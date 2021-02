Análisis: Apple MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020)

Análisis en 2 minutos

El MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) es la segunda gran renovación de los MacBook Pro más pequeños de Apple para este año, y aunque la anterior se basó en un aumento mínimo en las especificaciones, esta nueva versión promete ser revolucionaria.

Esto se debe a que el MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020), junto con el MacBook Air (M1, 2020) y el Mac mini (M1, 2020) , que también se anunciaron en el evento One More Thing de Apple el pasado 10 de noviembre, ya no usan Hardware de Intel para su procesador y gráficos integrados, si no que en su lugar utilizan el nuevo chip M1 de 5nm que ha sido diseñado a medida por la propia Apple.

La compañía promete que este nuevo chip permite que el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) funcione mejor y con más batería que sus predecesores sujetos a Intel.

Apple afirma que el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) es el portátil profesional compacto más rápido del mundo (para el aprendizaje automático, en cualquier caso), hasta tres veces más rápido que los portátiles Windows de su clase, y 2,8 veces más rápido que la generación anterior de MacBook Pro. Entonces, Apple verdaderamente está llevando a cabo una buena jugada con el MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020), pero ¿cumple lo que promete?

En casi todos los aspectos, observamos que sí. El rendimiento en ambas aplicaciones nativas, y a pesar de que también utiliza aplicaciones heredadas creadas para modelos de MacBook basados en Intel, es realmente impresionante, y el rendimiento general del Apple MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) nos ha dejado boquiabiertos. Si te preocupaba que al deshacerte de Intel, los MacBooks de Apple sufrieran en lo que respecta al rendimiento, está claro que este no es el caso.

Con un precio que comienza en 1.499€ para el modelo SSD de 256GB / 8GB RAM, el cual es el mismo que el modelo anterior, el MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) es un ordenador portátil con un precio muy competente, por debajo incluso del Dell XPS 13 (Finales del 2020), uno de sus principales rivales, por una diferencia entorno a 100€

El MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) es otra de las reinvenciones interesantes de la línea MacBook Pro. Si bien la actualización del modelo de 16 pulgadas el año pasado fue más una revolución en cuanto a forma, con una pantalla más grande, mejores altavoces y un nuevo teclado, en el caso del MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) la revolución es sobre lo que hay dentro.

El chip M1 ofrece un rendimiento y una duración de la batería drásticamente mejorados, al tiempo que es capaz de ejecutar aplicaciones de Mac existentes, nuevas y aplicaciones de iOS sin esfuerzo, así como la combinación de todo esto, junto con el precio, lo convierten en una buena estrategia para comprar un portátil productivo de 13 pulgadas.

Si ya te encantaba la apariencia del MacBook Pro de 13 pulgadas, entonces estarás muy emocionado con este nuevo modelo. Sin embargo, nos hubiera gustado que Apple se hubiera atrevido un poco más con el diseño.

Precio y disponibilidad

Los precios del MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) comienzan con 1.499€ respecto al modelo SSD de 256GB / 8GB RAM, mientras que el modelo SSD de 2TB / 16GB RAM se vende por 2.129€.

Ambos modelos vienen con el mismo chip M1, con una CPU de 8 núcleos y una GPU también de 8 núcleos, y el almacenamiento se puede configurar hasta contar con más de 2 TB.

A modo de comparación, el MacBook Pro (2020) se lanzó a principios de este año por 1.279€ , por lo que realmente no se observa ningún recorte de precio en el MacBook Pro tal y como algunos esperaban ver ahora que Apple se lo ha llevado a su propio terreno, pero aún así felicitamos a Apple por lanzar la nueva versión al mismo precio que el modelo anterior.

Lo interesante es que el nuevo MacBook Air (M1, 2020) está disponible con el mismo chip M1 y con la misma cantidad de RAM y 512 GB de almacenamiento, por 1.499€. Por lo general, no compararíamos el MacBook Pro con el MacBook Air, pero teniendo en cuenta lo cerca que están las especificaciones y el hecho de que el nuevo MacBook Air también cuenta con una pantalla que admite la gama de colores P3, la cual anteriormente era algo exclusivo de MacBook Pros, puede que ahora algunos usuarios piensen que es mejor opción ir a por el Air, sobre todo porque viene con el doble de capacidad por menos dinero.

