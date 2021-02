Análisis: MacBook Pro de 16 pulgadas (2019)

El MacBook Pro de 16 pulgadas no es solo el MacBook más potente que haya fabricado Apple, también es el mejor. Al escuchar a sus clientes y aceptar las críticas de modelos anteriores, Apple ha creado un MacBook Pro con mejoras en casi todos los aspectos del icónico portátil para profesionales. Si tienes el presupuesto para ello, esta es una de las mejores opciones que puede comprar.

El nuevo MacBook Pro (finales de 2020) funciona con el primer procesador de ordenadores portátiles de Apple, el M1. Las pruebas benchmark demuestran que es una maravillosa herramienta de trabajo portable, un instrumento de producción musical asombroso y un dispositivo de edición de vídeo revolucionario.

Análisis en 2 minutos

Con el Macbook Pro de 16 pulgadas (2019), Apple ha lanzado su mejor ordenador portátil en años, revitalizando su modelo insignia en casi todos los sentidos. Durante los últimos años, ha estado jugando a lo seguro con su línea más grande de MacBook Pro, lanzando actualización tras actualización y renovaciones incrementales. Por lo tanto, la llegada de este portátil de 16 pulgadas es realmente bienvenida y muy necesaria.

El Apple Macbook Pro de 16 pulgadas (2019) llegó en el momento adecuado, especialmente considerando que el intento anterior de Apple por realizar cambios de diseño resultó en el teclado Butterfly bastante decepcionante y plagado de problemas. Con este nuevo buque insignia, la compañía de Cupertino finalmente ha hecho algo bien: corregir los errores mientras promociona algunas mejoras clave y una pantalla más grande y sorprendente.

Este ordenador portátil es realmente, tal y como Apple lo ha descrito, "más de lo que entusiasma a los fanáticos", compensando el MacBook Pro de 15 pulgadas de 2019 y sumándose a los éxitos del MacBook Pro 2020 de 13 pulgadas. Si estabas buscando al rey de los portátiles de Apple, aquí está.

A primera vista, parece que no haya cambiado mucho... (Image credit: Future)

Aquellos que no esperaban comprar un nuevo MacBook Pro hasta que se resolvieran los problemas del teclado, definitivamente, estarán satisfechos con el nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas. Con suerte, todas estas mejoras en el teclado del MacBook Pro pronto llegarán a los modelos de MacBook y MacBook Air normales.

Se pueden apreciar actualizaciones en los componentes internos, con el debut de las tarjetas gráficas de la serie AMD Radeon Pro 5000M de 7nm, lo que le da a este aparato un rugido gráfico realmente impresionante. Y, por primera vez, el MacBook Pro de 16 pulgadas se puede configurar con hasta 64GB de RAM y hasta 8TB de almacenamiento SSD. Estas dos actualizaciones hacen de este ordenador portátil una pieza de rendimiento realmente formidable cuando se trata de tareas con uso intensivo de gráficos, como la reproducción de videos.

La duración de la batería se ha incrementado con una de 100 vatios-hora (16 WH más que los modelos anteriores), y en nuestras pruebas, nos sorprendió mucho cómo, durante mucho tiempo, el modelo MacBook Pro de 16 pulgadas aguantó entre cargas. No tendrás que preocuparte ni sufrir por una duración pobre de la batería solo porque estés usando un portátil potente como el nuevo MacBook Pro. Muchos de sus rivales no serían capaces de asumir este compromiso.

Los altavoces mucho más mejorados (en serio, tienes que escucharlos) y el micrófono integrado completan las características del MacBook Pro de 16 pulgadas y lo convierten en un dispositivo realmente capaz de cualquier cosa, con el que ya no sientes la necesidad de conectar demasiados dispositivos externos. Esto, junto con un diseño delgado y ligero, casi idéntico al que nos tienen acostumbrados y nos encanta, hace que el MacBook Pro de 16 pulgadas sea un ordenador portátil verdaderamente profesional.

Y todavía no hemos mencionado la pantalla. Sí..., ¡esa pantalla! El cambio de Apple a 16 pulgadas no ha acabado comprometiendo la calidad de la imagen en absoluto, con una resolución que se ha elevado a 3.072 x 1.920 y una densidad de 226 píxeles por pulgada.

