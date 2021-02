Análisis: MacBook Pro de 13 pulgadas (2019)

El MacBook Pro de 13 pulgadas (2019) es una actualización escasa frente al modelo del año pasado (con algún elemento interior mejorado). El diseño se mantiene similar, lo que son buenas noticias para los fans de anteriores MacBooks Pro, pero si todavía te tiene que convencer, no hay nada nuevo que vaya a cambiar tu opinión.

Al nuevo MacBook Pro (finales de 2020) lo domina el primer procesador portátil de Apple, el M1. Los benchmarks muestran que lo convierten en una estación de trabajo móvil, un notebook para producir música y un portátil hecho para la edición de vídeo.

El MacBook Pro de 13 pulgadas (2019) fue un lanzamiento fantástico para Apple. Gracias a los mejorados componentes y el añadido de la Touch Bar de Apple (que ahora está también en el modelo de 13 pulgadas) el más pequeño de los MacBook Pro ha recibido la mejora más importante de los tres modelos lanzados en 2019.

Podemos discutir que las mejoras son menores, pero siguen siendo bienvenidas. Ahora, el MacBook Pro reducido es un verdadero portátil, y no la opción para los que no se pueden permitir el modelo de 15 pulgadas. Incluso con el MacBook Pro de 16 pulgadas poniendo todas las cartas sobre la mesa, el MacBook Pro de 13 pulgadas de 2019 sigue pisando fuerte.

Y, aunque la salida del nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas (2020) con sus configuraciones base viene con más almacenamiento que el de 2019, los otros modelos son más baratos que antes, haciéndolos más atractivos para aquellos con un presupuesto más limitado.

Apple ha tenido mucho éxito refrescando el MacBook Pro para calar mejor en lo que esperan los clientes. El MacBook Pro de 13 pulgadas de 2019 es la mejor opción si buscas un portátil compacto que ofrezca absolutamente toda la potencia.

El nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas resulta muy familiar... (Image credit: Future)

Hoja de especificaciones Esta es la hoja de configuración del MacBook Pro que nos han enviado a TechRadar para el análisis: CPU: 1.4GHz Intel Core i5 (quad-core, 8 hilos, 8MB de cache, hasta 3.9GHz)

Gráficos: Intel Iris Plus Graphics 645

RAM: 16GB (2,133MHz LPDDR3)

Pantalla: 13.3 pulgadas, 2,560 x 1,600 Retina (LED retroiluminado, IPS, 500 nits de brillo, amplio color gama P3 gamut)

Almacenamiento: 2TB SSD

Puertos: 2x Thunderbolt 3 (USB-C), jack de auriculares de 3.5mm

Conectividad: 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Cámara: 720p FaceTime HD webcam

Peso: 1.37kg

Tamaño: 30.41 x 21.24 x 1.49cm (largo x profundo x alto)

Precio y disponibilidad

Cuando se trata de precio, no ha cambiado mucho en el MacBook Pro de 13 pulgadas (2019). Sigue siendo la manera más barata de comprarse un MacBook Pro, pero también continúa en los portátiles de 13 pulgadas más caros del mercado.

Como de costumbre, hay unas cuantas configuraciones disponibles, y puedes modificarlas al gusto para tener un MacBook Pro que se ajuste a tus necesidades.

El modelo base viene con un Intel Core i5 de octava generación, quad-core a 1.4GHz, Intel Iris Plus Graphics 645, memoria RAM 8GB 2133MHz LPDDR3 y 128GB SSD de almacenamiento, y cuesta 1.499€.

Luego está la gama media con el modelo de igual procesador y RAM, pero que duplica el almacenamiento con 256GB por 1.749€.

Finalmente, hay una versión completa con el mismo procesador pero a una velocidad superior, con 2.4GHz por 1.999€.

Si quieres configurar el MacBook Pro de 13 pulgadas (2019) con componentes más potentes, puedes añadir un i7 de octava generación a 2.4GHz por 360€, y doblar la cantidad de RAM hasta 16GB por un extra de 240€.

El almacenamiento también se puede incrementar hasta los 2TB, pero los precios escalan casi en vertical.

Así que, para un MacBook Pro de 13 pulgadas (2019) extremo, nos estamos yendo a 3.349€.

El diseño icónico de Apple se mantiene en la nueva versión (Image credit: Future)

Todos los modelos vienen con pantalla Retina, Touch Bar, Touch ID (para iniciar sesión usando tu huella), y gráficos integrados.