Sin embargo, el MacBook Air (M1, 2020) está compuesto por un diseño sin ventilador, mientras que el MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) mantiene sus ventiladores. Esto significa que el nuevo MacBook Air está limitado en cuanto al tiempo en el que puede ejecutar tareas intensivas antes de que se reduzca su rendimiento para evitar el sobrecalentamiento, debido a que no hay ventiladores que puedan enfriarlo.

Si vas a tener el portátil trabajando durante horas y horas en tareas como, por ejemplo funciones de renderizado, entonces valdrá la pena gastarse dinero adicional con el MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020).

Spec Sheet Aquí tenemos la configuración del MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) listo para el análisis de TechRadar: CPU: Apple M1 (8 núcleos)

Gráficos: GPU integrada de 8 núcleos

RAM: 8GB PDDR4X-4266 MHz SDRAM Unificado

Pantalla: pantalla Retina de 13.3 pulgadas, 2,560 x 1,600 (LED retroiluminado, IPS, brillo de 500 nits , amplia gama de colores P3)

Almacenamiento: SSD de 256GB

Puertos: 2x Thunderbolt 3 (USB-C), conector para auriculares de 3.5mm

Conectividad: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Cámara: webcam HD FaceTime de 720p

Peso: 1.4kg

Tamaño: 30.41 x 21.24 x 1.56 cm; Anchura x Profundidad x Altura)

Diseño

El MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) es uno de los lanzamientos más emocionantes de Apple desde hace un tiempo, gracias a sus nuevos cerebros de silicio M1, pero probablemente no pensarás en eso cuando lo saques de la caja.

Esto es porque, con sus dimensiones de 1,56 x 30,41 x 21,24 cm y un peso de 1,4 kg, resulta prácticamente idéntico al modelo anterior. Y es cierto que se ve y se percibe como algo parecido a los modelos anteriores al MacBook Pro de 13 pulgadas, así que cualquiera que espere un aspecto radicalmente nuevo para que coincida con el su nuevo hardware se sentirá decepcionado al instante.

Realmente, creemos que esta es una oportunidad perdida de Apple. Ha llevado a cabo una muy buena estrategia con el cambio revolucionario que supone el nuevo chip M1, junto con macOS Big Sur, el cual también es un cambio lo suficientemente grande como para justificar el nombre de 'macOS 11' y no de 'macOS 10.17', así que nos hubiera gustado ver a Apple siendo igual de inteligente y preciso con el diseño exterior del MacBook Pro de 13 pulgadas.

Apple probablemente argumentará, junto con algunos de sus fans, que el diseño del MacBook Pro de 13 pulgadas es perfecto, y que no tiene sentido cambiarlo. Y en cierto modo, es lícito. Después de todo, sigue siendo un ordenador portátil atractivo e impresionantemente fino y ligero, pero cuando tenemos en cuenta que los rivales de Apple, como Dell y HP, están innovando mucho más con sus diseños, ya sean bordes súper delgados o diseños de 2 en 1 que te permiten usar el portátil como tablet, el MacBook Pro de 13 pulgadas ( M1, 2020) podría empezar a quedarse un poco anticuado.

Desde hace algún tiempo, mucha gente ha sentido que Apple ha ido descuidando el Mac y el MacBook a favor del iPhone. Es decir, ¿te imaginas a Apple usando el mismo diseño de iPhone desde 2016? Pues eso es más o menos lo que ha hecho con el MacBook Pro de 13 pulgadas, salvo por algunos ajustes.

Es un poco vergonzoso, pero bueno. El revolucionario chip M1 y las mejoras que la compañía ha traído a macOS Big Sur, nos hacen pensar que Apple se ha vuelto a entusiasmar con los MacBook.