Este es un salto bastante notable sobre la resolución de 2.880 x 1.800 del modelo de 15 pulgadas, que ofrecía una densidad de píxeles de 220ppi. Una pantalla más grande con una mayor densidad de píxeles es más que bienvenida. Pero también está el hecho de que el aumento en el tamaño de la pantalla no ha hecho que el modelo de 16 pulgadas sea mucho más grande que el modelo de 15 pulgadas, gracias a los bordes mucho más finos que rodean la pantalla.

Hay mucho que admirarle al nuevo MacBook Pro (2019) de 16 pulgadas y muy poco que objetar. La falta de expansión fuera de los cuatro puertos Thunderbolt sigue siendo una decepción para los usuarios profesionales, pero el portátil también lo compensa al haber agregado características que hacen que sea menos probable que necesites enchufar herramientas externas. ¿Quién necesita un disco duro externo cuando tiene 8 TB de almacenamiento SSD? Aunque… también está la cuestión del precio, el cual no podemos negar que sea bastante alto. Sin embargo, en realidad, cuesta lo mismo que el modelo anterior; lo que, por cierto, molestará a cualquiera que acabe de comprar uno de esos.

En general, Apple ha mejorado en casi todos sus aspectos con el MacBook Pro así como ha atendido las quejas de usuarios (como nosotros) decepcionados por el hecho de que los últimos lanzamientos de MacBook Pro no fueran revolucionarios ni emocionantes. El MacBook Pro de 16 pulgadas muestra que Apple todavía ama el MacBook y guarda ideas interesantes para el futuro.

Hoja de especificaciones Aquí tenemos la configuración del MacBook Pro de 16 pulgadas (2019) para el análisis de TechRadar: CPU: procesador Intel Core i9 de 2,3 GHz (8 núcleos; hasta 4,8 GHz)

Gráficos: AMD Radeon Pro 5500M con 4GB de GDDR6

RAM: 16 GB (DDR4 de 2,666 MHz)

Pantalla: pantalla Retina de 16 pulgadas, 3,072 x 1,920 (LED retroiluminado, IPS, brillo de 500 nits, amplia gama de colores P3)

Almacenamiento: SSD de 1 TB

Puertos: 4x Thunderbolt 3 (USB-C), conector para auriculares de 3,5 mm

Conectividad: 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Cámara: cámara web FaceTime HD de 720p

Peso: 2kg

Tamaño: 1.62 x: 35.79 x 24.59cm; Ancho x Profundo x Alto

Precio y disponibilidad

Quizás una de las sorpresas más agradables del MacBook Pro de 16 pulgadas es su precio. No te emociones demasiado, porque no es que se trate de un portátil barato. Ni de lejos. El MacBook Pro de 16 pulgadas es, como otros modelos de MacBook Pro, un ordenador portátil muy caro. Pero lo sorprendente es que el modelo base sale por 2.699€ con un procesador Intel Core i7 de 6 núcleos, AMD Radeon Pro 5300M GPU de 4GB, 16GB de RAM y 512GB de SSD.

Este, como habrás notado, es el mismo precio que el modelo de 2019 del MacBook Pro de 15 pulgadas, que por el mismo precio viene con un procesador Intel Core i7 de 9a generación con 6 núcleos, Radeon Pro 555X con 4GB de memoria GDDR5, 16GB de RAM y 256GB de almacenamiento SSD.

El hecho de que ahora puedes obtener el doble de almacenamiento y mejores gráficos, junto con todas las demás características del nuevo MacBook Pro, como la pantalla más grande, por el mismo precio, es una buena noticia. Para cualquiera que se resistiera a comprar un nuevo MacBook Pro, su paciencia ha sido recompensada.

Sin embargo, eso también significa que cualquiera que haya comprado el MacBook Pro de 15 pulgadas que se lanzó en junio de 2019, podría sentirse ahora bastante molesto por haberse gastado la misma cantidad de dinero por menos. Y el hecho de que Apple ya no venda el modelo de 15 pulgadas en su sitio web (ahora solo puedes elegir entre el MacBook Pro de 13 pulgadas de 2019 y el de 16 pulgadas) puede incluso aumentar la sensación de que han comprado un producto caro que ha resultado estar desactualizado apenas seis meses después de su lanzamiento.

También hay un modelo de gama alta que viene con un procesador Intel Core i9 de 8 núcleos a 2,3 GHz, AMD Radeon Pro 5500M, 16 GB de RAM y un SSD de 1TB por 3.199€. Y de nuevo, este es el mismo precio que el MacBook Pro de 15 pulgadas de gama alta de principios de 2019.

