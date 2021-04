Primer veredicto

Las AirTags de Apple han estado en boca de muchos durante mucho tiempo, y hasta ahora no han defraudado a nadie. Son simples de configurar y de usar, la función de Búsqueda Precisa parece estar hecha para ayudarte a encontrarlo fácilmente, y Apple ha hecho hincapié en la privacidad para asegurarse de que su localización no se desvela a quien no se deba. De todas formas, no se puede negar que son un accesorio algo caro, especialmente si quieres engancharlo a las llaves o en la tira del bolso.