Estos precios están en línea con el MacBook Pro con Touch Bar de 13 pulgadas (2018) que se lanzó el año pasado, con una gama media costando 1.999€ y 2.249€ respectivamente.

El modelo de 2019 por fin ha sido recortado en precio en el tope de gama, haciendo que valga más la pena.

Mientras tanto, el modelo de este año del MacBook Pro de 15 pulgadas empieza con un procesador i7 de novena generación con 6 núcleos a 2.6GHz, Radeon Pro 555X con 4GB GDDR5, RAM de 16GB DDR4 2400MHz y 256GB SSD de almacenamiento por 2.799€ y a partir de ahí, para arriba.

Esto significa que el MacBook Pro de 13 pulgadas (2019) es un portátil mucho más asequible, aunque sus especificaciones no pueden competir con el modelo de 15 pulgadas. Si quieres la máxima potencia, deberías coger el más grande.

El rival con Windows del MacBook Pro de 13 pulgadas (2019) es el Dell XPS 13, y con los precios de Dell, el de Apple tiene mejor valor. El Dell XPS 13 viene en una variedad de configuraciones, pero similares al MacBook Pro con un i5-8265U de 8va generación, 8GB de RAM y 256GB SSD por 1.379€ y una pantalla 1080p.

Y si quieres el que viene con pantalla 4K que supere a la Retina del MacBook Pro de 13 pulgadas de 2019, el coste sube a 1.489€. Similar al precio base del MacBook Pro de 13 pulgadas, pero con mucha más resolución de pantalla y almacenamiento que lo que ofrece Apple.

Todas las versiones de 13 pulgadas vienen con Touch Bar y Touch ID (Image credit: Future)

Diseño

Como el resto de actualizaciones del MacBook, el diseño del MacBook Pro de 13 pulgadas de 2019 es casi idéntico, excepto por el hecho de que ya no hay una versión sin Touch Bar.

Es una pantalla táctil de cristal que se extiende a lo largo de la parte superior del teclado, mostrando contenido relacionado. Una gran cantidad de apps de terceros tienen ya soporte para la Touch Bar, lo que significa que muestran sus propios botones cuando las usas. Esto es muy útil, y a veces mejora tu productividad.

Si crees que la Touch Bar es un añadido interesante, el hecho de que todos los modelos del Macbook Pro de 13 pulgadas vengan con ella hará tu vida más fácil (porque antes era un poco raro que unos vinieran con ella y otros no).

De todas formas, si crees que la Touch Bar es marketing (y hay mucha gente que sí piensa eso) entonces no tendrás esa opción de gastarte un poco menos yendo a por un modelo que no la tenga (a no ser que compres uno antiguo, que también puedes).

Todos los modelos del MacBook Pro de 13 pulgadas vienen también con Touch ID, que es un pequeño sensor a la derecha de la Touch Bar que lee tu huella dactilar. Puede usarse para entrar en MacOS, para hacer compras con Apple Pay y para poner contraseñas rápidamente.

Como la huella es algo que se está empezando a incluir en muchos portátiles, el Touch ID está siendo de los mejores. Donde otros escáneres fallan varias veces, el Touch ID del MacBook Pro de 13 pulgadas (2019) reconoce las huellas de forma rápida y muy precisa.

El MacBook Pro de 13 pulgadas (2019) también lleva el chip de seguridad T2 de Apple, que asegura tus datos encriptándolos. Es genial ver que estas características del MacBook Pro más grande llegan a todos los modelos de 13 pulgadas.

A pesar de todo, el diseño del MacBook Pro de 13 pulgadas (2019) es exactamente el mismo que el del año pasado (lo que hará que algunos se enfaden, ya que el de 2018 tiene exactamente el mismo diseño que el de 2017).

Los puertos siguen teniendo limitaciones frustrantes (Image credit: Future)

Así que tienes una pantalla Retina de 13.3 pulgadas IPS con 2500 x 1600, junto con soporte para la gama de color P3 (esencial para los fotógrafos y creativos digitales que quieren colores precisos) y tecnología True Tone (menos esencial, pero que cambia de manera efectiva los colores en función de la luz ambiental). Como hemos mencionado en el análisis del modelo anterior, lo útil que te parezca True Tone dependerá de lo profesional que seas. Si trabajas en audiovisuales, querrás apagarlo, pero en presencia de escritores y estudiantes (por ejemplo), el MacBook Pro de 13 pulgadas recibirá una cálida bienvenida.

Una cámara FaceTime HD 720p descansa en la parte superior de la pantalla, y las dimensiones son exactamente las mismas que el modelo con Touch Bar del año pasado, con 30,41 x 21,24 x 1,49cm y un peso de 1,37kg.

