo iPad (y además vale lo mismo que el del año pasado). Eso va a ser la razón principal para prácticamente todos.

Si encuentras el modelo antigua de iPad a muy buen precio tendría sentido que lo compraras, dado que poco ha cambiado. Pero, al mismo precio, hay lo suficiente ya en este iPad actualmente para que haga brillar a las tareas más básicas.

Fecha de lanzamiento y precios del iPad 10.2

Anunciado en el evento del iPhone 11 y lanzada el 29 de septiembre

379€ para la versión de 32GB y 479 para la de 128GB:

Ya la hemos visto rebajada en otros vendedores

El iPad 10.2 fue una sorpresa en el evento de lanzamiento del iPhone 11, y su salida al mercado fue el 29 de septiembre de 2019. Empezó a enviarse a algunos el 25 de septiembre, el día siguiente a la salida de la actualización de iPadOS.

Lo más importante es lo que cuesta: el iPad 10.2 parte de 379€ para la limitada versión de 32GB, y 479€ para la de 128GB. Puedes vivir con la de 32GB si planeas pasar todo a la nube usando iCloud.

Si vas a trabajar seriamente con el iPad 10.2, como editar fotos y vídeo, recomendamos ir a por la versión de 128GB, e invertir tal vez en el Smart Keyboard de 179€, el Apple Pencil de 99€, o incluso la versión celular del iPad que parte de los 519€. Incluso para el iPad barato se puede hacer un 'full equip'.

Vale la pena señalar que durante los periodos de rebajas (por ejemplo, el Black Friday o el Cyber Monday) el precio del iPad 10.2 puede bajar un poco.

La elección estos días: el iPad mini 5 (7.9 pulgadas), iPad 10.2, iPad Air 10.5 y iPad Pro 11

Diseño

El tamaño del gran iPad Air, pero las líneas del iPad 9.7

El iPad más barato con Smart Connector para el Smart Keyboard de Apple

El Smart Keyboard funciona bien, pero es caro y carece que teclado retroiluminado

Esta es la séptima generación de iPads y muestra, con un acabado sólido, un diseño todavía familiar, como si no hubiera cambiado nada en años. Hay una carcasa de aluminio, cristal en la parte superior, y el tradicional botón home. Viene en tres colores: plata, oro y gris espacial.

La novedad este año es que Apple ha hecho su iPad de aluminio 100% reciclado, y ha crecido hasta un tamaño de 10.2 pulgadas. El alto y ancho es idéntico al iPad Air de 10.5 pulgadas del 2019 (simplemente no es tan fino y ligero como el Air).

El Smart Connector es la mejora más llamativa si quieres comprarlo. Hace que el iPad 10.2 sea el iPad más barato compatible con el Smart Keyboard de Apple, el Slim Combo Keyboard de Logitech y otros accesorios. No necesitan carga y se emparejan instantáneamente.

El iPad 10.2 usa el mismo Smart Keyboard que el nuevo Air, así que ya sabemos que seguimos enamorados aquí de sus teclas. Son resistentes al agua, las manchas, y a migas y similares. En el último análisis del iPad comimos un croissant y limpiamos fácilmente todo aquello que no llegó a la boca. Esta vez, lo mismo, pero con Doritos. De nuevo, se ha podido limpiar muy bien.

Somos reticentes al Smart Keyboards de Apple. Es caro y no tiene teclado retroiluminado. Eso hace difícil usarlo en la oscuridad (piensa en estudiantes que tienen compañeros de habitación y que tienen que terminar sus proyectos con las luces apagadas). Hay más atajos en la actualización de iPadOS, pero ninguna de las 64 teclas es personalizable como lo son las del MacBook.

Pantalla

El panel de 10.2 pulgadas ofrece algo más que el clásico de 9.7

Brillante y colorida, pero ve a por el iPad Air si quieres dibujar en serio

Hay exactamente media pulgada extra de pantalla en el iPad 10.2, y es una pequeña mejora sobre el clásico tamaño de pantalla del iPad. No cambiará tu vida o tus hábitos de consumo de contenido, pero está bien poder ver más pantalla en un iPad básico.