Aún así, como decimos, el diseño del MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) no es que sea malo, solo que resulta demasiado familiar, y esa sensación de familiaridad se mantiene cuando abres el ordenador portátil. Ha vuelto la TouchBar y, si no sabes qué es esto, es una pantalla táctil delgada que se extiende a lo largo de la parte superior del teclado y que muestra botones y accesos directos sensibles al contexto según la aplicación o herramienta que estés utilizando en ese momento en el ordenador.

Cuando TouchBar apareció por primera vez hace cuatro años, surgieron opiniones divididas respecto a cuán útil era, pero a lo largo de los años nos hemos acostumbrado y, a medida que otras aplicaciones de terceros han agregado la funcionalidad TouchBar, se ha vuelto todavía más útil. Es agradable volver a contar con ella, y además esto demuestra que el cambio de Apple al chip M1 y macOS Big Sur no ha provocado que terminasen abandonando esta función. La tecla de escape de la izquierda está, una vez más, separada en lugar de ser incluida en la TouchBar, lo cual fue una solicitud de muchos usuarios que utilizan mucho esa tecla (como los desarrolladores).

El teclado es el mismo Magic Keyboard que se presentó con el MacBook Pro de 13 pulgadas de principios de este año. Esto ya supuso un cambio bienvenido en aquel momento, ya que reemplazó al teclado defectuoso Butterfly que a menudo era propenso a suscitar problemas de fiabilidad. Está bien volver a verlo en la nueva MacBook Pro de 13 pulgadas, y de nuevo resulta genial para escribir.

La pantalla tampoco ha cambiado, con una resolución Retina de 2560 x 1600. Esto da como resultado una imagen nítida, pero nuevamente Apple está siendo superado en esta área por rivales como HP y Dell, que están colocando pantallas de mayor resolución en sus portátiles de 13 pulgadas.

No obstante, la pantalla del Apple MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) sigue tan brillante y ofrece unos colores tan vibrantes como siempre. También es compatible con la amplia gama de colores P3, que ofrece una excelente reproducción del color, lo cual es ideal para fotógrafos y editores de vídeo que necesitan colores realistas, aunque vale la pena señalar que el nuevo MacBook Air (M1, 2020) también llega ahora con soporte de color ancho P3. Todo esto hace que el MacBook Air más asequible sea una alternativa viable para los creativos más conscientes de su presupuesto, pero también deja al MacBook Pro fuera de uno de sus puntos fuertes de venta.

Respecto a los puertos, el Apple MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) incluye solo dos puertos Thunderbolt 3 (ambos en el lado izquierdo) y un conector de audio en el lado derecho.

Sin obviar que estamos realmente contentos de que el distanciamiento entre Apple e Intel no haya significado perder Thunderbolt 3 (el cual, después de todo, es un producto de Intel), cabe decir que esta falta de puertos continúa siendo un punto de inflexión para algunos profesionales. Si simplemente quieres copiar fotos de una tarjeta de memoria al portátil o usar cables más antiguos para puertos USB-A, entonces necesitarás comprar un adaptador dongle. Mientras que Dell, por ejemplo, incluye uno en muchos de sus ordenadores portátiles que cuentan solo con USB-C, Apple todavía no lo hace.

Benchmarks Así es cómo funcionó nuestro MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) en nuestro conjunto de pruebas benchmark: CPU Cinebench R23 : Un solo núcleo: 1,491; Multinúcleo: 7,768

Geekbench 5 de un solo núcleo: 1,732; Multinúcleo: 7,590

Duración de la batería (prueba de la película de TechRadar): 13 horas y 22 minutos

Rendimiento

Durante el tiempo que pasamos con el MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) quedamos impresionados por su rendimiento. Apple ha hablado sobre la gran estrategia que supone el chip M1 y afirma que su CPU es 2,8 veces más rápida en la construcción de proyectos de Xcode y ofrece un rendimiento vectorial dos veces más rápido en Affinity Photo, 5,9 veces más velocidad de renderizado de títulos 3D en Final Cut Pro y 2,9 veces más de rendimiento en Shadow of the Tomb Raider gracias a su GPU.