Al igual que con los modelos anteriores, puedes configurar los modelos básicos con un hardware más potente, lo que incluye aumentar el almacenamiento a esos increíbles 8TB e incluir hasta 64GB de RAM en el portátil. El MacBook Pro de 16 pulgadas con especificaciones completas es un dispositivo realmente potente, pero también caro, con un coste de 7.600€.

Sigue siendo un portátil ligero y delgado a pesar de sus nuevas características (Image credit: Future)

Diseño

A primera vista, el MacBook Pro de 16 pulgadas no parece tan diferente al modelo de 15 pulgadas. Esto, en sí mismo, es un gran logro, si tenemos en cuenta que la pantalla más grande es una de las características del nuevo MacBook Pro.

Ahora, la huella del MacBook Pro de 16 pulgadas es más grande que la de 15 pulgadas, con dimensiones de 1,62 x 35,79 x 24,59 cm frente a los 1,55 x 34,93 x 24,07 cm (Ancho x Profundo x Alto) del modelo de 15 pulgadas, pero no ha cambiado lo suficiente como para ser tan notable. Lo que es, es impresionante.

Entonces, ¿cómo ha logrado Apple esto? Al abrir el MacBook Pro de 16 pulgadas, la respuesta es evidente, ya que los bordes que rodean la pantalla son mucho más delgados que en los modelos anteriores. Esto no solo ha permitido a Apple colocar una pantalla más grande en el nuevo MacBook Pro sin aumentar drásticamente el tamaño general del portátil, sino que también hace que el nuevo MacBook Pro se vea y parezca mucho más moderno. Y así también se asegura de que toda tu atención se dirija a esta hermosa pantalla.

Y es que la pantalla realmente es una belleza. Es la pantalla más grande en un MacBook desde que el MacBook Pro de 17 pulgadas se dejó de fabricar en 2012. Está claro que Apple ha escuchado comentarios de sus usuarios profesionales pidiendo una pantalla más grande, incluso a expensas de la portabilidad, y ha actuado.

Los bordes de la pantalla se han acortado para reducir el tamaño total del MacBook Pro (Image credit: Future)

Nos alegra que lo haya hecho. Incluso con la pantalla más grande, Apple se ha asegurado de que la calidad de imagen se mantenga alta, ya que también ha aumentado la resolución a 3.072 x 1.920. El resultado es una pantalla nítida que se ve con claridad. Aunque no actúa con el paquete de píxeles como la pantalla del Razer Blade 15 Studio Edition, que tiene una resolución de 4K de 3840 x 2160.

La pantalla de Razer Blade 15 Studio Edition es, definitivamente, la mejor en este momento cuando se trata de portátiles profesionales. Es una pantalla OLED calibrada de fábrica y absolutamente impresionante. No solo supera al MacBook Pro de 16 pulgadas en cuanto a resolución, sino que también tiene función táctil.

¿Es esto un aspecto importante en un dispositivo profesional? Bueno, uno de los grandes puntos de venta del MacBook Pro de 16 pulgadas, cuando hablamos con Apple, es cómo ejecuta macOS Catalina, lo cual permite usar un iPad como segunda pantalla usando la función SideCar. Hay una serie de aplicaciones creativas que te permiten usar el iPad junto con el Apple Pencil para controlar las aplicaciones mediante el tacto.

Esta es una manera excelente de permitirle a los creativos interactuar con sus herramientas de manera intuitiva. Sin embargo, también requiere la posesión de un iPad, lo que se convierte en un gasto adicional. Si el MacBook Pro tuviese una pantalla táctil, eso no sería un problema. Como ha demostrado Razer, de hecho, es posible incluir una pantalla táctil sin comprometer la calidad de la imagen, aunque esto supone un aumento de precio.

¡Alegría! El teclado ha sido renovado (Image credit: Future)

El teclado también se ha modificado, reemplazando afortunadamente las teclas Butterfly de modelos anteriores con la tecla de tijera que se encuentra en el popular Magic Keyboard del iMac.

Esto debería erradicar los problemas que experimentaron los teclados mariposa (donde las teclas se 'atascaban' o no respondían cuando el polvo u otros desechos se abrían paso entre las teclas), y al desmontar reciente un MacBook Pro de 16 pulgadas, iFixit descubrió que Apple ya no incluye una membrana protectora debajo de las teclas, como ocurrió en otros MacBook recientes intentando solucionar los problemas de los interruptores mariposa.

