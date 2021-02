Análisis: iPhone 11 Pro

El iPhone 11 Pro es el terminal más potente de Apple que se puede coger con una sola mano. Su triple cámara hace las mejores fotos y vídeos desde cualquier perspectiva, un nuevo Modo Noche mejora las fotos con poca luz y la batería es increíble. Aunque el diseño no haya cambiado, esta es la cámara y la batería que los usuarios de iPhone iban buscando.

Análisis en dos minutos

El iPhone 11 Pro es último dispositivo de Apple que hace que nos preguntemos '¿qué ha cambiado realmente?'. Es una buena pregunta, porque es similar al iPhone del año pasado, pero usando las nuevas cámaras, esa pregunta y las miradas escépticas se desvanecen en seguida.

Ahora está el iPhone 12 Pro, así como el iPhone 12 y el iPhone 12 mini, que traen algunas mejoras en el interior del terminal y un diseño más pequeño, aunque no es una revolución.

Apple ha puesto mucho empeño en su triple cámara para el iPhone 11 Pro, ofreciendo un trío de lentes de 12MP que disparan normal, teleobjetivo y el nuevo ultra gran angular. Que hayan podido meterlo todo en un espacio tan reducido es una ventaja. Además, nuestros amigos agradecerán que no se les corte la cabeza en el modo retrato.

El modo noche, por su lado, es la respuesta para las quejas que han tenido los usuarios de iPhone desde hace años: las fotos en la barra del bar no se veían muy bien (aunque estaban mejor que las que hacían los Android). ¡Qué vergüenza!

Buenas noticias: el iPhone 11 Pro tiene la mejor cámara para condiciones de poca luz que hemos visto en un teléfono (en cualquier teléfono). Apple brilla por sí mismo con su Modo Nocturno, siendo mejor que las interfaces de Samsung, Huawei y Google.

El vídeo se ve bien y suena aún mejor desde las cámaras traseras, y hemos encontrado el mayor salto en la cámara delantera de 12MP. Ahora graba en 4K y en cámara lenta. Las 'selfies' de Apple se ven mejor con el pelo en movimiento, así que hemos tenido que ponernos creativos.

Como los últimos modelos, el iPhone 11 Pro puede sobrevivir a hundimientos gracias a la resistencia del IP68. (Image credit: Future)

Lo mejor del iPhone 11 Pro no es solo la cámara, sino mucho más. La duración de la batería es notablemente mejor que en el iPhone XS (ha aguantado más de un día de uso intenso). No necesitas el Pro Max por su batería, su acabado mate lo hace más bonito y resbala menos, aunque no descartes comprar una funda de iPhone 11 Pro (te lo recomendamos bastante).

La pantalla de 5.8 pulgadas del iPhone 11 Pro es la más avanzada y fácil de usar con una mano que hemos visto en un iPhone. Parece mucho más pequeña que las 6.5 pulgadas del iPhone 11 Pro Max y las 6.1 del iPhone 11. No te vuelvas loco, es más cara por el teleobjetivo y el panel OLED, que no lleva el iPhone 11 normal.

No parece diferente a anteriores iPhone de frente, así que parece difícil justificar su precio. Pero si has estado esperando a las buenas fotos y vídeo que trae este iPhone, entonces ya lo tienes claro (y es más importante que el 5G, al menos en 2019).

Mira también nuestro análisis del iPhone 11

Ve aún más allá con nuestro análisis del iPhone 11 Pro Max

(Image credit: Future)

Precios y fecha de salida del iPhone 11 Pro

La fecha de salida del iPhone 11 Pro fue el 20 de septiembre de 2019

El precio de salida del iPhone 11 Pro es de 1.159€

El iPhone 11 Pro se anunció el 12 de septiembre de 2019, y la fecha de salida oficial fue el día 20 de ese mismo mes. Se vende por un precio Pro, aunque en la mayoría de mercados vas a acabar pagando lo mismo que pagaste por el iPhone XS y el iPhone X.

Cuesta 1.159€ de entrada para la versión de 64GB. No es suficiente para la mayoría de la gente que tiene una década de fotos y vídeos en su iPhone (incluso con iCloud) y no hay una opción de 128GB, por desgracia.

Deberás pagar entonces los 1.329€ para el de 256GB, el tamaño ideal para un comprador de iPhone 11 Pro, o ir a por todas con el de 512GB por 1.659€. No hay expansión de espacio, así que si quieres aún más deberás ir a por terminales Android.

