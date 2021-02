Análisis: MacBook Pro de Apple (13 pulgadas, 2020)

El MacBook Pro (13 pulgadas, 2020) trae nuevos procesadores Intel y velocidades de RAM renovadas para un mejor rendimiento, pero solo si estás dispuesto a pagar el precio. Sin embargo, el modelo de entrada no incluye algunas de estas novedades, lo cual es una pena.

Análisis en 2 minutos

El Apple MacBook Pro de 13 pulgadas 2020, gracias a sus componentes internos actualizados y su teclado mejorado, puede que sea el dispositivo más importante de la línea MacBook. Y, a aquellos que han estado esperando demasiado debido a los precios tan altos de Apple, les encantará saber que obtendrán muchos más beneficios por su dinero con la versión de este año.

Siendo una mezcla entre el MacBook Pro de 16 pulgadas y el MacBook Air (2020) en términos de precio y potencia, el Apple MacBook Pro de 13 pulgadas 2020 ha actualizado sus componentes internos con especificaciones más altas que su predecesor. La configuración básica duplica la memoria RAM y el almacenamiento en comparación con el modelo anterior y todo esto por solo 1.499€.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que existe un modelo todavía más reciente, el MacBook Pro de 13 pulgadas de Apple (M1, 2020), que llega con el nuevo chip M1, en lugar de un procesador Intel. Es realmente impresionante por su rendimiento, puesto que este nuevo Mac ya ofrece un impulso considerable gracias al hecho de que cuenta con la CPU Intel de décima generación.

Y, por supuesto, obtener el doble de RAM y almacenamiento también ayuda. Comparamos el modelo de este año y el del año pasado para ver qué cambió realmente y descubrimos que hay una mejora obvia en el rendimiento. El Apple MacBook Pro de 13 pulgadas 2020 es una opción buena para los creativos y empresarios que necesitan un ordenador portátil potente y fácil de llevar.

Incluso los novatos de MacOS se sentirán atraídos por el modelo 2020. Y con macOS Big Sur ahora disponible para descargar, nunca ha sido tan fácil ponerse al día con un Mac.

Sin embargo, existe una excepción bastante importante respecto a la configuración del nivel de entrada; cuenta con una CPU Intel de octava generación mucho más antigua y una memoria más lenta. Para beneficiarse de algunas de las mejoras más importantes que Apple ha lanzando con el Apple MacBook Pro 2020 de 13 pulgadas, tendrás que pagar el modelo de 1.499€ con un procesador Intel Core i5 de décima generación de 2.0 GHz, 512 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM más rápida.

Respecto al diseño, seguimos más o menos en el mismo punto, ya que el modelo MacBook Pro de 13 pulgadas 2020 es un poco más grueso y pesado que el modelo de 2019, pero por lo demás, el aspecto exterior sigue intacto.

En cuanto al interior, el portátil cuenta ahora con un teclado bastante mejorado, que resulta cómodo al escribir, con un recorrido de tecla decente que nos lleva a una experiencia de escritura, cuanto menos, satisfactoria.

Hoja de especificaciones Aquí tenemos la configuración del MacBook Pro de 13 pulgadas para el análisis de TechRadar: CPU: Intel Core i5-1038NG7 de 2,0 GHz (cuatro núcleos, 8 subprocesos, 6 MB de caché, hasta 3,8 GHz)

Gráficos: Gráficos Intel Iris Plus

RAM: 16GB (LPDDR4X de 3,733MHz)

Pantalla: pantalla Retina de 13.3 pulgadas, 2.560 x 1.600 (LED retroiluminado, IPS, brillo de 500 nits, amplia gama de colores P3)

Almacenamiento: SSD de 2TB

Puertos: 2x Thunderbolt 3 (USB-C), conector para auriculares de 3,5 mm

Conectividad: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0

Cámara: webcam FaceTime HD de 720p

Peso: 1.4kg

Tamaño: 30.41 x 21.24 x 1.56cm; Anchura x Profundidad x Altura

Precio y disponibilidad

El modelo base del MacBook Pro (13 pulgadas, 2020) sale por 1.499€, que, sorprendentemente, es el mismo precio que el modelo de 2019. Sin embargo, tenemos que observar bien la estrategia de Apple, ya que el modelo base viene con un procesador Intel Core i5 de cuatro núcleos a 1.4GHz de octava generación.