Al no incluir la membrana, da la sensación de que Apple confía en que el nuevo teclado del MacBook Pro de 16 pulgadas no contará con estos problemas.

Los interruptores de tijera también permiten que el teclado del MacBook Pro de 16 pulgadas tenga un recorrido decente cuando se presiona las teclas, mientras mantiene la anchura del MacBook Pro lo más delgada posible.

El resultado es inmediatamente evidente: el nuevo teclado del MacBook Pro de 16 pulgadas resulta placentero para escribir y una experiencia mucho más receptiva y satisfactoria. Al volver al teclado del antiguo MacBook Pro de 15 pulgadas, lo sentimos bastante plano en comparación. No podíamos esperar a volver a utilizar el teclado más nuevo. Para cualquiera que escriba mucho, el teclado nuevo y mejorado del MacBook Pro de 16 pulgadas se convertirá en un gran punto a favor de compra.

Otros ajustes del teclado incluyen acortar la Touch Bar e incluir una tecla física Esc de nuevo. Puede que esto no suponga una gran diferencia para mucha gente, pero para muchos otros, especialmente para los codificadores, esto supondrá un cambio agradable, lo cual demuestra, otra vez, que Apple ha estado escuchando las solicitudes de sus clientes.

El botón Touch ID ha sido ligeramente desplazado para que sea más fácil usarlo (Image credit: Future)

El botón Touch ID, que te permite iniciar sesión en el MacBook Pro o autorizar pagos de Apple Pay, también se ha modificado ligeramente para que sea más fácil encontrarlo.

Las teclas de dirección también se han cambiado y ahora están de vuelta con su diseño clásico de "T invertida". De nuevo, es un diseño más intuitivo que permite a los usuarios presionar esas teclas sin tener que mirar, la cual ha sido una característica bastante solicitada por algunas personas.

Todo esto son cambios bienvenidos en el diseño, y demuestra que Apple ha estado prestando atención. Estos cambios mejoran el rendimiento y la utilidad del MacBook Pro, sin cambiar radicalmente su apariencia como portátil.

Sin embargo, todavía hay una aspecto en el MacBook Pro de 16 pulgadas que deseamos que Apple cambie en el futuro, y se trata de los puertos. Una vez más, Apple ha considerado conveniente incluir solo cuatro puertos Thunderbolt 3 USB-C y un conector de audio.

Ahora bien, esos puertos son más que suficientes para los usuarios habituales que tienen periféricos modernos con los conectores adecuados. Sin embargo, el MacBook Pro de 16 pulgadas es un portátil dirigido a profesionales, así que la falta de puertos resulta frustrante. Muchas personas tienen dispositivos más antiguos de los que dependen para el trabajo que no pueden conectarse a ningún puerto Thunderbolt 3 sin un adaptador.

Tener un puerto USB de tamaño estándar junto con un lector de tarjetas de memoria, por ejemplo, haría del MacBook Pro de 16 pulgadas un dispositivo mucho más versátil para profesionales. Pero en lugar de eso, tendrás que comprar un adaptador para conectar esos dispositivos al MacBook Pro. Es un gasto adicional, y no una solución elegante en particular. Es toda una afirmación del espíritu de "funcionalidad antes que forma", popularizado por Jony Ive, que tanto caracteriza a Apple.

Podemos perdonar a los productos orientados al consumidor estándar como el MacBook Air o el iPhone 11 por sacrificar puertos y funciones para lucir lo más delgado y sexy posible, pero con un dispositivo profesional como el MacBook Pro de 16 pulgadas, no es más que una mala decisión. Cada vez hay más rivales de MacBook Pro, como Razer Blade 15 Studio Edition, que ofrecen una selección mucho más amplia de puertos.

Es una pena que Apple no parezca estar dispuesto a ceder en esto, ya que este es el único aspecto en el que el MacBook Pro de 16 pulgadas no parece haber mejorado respecto a lo que hemos tenido antes.

Desafortunadamente, los puertos siguen siendo limitados (Image credit: Future)

Benchmarks Así es cómo rindió el MacBook Pro de 16 pulgadas (2019) en nuestras pruebas benchmark: CPU Cinebench: 3.157 puntos Gráficos: 122.31 fps

Geekbench 4 de un solo núcleo: 5.375; Multinúcleo: 28.332

Geekbench 5 de un solo núcleo: 974; Multinúcleo: 6.035

Duración de la batería (prueba de película de TechRadar): 11 horas y 41 minutos

Rendimiento

El MacBook Pro de 16 pulgadas es el MacBook más potente jamás fabricado, especialmente si compras la opción más completa. Es caro, pero con un procesador Intel de 8 núcleos, 64GB de RAM y 8TB de SSD; no encontrarás otro ordenador portátil como este.