Tuvimos que tomar estas afirmaciones con bastante cuidado, ya que Apple es un poco vago respecto a algunas de sus pruebas, y cuando se trata del rendimiento de la GPU, simplemente lo compara con un MacBook Pro básico de 13 pulgadas de la generación anterior que usa un procesador Intel de octava generación más antiguo con gráficos integrados.

Ahora que hemos probado el MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) por un tiempo, podemos profundizar en su rendimiento. Ejecutamos aplicaciones M1 nativas y aplicaciones heredadas más antiguas diseñadas para modelos Mac de Intel, y funcionaron realmente bien. Abrimos varias aplicaciones exigentes a la vez y fuimos alternando entre ellas, y en macOS Big Sur no perdimos el ritmo. Se abrieron rápidamente y los cambios entre ellas fueron casi instantáneos.

Como bien dijimos en nuestro análisis del MacBook Air (M1, 2020), el hecho de que Apple se haya pasado a un chip basado en ARM, pero a través de su herramienta Rosetta, le permite continuar ejecutando aplicaciones más antiguas sin problemas importantes, porque es compatible. Microsoft tiene una versión de Windows 10 que se ejecuta en portátiles basados en ARM como su propio Surface Pro X, pero está limitado a poder ejecutar solo aplicaciones de Microsoft Store que se han creado para la arquitectura ARM, y eso significa que muchas aplicaciones populares simplemente no funcionan en Windows 10 con ARM.

El hecho de que Apple no solo se esté asegurando de que casi todas las aplicaciones de Mac más antiguas funcionen también en el MacBook Pro de 13 pulgadas con M1, sino que también se esté preocupando por seguir manteniendo miles de aplicaciones de iOS, realmente destaca el poco esfuerzo que Microsoft ha hecho con Windows 10 de ARM. Este necesita renovar seriamente sus posibilidades.

A diferencia del nuevo MacBook Air (M1, 2020), que es muy silencioso gracias a su diseño sin ventilador, el MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) todavía incluye ventiladores que se activan después de pasar cierto tiempo usándolo para realizar trabajos forzosos en el dispositivo. En ocasiones, el portátil también se calienta bastante por la parte de atrás. Sin embargo, los ventiladores nunca distraen demasiado, y es improbable que vayas a escucharlos en un uso diario.

El hecho de que el MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) tenga ventiladores significa que también puede trabajar de forma más dura y durante más tiempo que el MacBook Air (M1, 2020). Debido a su diseño sin ventilador, el nuevo MacBook Air tiene que acelerar el rendimiento (reduciendo la velocidad del chip M1) para evitar el sobrecalentamiento. Esto convierte al Pro en la mejor opción para los profesionales que lo utilizan para tareas prolongadas e intensivas, como renderizar animaciones 3D complejas.

Los resultados de benchmark también fueron increíblemente impresionantes. Habíamos visto puntuaciones de Cinebench filtradas que sugerían que el chip M1 podía vencer a los potentes chips Intel de 11ª generación, y resultó que estábamos en lo cierto. En la prueba intensiva Cinebench R23, el MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) obtuvo la friolera cifra de 7.768 puntos en la prueba de múltiples núcleos. Eso lo coloca muy por encima del rendimiento del MacBook Pro de 16 pulgadas con un procesador Intel Core i7 de novena generación de seis núcleos. Además, el hecho de que este último ordenador portátil se venda por 2.699€, lo cual es alrededor de 1.000€ más, así como que tenga una tarjeta gráfica dedicada, deja el rendimiento del MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) en un lugar bastante positivo porque resulta mejor y más barato.

Los resultados de Geekbench 5 también muestran la gran mejora que representa el chip M1 en comparación con el modelo anterior con un procesador de cuatro núcleos Intel Core i5-1038NG7 de 2.0GHz. Con una puntuación de 1.732 en las pruebas de un solo núcleo y 7.590 en las pruebas de varios núcleos, supera rotundamente al modelo anterior, que obtuvo 1.268 y 4.490 respectivamente en las mismas pruebas. Los cuatro núcleos adicionales de la CPU del M1 (un chip de ocho núcleos) obviamente están aportando un gran trabajo aquí.

