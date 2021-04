Los AirTags de Apple "funcionarán" con teléfonos Android

Los fans más avezados de Apple han notado que los AirTags presentados en el evento Spring Loaded podrían ser incluso mejores de lo que pensamos. Según la información oficial de Apple, los pequeños localizadores de objetos perdidos son compatibles con teléfonos Android a través de NFC, lo que potencialmente hace que sea aún más fácil encontrar tus artículos extraviados.

Una vez que un Apple AirTag se pone en modo perdido, los iPhones y iPads en sus cercanías captarán su señal de Bluetooth y te harán ping de forma anónima a la ubicación del artículo a través de la aplicación Find My. Si bien los teléfonos Android aún no pueden usar la aplicación Apple Find My, en su lugar podrán usar sus lectores NFC para conseguir información útil (como tu número de teléfono y el número de serie del AirTag) para devolverte lo que has perdido.

Todavía no sabemos cómo funcionará esto en la práctica; imaginamos que será una característica opcional, ya que Apple sabe que no todos querrán poner su número a disposición de extraños, aunque pone de manifiesto que Apple está ansiosa por hacer del AirTag un elemento indispensable en el mundo del rastreo.

¿Podría Find My llegar a Android?

Si estás buscando una aplicación del estilo de Find My en Android, Google ya lo tiene cubierto. Inicia sesión en la cuenta de Google conectada a tu dispositivo y utiliza Find My Device para localizar tu teléfono.

Sin embargo, no aguantes la respiración hasta que llegue Find My de Apple, no podemos esperar que llegue pronto. Tendremos que ver cómo funcionan las AirTags en la práctica, pero dado lo bien que se venden los iPhones, es de esperar que en muchas partes del mundo haya las suficientes personas caminando con uno en el bolsillo para ofrecer una cobertura decente para este servicio.

Apple ha llevado otros servicios a Android antes, como Apple Music, así que nunca digas nunca. Pero con los AirTags diseñados para ser un gran punto de venta de iPhone, no imaginamos que Apple quiera renunciar a la exclusividad de momento.