Lamentablemente, no pudimos probar esa versión; en cambio, hemos analizado la configuración básica de gama alta, con un procesador Intel Core i9 de 8 núcleos a 2,3 GHz, AMD Radeon Pro 5500M, 16GB de RAM y 1TB de SSD. Este sigue siendo un dispositivo increíblemente poderoso, uno al que muchos usuarios acudirán si necesitan un portátil para editar videos. Pero para muchos otros, puede contener más especificaciones de las que necesitan.

Por lo tanto, el MacBook Pro de 16 pulgadas superó con creces las pruebas benchmark que le hicimos. El procesador es similar al del modelo de 15 pulgadas que ya revisamos, pero con una velocidad ligeramente más baja. Además, la nueva tarjeta gráfica significa que este es un ordenador portátil formidable cuando se trata de renderizado de gráficos, y significa que puedes ejecutar la resolución más alta sin ninguna degradación en el rendimiento en comparación con el modelo de 15 pulgadas.

En cuanto a uso diario, el MacBook Pro de 16 pulgadas vuelve a ser un placer, con macOS Catalina funcionando de forma rápida y fluida, aplicaciones que se cargan en un instante. En todo momento, sabes que estás trabajando con un portátil potente, así que durante el tiempo que lo usamos, no lo vimos tropezar en lo que respecta al rendimiento.

También nos gustaría señalar que incluso mientras carga, el MacBook Pro de 16 pulgadas se mantuvo impresionantemente en silencio. Hemos utilizado otros portátiles, incluidos algunos modelos de MacBook, que hacen mucho ruido cuando el hardware se carga y los ventiladores se activan, pero no es el caso de este. Se trata del nuevo diseño térmico que Apple ha implementado, lo cual permite que el MacBook Pro de 16 pulgadas no se recaliente. Tampoco notamos ningún problema de aceleración (donde la velocidad de la CPU se reduce para evitar el sobrecalentamiento, lo que afecta al rendimiento) durante nuestro periodo de prueba, algo que sí habían sufrido algunos MacBook Pro anteriores.

Entonces, como estación de trabajo, el rendimiento del MacBook Pro de 16 pulgadas es muy impresionante, aunque los propietarios del modelo de 2019 del MacBook Pro de 15 pulgadas no deberían sentir la necesidad de cambiarlo: el aumento de rendimiento no es tan grande. Pero es obvio, considerando lo recientemente que se lanzó el modelo de 15 pulgadas. No obstante, para las personas que han estado esperando, este es el MacBook Pro definitivo.

Además, el rendimiento del MacBook Pro de 16 pulgadas también brilla en otros aspectos, especialmente en la reproducción de medios. Ya hemos comentado la calidad de la pantalla lo suficiente, pero cabe destacar que esto realmente hace que los videos y las fotos se vean mejor que nunca.

La Touch Bar ha vuelto, pero es un poco más pequeña (Image credit: Future)

Los nuevos altavoces incorporados también son excelentes. Hay seis altavoces en el MacBook Pro, con woofers habilitados para Force Feedback. Esto permite que el MacBook Pro reproduzca sonidos graves sin vibraciones externas que causen distorsiones no deseadas.

Los resultados son impresionantes, con sonidos increíblemente claros provenientes de altavoces relativamente pequeños. Si estás acostumbrado a sonidos metálicos emitidos por los altavoces débiles de un portátil, quedarás boquiabierto ante la calidad de sonido del MacBook Pro de 16 pulgadas. Es lo suficientemente fuerte como para llenar una habitación de tamaño decente sin distorsión.

La música suena increíble, pero para ver películas y programas de televisión también es un punto fuerte, con un amplio escenario de sonido y una clara separación estéreo que puede incluso engañarte y hacerte pensar que estás escuchando dos altavoces externos colocados muy separados el uno del otro. También cuenta con un efecto virtual envolvente muy eficiente. Todos quedamos realmente impresionados.