Si buscas un iPhone barato, deberías echarle un vistazo al iPhone 11 o esperar a que salga el iPhone 12, que hará que baje un poco el precio del iPhone 11 Pro.

También recibes Apple TV durante un año cuando compras el dispositivo, y encontrarás ofertas más apropiadas en compañías de telecomunicaciones usando los links de abajo.

(Image credit: Future)

Triple cámara y versatilidad

Bienvenido a lo que es básicamente el análisis de la cámara del iPhone 11 Pro. Vamos a hablar mucho sobre las cuatro cámaras y enseñarte muchas fotos de cada lente.

Su triple cámara ofrece un gran ángulo, un zoom óptico de 2x y un ultra gran ángulo, este último siendo el primero en un iPhone. Todas las cámaras son muy versátiles (incluso en nuestras vidas de reportero tecnológico).

Pudimos hacer zoom al CEO de Apple Tim Cook y al primer comprador del iPhone 11 en la reapertura de la tienda de la quinta avenida en Nueva York con el teleobjetivo, y luego volver a enfocar a toda la multitud que le rodeaba.

Imagen 1 de 5 (Image credit: Future) Imagen 2 de 5 (Image credit: Future) Imagen 3 de 5 (Image credit: Future) Imagen 4 de 5 (Image credit: Future) Imagen 5 de 5 (Image credit: Future)

Hicimos tres fotos muy diferentes sin movernos, y aunque llevábamos la cámara buena en la mochila (además de tres objetivos que abultaban bastante), no la sacamos para nada. Hoy en día la mejor cámara es la que está siempre contigo, y no requiere ir cambiando de objetivos manualmente.

También ha mejorado el HDR y la definición que normalmente hace que perdamos sombras o quememos la imagen cuando hay mucha luz. Esto se aplica al Modo Retrato también: son más brillantes y definidos. Sigue siendo una foto realista con tonos cálidos (no demasiado fríos) y no tan saturados como la mayoría en el caso de Android.

Imagen 1 de 25 (Image credit: Future) Ultra gran angular del iPhone 11 Pro Imagen 2 de 25 (Image credit: Future) Cámara principal del iPhone 11 Pro Imagen 3 de 25 (Image credit: Future) Teleobjetivo del iPhone 11 Pro Imagen 4 de 25 (Image credit: Future) Ultra gran angular del iPhone 11 Pro Imagen 5 de 25 (Image credit: Future) Cámara principal del iPhone 11 Pro (con modo noche activado) Imagen 6 de 25 (Image credit: Future) Cámara principal del iPhone 11 Pro (sin el modo noche activado) Imagen 7 de 25 (Image credit: Future) Teleobjetivo del iPhone 11 Pro Imagen 8 de 25 (Image credit: Future) Ultra gran angular del iPhone 11 Pro Nota a mí mismo: lavarse las manos antes de tocar el iPhone 11 Pro Imagen 9 de 25 (Image credit: Future) Cámara principal del iPhone 11 Pro (con modo noche activado) Imagen 10 de 25 (Image credit: Future) Cámara principal del iPhone 11 Pro (sin el modo noche activado) Imagen 11 de 25 (Image credit: Future) Cámara principal del iPhone 11 Pro (con el modo noche activado) Imagen 12 de 25 (Image credit: Future) Cámara principal del iPhone 11 Pro (sin el modo noche activado) Imagen 13 de 25 (Image credit: Future) Teleobjetivo del iPhone 11 Pro Imagen 14 de 25 (Image credit: Future) Cámara principal del iPhone 11 Pro Imagen 15 de 25 (Image credit: Future) Teleobjetivo del iPhone 11 Pro Imagen 16 de 25 (Image credit: Future) Ultra gran angular del iPhone 11 Pro Imagen 17 de 25 (Image credit: Future) Cámara principal del iPhone 11 Pro Imagen 18 de 25 (Image credit: Future) Teleobjetivo del iPhone 11 Pro Imagen 19 de 25 (Image credit: Future) Cámara principal del iPhone 11 Pro (con modo noche activado) Imagen 20 de 25 (Image credit: Future) Cámara principal del iPhone 11 Pro (sin el modo noche activado) Imagen 21 de 25 (Image credit: Future) Cámara principal del iPhone 11 Pro (con modo noche activado) Imagen 22 de 25 (Image credit: Future) Cámara principal del iPhone 11 Pro (sin el modo noche activado) Imagen 23 de 25 (Image credit: Future) Cámara principal del iPhone 11 Pro (modo noche activado) Imagen 24 de 25 (Image credit: Future) Cámara principal del iPhone 11 Pro (sin el modo noche activado) Imagen 25 de 25 (Image credit: Future) Cámara selfie