Esta es una CPU con antigüedad de dos años y, como ya dijimos en su momento, no es lo suficientemente buena para un ordenador portátil a nivel profesional. Para el lanzamiento del MacBook Pro 2020 de 13 pulgadas, Apple hizo un gran esfuerzo por la inclusión de procesadores Intel de décima generación, tratando de alcanzar los beneficios de rendimiento que brindan. Sin embargo, si compras el modelo más barato, no obtendrás esos beneficios.

Por lo tanto, nos resulta imposible recomendar el modelo base del MacBook Pro 2020 de 13 pulgadas para profesionales. Aunque llega con 256 GB de almacenamiento, en comparación con los 128 GB del modelo de 2019, si lo que realmente buscas es un MacBook Pro barato, sería mejor opción comprar un MacBook Pro un poco más antiguo por menos dinero; de todas formas, no notarás una gran diferencia en el rendimiento.

Por lo tanto, en realidad, es el modelo de gama media del MacBook Pro de 13 pulgadas el que consideramos la configuración mínima absoluta para que merezca la pena realizar dicha compra. Este llega con un procesador Intel Core i5 de décima generación a 2.0GHz, 512GB de almacenamiento y 16GB RAM por 2.129€.

El salto de las CPU de octava generación a la décima generación no solo marca una gran diferencia, sino que esta versión llega con un tipo de RAM más rápida de 3.733MHz, en comparación con la RAM de 2.133MHz del modelo de gama baja.

También es posible configurar el MacBook Pro de 13 pulgadas 2020 con un procesador Intel Core i7 de décima generación, hasta 32 GB de RAM (por primera vez en un MacBook Pro de 13 pulgadas) e incluso 4 TB de almacenamiento SSD.

Entonces, aunque nos gusta el hecho de que Apple haya lanzado dos nuevos modelos de MacBook Pro de 13 pulgadas por el mismo precio que sus predecesores, ahora existe una brecha aún más grande entre el modelo de entrada y el normal, tanto que realmente ya no vale la pena considerar el modelo base.

De este modo, para los creativos, esto significa que podrían terminar pagando un poco más de lo que hubieran pagado otros años.

Diseño

Como ya hemos visto en otras versiones recientes de MacBook, Apple no ha cambiado mucho del diseño básico del MacBook Pro de 13 pulgadas, al menos cuando el portátil está cerrado.

Llega con el mismo color plateado o gris espacial, y las dimensiones son aproximadamente las mismas, con 304,1 x 212,4 x 156mm. Es un poco más grueso que el modelo anterior, que tenía una profundidad de 149mm.

También es un poco más pesado, 1,4 kg, en comparación con los 1,37 kg del modelo de 2019. La diferencia no será demasiado notoria para la mayoría de usuarios, ya que sigue siendo realmente ligero para tratarse de un portátil profesional. Sin embargo, hay muchos portátiles de 13 pulgadas que son incluso más finos y ligeros. El Dell XPS 13 (2020), por ejemplo, pesa 1,27 kg.

En cuanto a los puertos, obtendremos de nuevo solo cuatro Thunderbolt 3 (o solo dos si nos quedamos con el modelo de entrada) y un conector de audio. Para un ordenador portátil profesional, la falta de puertos, especialmente los puertos USB-A, es un aspecto decepcionante (aunque probablemente no sorprendente) y significa que, a menos que tengas todos los cables USB-C, te verás obligado a comprar un adaptador.

Sin embargo, al abrir el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas, notarás ciertas diferencias. Esto se debe a que Apple finalmente reemplazó el problemático teclado Butterfly (que a menudo era propenso a dar problemas de fiabilidad) por el nuevo "Magic Keyboard" que también se ha incorporado en el MacBook Pro de 16 pulgadas y en el MacBook Air (2020).

(Image credit: Future)

Este ha sido un cambio bienvenido. No solo elimina los problemas que tenían los modelos anteriores respecto al teclado (como teclas que se atascaban), sino que ofrece una experiencia de escritura mucho más táctil y cómoda.

Han surgido fans del nuevo teclado desde que debutó en el MacBook Pro de 16 pulgadas el año pasado, y estamos contentos de verlo aparecer también en el modelo de 13 pulgadas. Para cualquiera que haya pospuesto la compra de un MacBook debido a los problemas del teclado, el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas podría hacerles cambiar de opinión.

La Touch Bar, una pantalla delgada sobre el teclado, vuelve a estar incorporada y te ofrece botones sensibles al contexto que puedes presionar. No a todo el mundo le encanta, pero muchas aplicaciones como Photoshop la aprovechan ahora y ofrecen un acceso rápido a las herramientas.