Mientras que es probable que los productores de música y los editores de películas quieran conectar altavoces o auriculares externos, esto significa que si te encuentras en movimiento, podrás arreglártelas fácilmente con los altavoces del MacBook Pro de 16 pulgadas sin tener que llevar equipo adicional. Son, sin duda, de los mejores altavoces del mercado, si no los mejores que hemos escuchado en un ordenador portátil. Apple ha hecho un gran trabajo aquí.

La nueva matriz de micrófonos del MacBook Pro de 16 pulgadas también ha mejorado mucho. Quedamos impresionados con la claridad y la calidad del audio grabado y, al igual que con los altavoces, esto significa que si estás fuera de casa sin contar con un micrófono externo, te conformarás con los micrófonos integrados sin dificultad.

Nos hemos quejado de la falta de puertos, sí, porque dificulta la conexión de periféricos externos al MacBook Pro de 16 pulgadas, pero los nuevos altavoces y micrófonos, junto con un teclado mejorado y una gran capacidad de almacenamiento, hace que sea menos probable que necesites enchufar aparatos. Es impresionante.

(Image credit: Future)

Duración de la batería

Los dispositivos MacBook siempre han tenido una duración de batería impresionante, especialmente en comparación con los portátiles de Windows, y aunque casi podríamos permitirle al MacBook Pro de 16 pulgadas tener una duración de batería más corta debido a su pantalla más grande y componentes más potentes, no es necesario.

De hecho, Apple ha logrado la increíble hazaña de alargar la duración de la batería. Según sus estimaciones, este nuevo portátil ofrece alrededor de una hora más de duración de la batería en comparación con el modelo de 15 pulgadas, y en nuestras pruebas comprobamos que se trata de una afirmación bastante precisa, puesto que nuestro ejemplar rindió con una duración de 11 horas y 41 minutos mientras reproducía un video en bucle de 1080p y con la pantalla al 50% de brillo.

Se trata de un gran aumento respecto a las 7 horas y 36 minutos que logró alcanzar el MacBook Pro de 15 pulgadas en la misma prueba. Si bien el modelo de 15 pulgadas te permitiría pasar un día entero de trabajo sin necesidad de usar cargador, el de 16 pulgadas lo supera. Aunque, por supuesto, cuanto más exigentes son las tareas que realizas, más rápido se agota la batería, pero aun así sigue siendo un gran logro.

Mientras tanto, el Razer Blade 15 Studio Edition logró solo 5 horas y 28 minutos en la misma prueba. Así que, realmente, no hay competencia.

Cómpralo si…

Quieres el MacBook más potente de todos los tiempos

Apple ha llevado a cabo un trabajo increíble mejorando la mayoría de los aspectos del MacBook Pro con el nuevo modelo de 16 pulgadas, y aunque no es un salto generacional en términos de potencia en comparación con el modelo de 15 pulgadas, si buscas el MacBook más potente de todos los tiempos, aquí lo tienes.

Buscas un portátil que aguante un día entero de trabajo

La duración de la batería del MacBook Pro de 16 pulgadas es realmente impresionante, considerando los componentes más potentes y la pantalla más grande. Dependiendo de la carga de trabajo, es capaz de mantenerse activo durante todo un día de trabajo sin necesidad de usar cargador, aunque cualquier renderizado de video pesado y otras tareas similares obviamente agotarán la batería más rápido.

Te encanta todo lo relacionado con el MacBook Pro, pero quieres más

Apple se propuso dar a sus clientes "más de lo que quieren" con el MacBook Pro de 16 pulgadas, y lo ha conseguido. Obtendrás un portátil con la forma clásica del MacBook Pro, sin que ocupe mucho espacio y sin peso adicional, junto con una pantalla más grande, componentes más potentes, un teclado mejorado, mejores altavoces y mucho más.

No lo compres si…

No tienes presupuesto

El modelo base del MacBook Pro de 16 pulgadas cuesta lo mismo que el modelo anterior de 15 pulgadas. Eso es motivo de celebración, pero no te equivoques: sigue siendo un ordenador portátil muy caro. Y si tienes un presupuesto limitado, existen opciones más asequibles.

No necesitas tanta potencia

Algunas de las razones por las que el MacBook Pro de 16 pulgadas es tan caro son los potentes componentes incluidos. Esto significa que si no necesitas esa cantidad de potencia bruta (y a menos que la estés usando para editar videos de forma profesional, producir música, modelar en 3D o similares, no la necesitarás), es mejor comprar una opción más barata como el MacBook Pro de 13 pulgadas o el MacBook Air.