El modo noche brilla

El modo noche es lo mejor para pasarse a la serie del iPhone 11 si te gusta la fotografía nocturna. Está hecho con la tecnología de Apple, no como lo que vemos en los Android, y es lo que lo convierte en algo más útil.

La larga exposición que aplican los ajustes normalmente lleva de 2 a 5 segundos dependiendo de cómo de oscuro esté el panorama. Y la puede alargar hasta los 30 segundos si el iPhone está en un trípode o apoyando en el muro. En un cielo totalmente negro pueden ser visibles hasta las estrellas con este modo.

El Modo Noche del iPhone 11 Pro es como encender las luces de noche, con dos advertencias: solo funciona en la cámara principal de 12MP (ni en el teleobjetivo, ni en el ultra gran angular ni el la frontal; y lo que se mueve no puede hacerlo demasiado). Funciona bien posando en un bar, pero no cuando hagas fotos en el baile de una boda.

(Image credit: Future)

Cámara frontal y vídeo

Es increíble ver cómo el HDR ha mejorado cuando haces una foto con la cámara frontal del iPhone 11 Pro. Es de 12MP (donde antes eran 7MP) y tiene mucho detalle. Podría ser más brillante y hemos echado en falta los colores cálidos editando las imágenes, pero en general es una mejora increíble.

Ambas cámaras (delantera y traseras) graban en 4K a 60fps (por fin han llegado) y el vídeo en cámara lenta ha llegado a la delantera. No, las 'slofies' no cambiarán tu vida y ni siquiera las han llamado así en la aplicación, pero nos hemos divertido con los 120fps en 1080p. También puedes grabar, de todas formas, a 240fps en 1080p con la cámara principal.

Más importantes que los cuadros por segundo son los dos héroes anónimos que hacen que el vídeo se vea y se oiga bien: la estabilización de vídeo de Apple lo mantiene todo en su sitio y el Audio Zoom perfecciona las voces o los sonidos de objetos lejanos cuando les haces zoom, pero no lo de su alrededor. Hemos notado que es mejor que el 'micrófono zoom' del Samsung Galaxy Note 10.

La app rediseñada de la cámara: lo bueno y lo malo

Lo bueno

Apple ha rediseñado la aplicación de la cámara, resaltando opciones como hacer fotos en 16:9, 4:3 (normal) y en cuadrado (donde siempre acabarás por error). Esto ha facilitado que hagamos fotos para TechRadar en 16:9 para no tener que cortarlas en el post. Muchas gracias.

Puedes mantener el pulsador de foto para grabar vídeo rápidamente (como en Instagram y Snapchat), lo que hace las transiciones entre foto y vídeo sean como mantequilla. Puedes hacer ráfagas desliando el pulsador a la izquierda o mantener el vídeo grabando si deslizas a la derecha.

Todos los dispositivos con iOS 13 tienen mejores herramientas de edición de foto y vídeo, ofreciendo sliders para nitidez, reducción de ruido, definición y ruido. Lo mejor de todo es que las Live Photos permanecerán intactas después de editarlas, dándote una razón para no abrir Adobe Lightroom.

Lo no tan bueno

Aquí viene lo que no nos ha gustado: lo obvio del Modo Noche es un botón arriba del todo con un número visible que nos indica el tiempo de exposición para las condiciones actuales. Púlsalo y abajo saldrá un slider para cambiar ese tiempo. Requiere demasiado ejercicio con el pulgar que te ahorrarás en el iPhone 11 Pro, al ser más pequeño. Hay un botón de modo noche más abajo (a veces) cuando se muestran las opciones del menú.

El diseño minimalista de la app de cámara quiere decir que te irás deslizando por los modos y opciones a pie de pantalla. Es muy intuitivo porque solo puedes ir en dos direcciones: de abajo a arriba para opciones y de lado a lado para los modos. Hay una flecha en el borde superior que te lo indica, pero no es muy obvia.