También probamos Final Cut Pro, el software de edición de video de Apple que se actualizó para ejecutarse con el chip M1, y lo usamos para editar un video de 8K usando múltiples fuentes. El MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) se mantuvo trabajando de forma admirable, lo que nos permitió examinar las imágenes mientras reproducíamos una vista previa del vídeo al mismo tiempo. Fue realmente impresionante. Sin embargo, la aplicación se bloqueó una vez cuando estábamos agregando algunos títulos y efectos elegantes, pero pareció ser una excepción.

En general, el rendimiento de edición de vídeo del MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) fue bastante notable, con la posibilidad de editar vídeo 8K con la GPU del M1.

Duración de la batería

Apple afirma que el MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) tiene la "duración de batería más larga nunca antes vista en una Mac", y promete 17 horas de navegación web inalámbrica y hasta 20 horas de reproducción de video, ni más ni menos que unas 10 horas más en comparación con el modelo anterior.

De nuevo, esto son palabras de Apple que siempre viene bien leer entre líneas, porque en realidad vas a usar el MacBook Pro de 13 pulgadas para tareas más intensivas que eso, pero en general sí que es verdad que hemos observado que tales afirmaciones sobre la batería de Apple son bastante acertadas.

En nuestra prueba benchmark de duración de la batería, el MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) duró 13 horas y 22 minutos. Durante esta tiempo, reproducimos un vídeo en bucle de 1080p con la pantalla al 50% de brillo hasta que se agotase la batería. Ahora bien, si eso no es tanto como las 20 horas que afirmaba Apple, sigue siendo una puntuación impresionante y una mejora decente con respecto al modelo anterior de Intel de 2020, que duró 8 horas y 31 minutos en la misma prueba.

La diferencia se sitúa alrededor de unas 5 horas, lo cual es realmente impresionante. También ha batido el récord de 11 horas y 41 minutos del MacBook Pro de 16 pulgadas, así como supera al último modelo Dell XPS 13, que obtuvo 11 horas.

La duración de la batería del Apple MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) es tan impresionante que pudimos usarlo directamente de fábrica y no lo enchufamos hasta un par de días después. Hicimos un uso ligero, navegamos por la web y escribimos correos electrónicos, por lo que cabe tener en cuenta que, cuando se trate de tareas mucho más intensas, la duración de la batería se agotará un poco más rápido. Pero aún así, esto es suficientemente impresionante.

Cómpralo si..

Buscas un MacBook potente (y pequeño)

El MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) ha tenido un aumento de potencia impresionante gracias al nuevo chip M1. Es realmente emocionante lo que Apple ha conseguido aquí.

Quieres una duración de la batería excelente

Los portátiles potentes normalmente tienen que conformarse con una batería de corta duración, pero el MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) logra equilibrar el rendimiento con una duración de la batería que puede aguantar incluso más allá de una jornada laboral.

Quieres editar vídeos de alta definición

El rendimiento de los MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) es lo suficientemente bueno como para trabajar fácilmente con vídeos en 4K, e incluso 8K. Es algo impresionante.

No lo compres si...

No tienes bastante presupuesto

Si bien el MacBook Pro de 13 pulgadas es el MacBook Pro más asequible, sigue siendo muy caro. Mientras tanto, el nuevo MacBook Air (M1, 2020) ofrece un rendimiento similar en muchas áreas por mucho menos dinero.

Quieres más potencia gráfica

Aunque el MacBook Pro de 13 pulgadas no se queda atrás en cuanto a rendimiento, aún sigue usando gráficos integrados, lo que significa que no es del todo eficiente para tareas gráficas muy intensivas.

No te gustan los diseños de Apple

Una vez más, Apple no ha realizado grandes cambios en el diseño general del MacBook Pro de 13 pulgadas. Han pasado algunos años, y si ya no te gustaba cómo eran antes los MacBook, este no te hará cambia de opinión.