El botón TouchID, que también funciona como botón de inicio, ha sido modificado respecto a la Touch Bar y ahora se encuentra ligeramente separado de ella. Ahora esto hace que sea un poco más fácil de encontrar, y de nuevo resulta una forma segura de iniciar sesión en tu MacBook (o de pagar cosas con Apple Pay) usando solo tu huella dactilar. Hemos comprobado que esta herramienta funciona mucho mejor que la mayoría de escáneres de huellas dactilares incluidas en portátiles de Windows 10. Durante el tiempo que usamos el MacBook, leyó nuestras huellas de forma correcta y no falló ni una sola vez.

Al otro lado del teclado, la tecla Escape aparece ahora una vez más como botón separado (en lugar de estar incluido en la barra táctil), lo que nuevamente hace que sea más fácil de encontrar, y las teclas de flecha están ahora en una disposición de T invertida, como en muchos teclados de portátiles, el cuál es un diseño mucho más intuitivo.

Mientras tanto, la pantalla sigue siendo la misma que en el modelo del año pasado, lo cual no es nada malo. La resolución Retina (2.560 x 1.600) no es la más alta que hemos visto en un ordenador portátil de 13 pulgadas, pero para ser honestos, una resolución de 4K en una pantalla de 13 pulgadas resulta una característica excesiva la mayor parte del tiempo. Además, la pantalla Retina del MacBook Pro de 13 pulgadas (2020) es brillante y vibrante. Y en concreto, para los profesionales creativos, la pantalla es compatible con la amplia gama de colores P3, ofreciendo una excelente reproducción del color.

Entonces, no existe una gran cantidad de cambios en el diseño del nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas, pero ahí donde Apple ha hecho ajustes, los resultado son notables y bienvenidos.

No obstante, una cosa que deseamos que Apple cambie en el diseño son los bordes gruesos alrededor de la pantalla. Esto hace que el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas parezca bastante desactualizado, especialmente en comparación con los portátiles de Windows 10 como el Dell XPS 13, que cuenta con bordes ultra-delgados y permiten que el dispositivo sea más pequeño sin que eso afecte al tamaño de la pantalla.

Apple ya ha demostrado con el MacBook Pro de 16 pulgadas que puede reducir los bordes, e incluir una pantalla más grande sin que el portátil sea mucho más grande en general que el modelo de 15 pulgadas. Esperamos que Apple modifique el modelo de 13 pulgadas de forma similar de cara al futuro, ¿quizás para un MacBook Pro de 14 pulgadas?

Benchmarks Así es cómo rindió el MacBook Pro de 13 pulgadas (2020) en nuestro conjunto de pruebas benchmark: CPU Cinebench R20: 1.950

Geekbench 5 de un solo núcleo: 1.268; Multinúcleo: 4.490

Duración de la batería (Prueba de la película de TechRadar): 8 horas y 31 minutos

Rendimiento

Ya hemos pasado suficiente tiempo con el MacBook Pro (13 pulgadas, 2020) para realizar nuestras pruebas benchmark y comprobar su rendimiento diario, y seguimos impresionados con este ordenador portátil. Es capaz de ejecutar macOS Catalina con facilidad, lo cual proporciona una experiencia fluida y receptiva, y las aplicaciones que probamos se cargan de manera agradable y rápida.

También usamos el navegador Chrome con un montón de pestañas abiertas, lo cual supone un reto cuando se trata de poner a prueba la memoria, pero el MacBook Pro de 13 pulgadas continuó funcionando sin problemas.

Su destreza multitarea se debe a la nueva CPU Intel, así como a la RAM LPDDR4X de 3.733MHz más rápida, y significa que el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas resulta mucho menos comprometido que el potente modelo de 16 pulgadas.

Es importante tener en cuenta que todo esto es respecto al MacBook Pro de gama media de 13 pulgadas, que viene con un procesador Ice Lake Core i5 de décima generación. El MacBook Pro de gama baja de 13 pulgadas con una CPU más antigua y una RAM más lenta no funcionará tan bien como el que usamos.

El nuevo procesador Intel Core i5 de décima generación no solo ofrece un mejor rendimiento informático que su predecesor, sino que también tiene gráficos integrados bastante mejorados.

Este aspecto es crucial, ya que a diferencia del MacBook Pro más grande de 16 pulgadas, el MacBook Pro de 13 pulgadas no tiene una GPU dedicada. Por lo tanto, si vas a utilizar el nuevo MacBook Pro para trabajos con uso intensivo de gráficos, como la edición de video y el renderizado 3D, entonces dependerás de la GPU integrada Intel Iris Plus Graphics.