También echamos de menos las 'facilidades' que tenemos en algunos Android:

Ser capaces de hacernos una selfie con un gesto sin tocar la pantalla.

Hacer doble click en la pantalla para abrir la cámara. Con esto abrimos Apple Pay y nos hemos perdido buenas fotos por culpa de ello.

Cambiar de cámara frontal a trasera simplemente deslizando. Esto trata la pantalla como un gran interruptor en vez de tener que darle a un preciso botón en la esquina inferior derecha.

Aún con todas estas opciones en la app, no puedes cambiar de vídeo 4K a 1080p o de 30fps a 60fps sin tener que salir de la cámara e ir a unos ajustes internos. ¿Por qué?

Hay más en camino. El software más reciente de Apple trajo el 'Deep Fusion' que hace nueve exposiciones diferentes y las fusiona en una sola imagen después de procesarlas píxel por píxel.

Actualizaremos este análisis del iPhone 11 Pro cuando hayamos tenido la oportunidad de probar esto en condiciones.

(Image credit: Future)

Diseño

Especificaciones del iPhone 11 Pro Peso: 188g

Dimensiones: 144 x 71.4 x 8.1mm

SO: iOS 13

Tamaño de pantalla: 5.8 pulgadas

Resolución: 2436 x 1125

CPU: A13 Bionic

Almacenamiento: 64/256/512GB

Batería: 4 horas más que el XS

Cámaras traseras: 12MP + 12MP + 12MP

Cámara frontal: 12MP

Resistencia: IP68

Jack de auriculares: No

El iPhone 11 Pro no está aquí para impresionarte con su diseño: es muy similar al iPhone XS y al anterior iPhone X.

Aún así, hay un nuevo acabado mate en la parte trasera, que trae un aire nuevo al brillante y reflectante cristal que estamos acostumbrados a ver en los iPhone. Creemos que hace más fácil el agarre y que se me menos sucio. Es el iPhone que más nos ha gustado en términos de estética.

Es una mejora que te hará pensar dos veces si necesitas una funda, especialmente si coges el 'verde noche'. Este es color estrella de este año que hará saber que tienes el último modelo. Una funda transparente de plástico será la mejor solución para esto. Otros colores incluyen gris espacial, plata y oro, y parecen distintos a los anteriores terminales por el acabado mate.

¿Sigue ahí el notch de la cámara TrueDepth? Sí. ¿Da miedo la triple cámara? Sí a todo. Pero si este es tu primer iPhone 'casi' todo pantalla, es más fácil ignorar el notch (no tanto como hacer que se vaya) y preferimos tener una triple cámara en forma de monstruo (no da tanto miedo, en realidad) en compensación por esas fotos.

Encaja muy bien en una sola mano (Image credit: Future)

Pantalla

Aún con la pantalla de 5.8 pulgadas, el iPhone 11 Pro se ha esmerado en ser más brillante, y se nota cuando llevas el teléfono fuera de casa y le da el sol. Su máximo brillo es de 800 nits viendo contenido en pantalla.

Esto se lleva a otro nivel cuando ves contenido en HDR, aquí dice Apple que alcanza los 1200 nits. Vuelve con soporte para Dolby Vision y HDR10 que se ven mejor con el 100% de brillo. Ver una película en iTunes reveló todos los detalles mientras que mantenía oscuro el color negro.

Mientras que el soporte para Dolby Vision y HDR10 lo trajo el iPhone X, el contenido HDR ha ido aumentando estos dos últimos años. También nos han traído Dolby Atmos al sonido del iPhone 11 Pro, simulando sonido envolvente en los altavoces estéreo. Esto es muy bueno cuando no estás usando los AirPods.

La gran pantalla del iPhone 11 Pro Max ofrece una mejor experiencia de visión con sus 6.5 pulgadas, que además es 'Super Retina XDR', pero tenemos que decir algo a cerca de la pantalla más acomodable a la mano del iPhone 11 Pro (el pequeño). Hemos disfrutado mucho al poder llegar a las esquinas con facilidad.

El modo oscuro de iOS 13 hace que apps como 'Música' parezcan muy diferentes (Image credit: Future)

iOS 13 y rendimiento

Hemos entrado en detalle sobre las características de iOS 13 en su propio análisis, y muchos de sus cambios son consistentes en el iPhone 11 Pro, salvo por las nuevas funcionalidades de la cámara de los últimos modelos.