Lo que es importante es que Apple ha aumentado la resolución del panel LCD para mantener la misma densidad de píxeles que sus predecesores, así que continua viéndose muy bien en 10.2 pulgadas. Es colorida, brillante y soporta el Apple Pencil, siendo este último una característica del iPad de sexta generación.

Esto convierte el nuevo iPad en una elección muy buena para ver Netflix y jugar a juegos, y su aspecto de 4:3 está genial para leer. Esa media pulgada de más viene genial con iPadOS cambiando la home y añadiendo 'Split View', o si tienes macOS Catalina y su 'SideCar' te encantará convertir el iPad en una segunda pantalla para Mac.

De todos modos, vas a tener más en el iPad Air de 10.5 pulgadas si vas a usar en serio el Apple Pencil. Su panel laminado reduce el espacio entre la pantalla y el cristal, así que parece que dibujes directamente en la pantalla. La diagonal del iPad de 10.2 no está laminada a presión tan bien, así que el Pencil parece que 'flote' un poco.

Especificaciones, rendimiento y cámara

Mismo chip A10 y 32 o 128GB de almacenamiento como en el último iPad

La RAM adicional y el iOS 13 muestran pequeños avances en rendimiento

La cámara no es ideal para fotos, pero nos hemos divertido con juegos de RA

Hemos visto que el iPad 10.2 puede con las mismas apps, juegos 3D y edición de video que el iPad 9.7 en nuestros tests. No es una gran sorpresa, porque tiene el mismo chip A10 Fusion, que da potencia al iPhone 7 y al iPod touch de séptima generación.

Apple ha incrementado la memoria de 2GB a 3GB de RAM en un año, y hemos visto mejores puntuaciones de Geekbench: 5921 en el iPad 9.7 contra 6047 en el iPad 10.2. Así que el chip A12 es antiguo pero completamente adecuado para el iPad básico. Nuestro deseo es tener más almacenamiento que el de 32GB que viene de serie.

Su extra de RAM es una mejora modesta, pero lo más importante es que Apple incluye el factor 2 en 1 usando el Smart Keyboard como un portátil. Sí, tendrás mucho más poder para editar vídeo en el iPad Air y el iPad Pro, que tienen el A12 y el A12X como procesadores, respectivamente. Pero en este nivel de precio, no puedes quejarte del rendimiento.

El iPad 10.2 tiene la misma cámara trasera de 8MP que es suficiente para hacer fotos y vídeos. Pero los fotógrafos serios querrán quedarse con la del iPhone, que viene equipada con Smart HDR y evitarán usar la cámara selfie de 1.2MP que se ve muy suave y borra los fondos.

Más que ser algo importante en la tablet, la cámara actúa como una herramienta operacional para los juegos de RA. La hemos probado jugando a Pokemon Go o Harry Potter: Wizards Unite y mola bastante usar esa pantalla de 10.2 incluso en el Minecraft Earth.

iPadOS y sus apps

El nuevo iPad de Apple está centrado en la multitarea fácil

La nueva y sobrevalorada pantalla de inicio solo pone los widgets en la primera página

La app 'SideCar' hace de tu iPad la segunda pantalla del MacBook

El iPad 10.2 ofrece un primer contacto con la nueva actualización de iPadOS para mucho gente, especialmente para aquellos que pasan de un iPad 4 o un iPad Air que se quedaron con iOS 12.4.1.

iPadOS hace del soporte multi-ventana algo robusto gracias a 'Slide Over' y 'Split View' siendo más fáciles de manipular, y la nueva app Exposé te ayuda a ver todas las aplicaciones que están abiertas. Después de mucho tiempo, la habilidad de tener dos aplicaciones abiertas una a cada lado por fin es posible en un iPad.