Las GPU integradas no pueden ofrecer el mismo rendimiento que una tarjeta gráfica dedicada, por lo que si realmente necesitas más potencia gráfica, tendrás que optar por el MacBook Pro de 16 pulgadas con su GPU AMD Radeon Pro 5300M.

Sin embargo, los gráficos Intel Iris Plus que se incluyen en los chips de décima generación de Intel son un gran salto con respecto a las generaciones anteriores, y Apple afirma que ofrece un rendimiento un 80% más rápido cuando se trata de edición 4K, así como renderizado más rápido. Además, ahora también es posible que el MacBook Pro de 13 pulgadas se conecte al Pro Display XDR de Apple a una resolución completa de 6K.

De nuevo, debemos señalar que el rendimiento gráfico mejorado en Intel Iris Plus Graphics solo está disponible en los modelos MacBook Pro de 13 pulgadas 2020 con procesadores de décima generación.

Si optas por el modelo básico de entrada de 2020 del MacBook Pro de 13 pulgadas con el procesador Intel de octava generación, tendrás que conformarte con el Intel Iris Plus Graphics 645 más antiguo y menos potente.

La decisión de Apple de seguir con el chip de octava generación en cuanto al modelo base es especialmente frustrante, ya que significa (junto con la RAM más lenta), que la brecha de rendimiento entre el MacBook Pro de 13 pulgadas de nivel de entrada y sus versiones finales de nivel medio y alto nunca ha sido tan grande.

Duración de la batería

También actúa de forma excelente en cuanto a mantener la duración de la batería. Eso significa que puedes cerrar la tapa, dejarlo así unos días y el portátil seguirá teniendo batería. Ese no suele ser el caso de los ordenadores portátiles con Windows 10, que parecen agotar la duración de la batería incluso cuando no estás usándolos

La duración de la batería ha sido siempre un área en la que a los MacBooks, generalmente, les ha ido mucho mejor que a sus rivales de Windows 10, y el modelo de 2020 de MacBook Pro de 13 pulgadas tampoco defrauda. Cuenta con una batería de 58 vatios-hora (y de 58,2 vatios-hora en el modelo básico).

Estas características deberían proporcionar 10 horas de duración de la batería, que es aproximadamente lo mismo que prometía el modelo anterior. En nuestra prueba benchmark de duración de la batería, que implicó reproducir un video en bucle de 1080p, la batería duró unas más que respetables ocho horas y media.

Para un ordenador portátil de estación de trabajo, esto es verdaderamente impresionante, y significa que, a menos que realices tareas muy intensivas, como la edición y el renderizado de videos, el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas debería durar alrededor de un día de trabajo completo sin necesidad de cargarlo.

Cómpralo si...

Buscas un MacBook potente (y pequeño)

El MacBook Pro de 13 pulgadas realmente se beneficia de los nuevos componentes internos mejorados, y significa que esta versión es una excelente opción si estás buscando un MacBook que pueda soportar bien una jornada multitarea.

No te gustaban los teclados anteriores de MacBook

No podemos pasar por alto la mejora que representa el nuevo teclado del MacBook Pro de 13 pulgadas. Si se te fueron las ganas con los teclados más antiguos, el nuevo te conquistará definitivamente.

Buscas una duración de la batería excelente

Normalmente, los ordenadores portátiles potentes tienen que arreglárselas con una duración de batería más bien corta, pero el MacBook Pro de 13 pulgadas 2020 logra equilibrar el rendimiento con una duración de la batería que puede llegar incluso a mantenerse un día entero de trabajo. Es impresionante.

No lo compres si..

No tienes presupuesto

Aunque el MacBook Pro de 13 pulgadas es el MacBook Pro más asequible, sigue siendo muy caro. Si buscas un MacBook más barato, prueba con algún modelo de MacBook Air.

Buscas una gran potencia de gráficos

Si bien el MacBook Pro de 13 pulgadas no se queda atrás en cuanto a rendimiento, todavía utiliza gráficos integrados, lo cual significa que no es precisamente la mejor opción para tareas gráficas muy intensivas.

No te gusta el diseño de Apple

El nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas no cambia mucho en lo que respecta a su diseño, y aunque los fans de esta estética de Apple estarán contentos, esto significa que Apple no ha hecho nada para ganarse a las personas que se quedaron frías ante el aspecto de los modelos MacBook anteriores.