Aquí es donde le perdonamos a Apple que mantenga el mismo diseño, porque el MacBook Pro de 13 pulgadas (2019) sigue siendo un portátil fino y ligero. Como en modelos anteriores, está disponible en gris espacial o plata, y el talento de Apple para la calidad y el diseño es insuperable. Si te parecían fríos los modelos de antes, la verdad es que Apple no ha hecho nada para que cambies de opinión con el modelo de este año.

Como en versiones anteriores, y el modelo de 15 pulgadas, el MacBook Pro de 13 pulgadas (2019) está limitado en conexiones, con solo dos Thunderbolt 3 y un jack para poner auriculares.

Aunque esto mantiene el diseño del MacBook Pro fino y ligero, y el Thunderbolt 3 es un puerto que soporta lo último en dispositivos, no puede con otros que llevan conexiones USB, por lo que requieren de un adaptador. No solo aumenta el precio, sino que arruina el diseño fino del MacBook Pro. Como los puertos Thunderbolt 3 también se usan para la carga, tenemos uno menos y estamos mucho más limitados cuando estamos cargando la batería del portátil.

Como un portátil hecho para profesionales, nos hemos preguntado mucho sobre por qué ofrecen solo puertos Thunderbolt 3 (los portátiles para profesionales deben aumentar la productividad por encima de todo) pero Apple se ha estancado en poner puertos limitados. Para mejores conexiones físicas, quizás quieras ver el Razer Blade Pro 17, que ofrece muchos puertos, incluyendo Ethernet, USB 3.2, USB-C, HDMI y lector de tarjetas SD, manteniéndose increíblemente fino.

En los modelos base, hay solo dos puertos Thunderbolt 3, dejando el lado derecho para el jack de audio (Image credit: Future)

Otra cosa a tener en cuenta es que los dos Thunderbolt 3 del MacBook Pro de 13 pulgadas (2019) están en lado izquierdo del portátil. Esto es un poco incómodo para conectar una fuente de alimentación externa (dependiendo de dónde la pongas) y puede ser un desastre si tienes que conectar más de un periférico.

De todas formas, si compras el modelo más caro del MacBook Pro de 13 pulgadas (2019), tendrás cuatro puertos Thunderbolt 3 en total (los otros dos se añaden en el lado derecho), que hacen las cosas un poco más fáciles.

El teclado es el mismo (Image credit: Future)

Las quejas del teclado

Algo que Apple no ha cambiado, y que ha enfadado a mucha gente, es el teclado 'mariposa' de los anteriores MacBooks. Estas teclas han dado muchos problemas, y recibido cantidad de quejas sobre que pueden quedarse atascadas especialmente si se cuelan migas o polvo entre las teclas.

Aunque Apple ha mejorado el diseño del MacBook Pro de 13 pulgadas (2019) sigue siendo en esencia el mismo que ha causado tantos problemas, y que podría hacer que mucha gente que esté informada de ello no se decantase por el MacBook Pro.

De hecho, Apple ha incluido los modelos de MacBook Pro de 2019 en su Programa de Servicio de Teclado, que reemplaza uno defectuoso sin coste, lo que sugiere que Apple no ha arreglado el problema del todo.

Es frustrante que Apple continúe usando el teclado mariposa para el MacBook Pro de 13 pulgadas (2019) considerando la enorme cantidad de problemas que ha generado.

Al menos Apple ha hecho cambios en el teclado, y ahora usa diferentes materiales en el mecanismo para reducir la probabilidad de que las teclas se queden enganchadas y no respondan cuando se presionen. Esperemos que eso reduzca el número de teclados defectuosos, y reduzcan algunos miedos que puedan tener clientes potenciales.

La sensación al escribir en el teclado no ha cambiado mucho, y a pesar del reducido modelo de 13 pulgadas, el teclado sigue siendo del mismo tamaño que el que posee el MacBook Pro de 15 pulgadas, lo que quiere decir que las teclas son grandes y fáciles de tocar. También está retroiluminado para trabajar en lugares oscuros.

Si nunca has encontrado problema en los teclados de otros MacBook Pro, entonces serás muy feliz con el MacBook Pro de 13 pulgadas de 2019. De todas formas, si te ha tocado alguno defectuoso, la decisión de Apple de mantener el teclado (aunque con algún cambio) puede que te haga reconsiderar la compra. Esperemos que el MacBook Pro de 2020 venga con un teclado completamente nuevo.