El nuevo menú inicio tiene nuevos trucos como fijar un widget de noticias (que antes estaba a la izquierda, al lado de la primera tanda de apps). No es un cambio enorme como esperábamos con 'nuevo menú inicio', pero mirar el calendario y el tiempo tan rápido es siempre algo positivo.

El cambio más grande del iPad es uno que llega con la actualización del macOS a Catalina. Se llama 'SideCar' y hace del iPad 10.2 una segunda pantalla totalmente funcional del MacBook Pro. Hemos sido capaces de cargar Slack y Notas de nuestro monitor principal al iPad, tratándolo como segunda pantalla en una cafetería de Nueva York.

SideCar hace que llevar un iPad sea imprescindible para los que se centran en la productividad. Si siempre has querido una segunda pantalla para tu portátil mientras estabas fuera, esta es la solución que has estado esperando. Y es una solución muy barata, lo que hace al iPad 10.2 una fantástica elección para cubrir estas necesidades.

Batería

Misma batería de 10 horas navegando en internet o viendo vídeos

Logramos tres días de uso intermitente con ella

Viene con un cargador lento de la era del iPad 4 de 12W, pero usarás el Mac o el USB-C del iPhone para cargarla antes

Aquí está otra de las cosas que no ha cambiado en el iPad 10.2, y menos mal: tiene la misma fantástica batería que tenía el iPad 9.7. De nuevo logra 10 horas de vídeo o navegación, y nuestros tests lo corroboran.

Además, el iPad nos duró tres días con uso intermitente (jugando, viendo Netflix y escribiendo con el Smart Keyboard). Vimos que el porcentaje de batería bajó drásticamente cuando jugamos a juegos de RA, como es normal, pero en general aguantó medio día de trabajo (unas cuatro horas al día).

Tenemos buenas y malas noticias basándonos en las recargas: el iPad 10.2 tarda una eternidad en cargar con el cargador de 12W que incluye. Vas a necesitar 4 horas para que cargue de 0 a 100%. En una época en la que el nuevo iPhone 11 Pro viene con un cargador de 18W en la caja y tarda 90 minutos en cargar, esto parece realmente lento.

Aquí están las buenas noticias: cambiamos el cargador de 12W por el USB-C de 30W de Apple (el que viene con el iPad Pro) y tuvimos velocidades de carga mucho más rápidas. Puedes usar el de 18W del iPhone 11 Pro para que vaya rápido también.

Así que el iPad 10.2 es compatible con carga rápida, que es algo que vimos con el iPad Air y el iPad mini 5 a principios de año. Pero viene con un cargador de 12W de la era del iPad 4, así que necesitas invertir (o cogerle prestado a tu iPhone, iPad o Mac el suyo propio).

Cómpralo si...

Necesitas actualizar tu iPad por poco dinero

Es un iPad de 10.2 pulgadas a un buen precio. Una vez pagamos 529€ por un iPad, y eso ya no es el caso, así que esto es realmente una ganga.

Quieres un segundo monitor para el Mac

La función 'SideCar' de Apple en macOS Catalina se ha convertido en la favorita de los que han probado el iPad 10.2. Si necesitas una segunda pantalla para tu Mac, esta es la solución barata.

No puedes actualizar a iPadOS

Os hablamos a vosotros, lo que tienen un iPad 4 o iPad Air 1 estancado en iOS 12.4.1. Esta es una buena manera de entrar en el modo oscuro, la multitarea y el nuevo menú inicio.

No lo compres si...

Quieres ir serio con el dibujo del Apple Pencil

El Apple Pencil funciona bien en esta tablet, pero los que hacen bocetos seriamente querrán ir a por el iPad Air y su panel laminado, que parece que estés dibujando sobre la pantalla directamente.

Has visto el iPad 9.7 muy rebajado

Los dos iPads se lanzaron a muy buen precio, pero a veces vemos a vendedores bajar mucho sus precios del iPad por el Black Friday. Ahí es donde barajarás si te importa o no el precio.