Lo más destacable es el modo oscuro, que invierte los colores claros e iluminados por un tono negro y gris en el menú. Es una razón convincente para renovar tu iPhone si te has quedado en el 5S o el 6, que no pasarán del iOS 12.4.1.

La herramienta de editar fotos es genial, el teclado QuickPath te permite trazar palabras deslizando un dedo, la app 'recordatorios' ha sufrido un rediseño y la aplicación 'buscar' es ahora una mezcla de buscar mi iPhone y encontrar a mis amigos. Todo es mucho mejor, incluso que el 3D Touch haya sido reemplazado por toques largos es algo a lo que te puedes acostumbrar.

El chip A13 Bionic de Apple ha mejorado muchísimo, ofreciendo rendimientos que no encontrarás en terminales Android. Cada teléfono nuevo es muy fluido al principio, sí, pero editar vídeo y exportarlo es mucho más rápido en el iPhone 11 Pro.

Hemos notado que es más lento abriendo la aplicación de la cámara, aunque puede ser un problema de iOS 13 más que del rendimiento del A13. Nuestro Geekbench 5 nos dice que estamos frente al teléfono más rápido junto con el iPhone 11 Pro Max, con una puntuación multi-núcleo de 3.431.

Viene con un cargador de 18W, mucho mejor que el anterior de solo 5W (Image credit: Future)

Batería

La batería del iPhone 11 Pro nos ha durado considerablemente más de un día en nuestras pruebas, incluso hasta un día y medio de uso muy intenso. Cuando lo activamos, el Modo Bajo Consumo de iOS 13 realmente extiende la vida de la batería.

Apple ha dicho que el iPhone 11 Pro puede durar cuatro horas más que el iPhone XS, y es cierto, hemos visto una mejora notable frente al modelo de 5.8 pulgadas del año pasado. A mayor teléfono, más batería que puede poner Apple: el iPhone 11 de 6.1 pulgadas y el iPhone 11 Pro Max de 6.5 duraron más.

Tomamos una decisión a conciencia a favor del iPhone XS Max del año pasado por su batería frente al iPhone XS, pero no es tal la diferencia ahora. Apple ha eliminado el 3D Touch para meter una batería más grande y la nueva pantalla es más eficiente, así que podemos decir que el iPhone más pequeño tiene poder para rato.

El hecho de que vengan en la caja el cargador de 18W y el Lightning a USB-C es una muy buena noticia. Nuestro iPhone 11 Pro pasó de 0% a 50% en 30 minutos, donde el cargador de 5W tardaba una vida entera en llegar hasta la mitad.

Seguimos con velocidades inalámbricas de 7.5W, y la rumoreada carga reversible no se ha materializado para poder cargar el Apple Watch o los AirPods con la parte trasera del iPhone 11 Pro. No perdemos la esperanza con el iPhone 12.

Cómpralo si...

Quieres el mejor iPhone en un tamaño reducido

Nos ha encantado el hecho de que podamos casi cerrar la mano con este iPhone de 5.8 pulgadas. Pasar del XS Max a este, ha sido como unas vacaciones para la mano. Y sigues teniendo toda la potencia del iPhone 11 Pro Max.

Usas la lente teleobjetivo

Aunque somos fans del iPhone 11 más que nada por su precio, si vas a usar el teleobjetivo o te decantas por el panel OLED, vas a tener que ir a por la gama Pro.

Tus fotos nocturnas siempre se ven oscuras

La cámara es donde Apple ha hecho más progresos y es nuestra favorita. Ilumina las escenas y aplica el efecto automáticamente.

No lo compres si...

No te va la fotografía nocturna

Algunas personas no usan la cámara mucho. Otras van a por sus réflex. Apple ha hecho todo lo posible por mejorar su cámara, así que si no te va, puedes mirar otro iPhone más barato o esperar.

Quieres la mejor batería

El iPhone 11 Pro nos ha durado un día y medio con uso intenso y, a veces, el modo ahorro encendido. Es genial, pero seguirás teniendo más batería en el 11 Pro Max.

Puedes esperar a un teléfono con 5G

¿Tienes un iPhone XR o XS y crees que necesitas una actualización? No, a no ser que pilles unas buena oferta. Son muy buenos terminales y, si puedes esperar, el próximo iPhone traerá grandes cambios.

Primer análisis: septiembre de 2019